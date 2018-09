Wałbrzych (Waldenburg), Polen

Unter dem Schloss Fürstenberg (heute Zamek Książ) in Niederschlesien, das im Zweiten Weltkrieg als zukünftiges Führerhauptquartier ausgestaltet werden sollte, mussten KZ-Häftlinge des Lagers Groß-Rosen unter dem Namen "Operation Riese" ein Stollensystem ausheben. Im Sommer 2015 wollten zwei Forscher auf Georadarbildern unter der Erde einen Zug erkannt haben. Über den möglichen Inhalt wurde viel spekuliert: Nazigold, das Bernsteinzimmer oder bloß Dokumente? Gefunden wurde bislang nichts außer immer neuen Mythen.

Macht nichts. Es gibt ja noch so viele andere Orte, an denen man mal wieder nach Nazi-Schätzen suchen könnte. Holen Sie also den Spaten, den Metalldetektor und am besten auch die Taucherausrüstung aus dem Schrank und fahren Sie zu den folgenden Orten:



Jahresrückblick 2015 Was wurde aus …? Was gestern noch wichtig war, ist heute schon vergessen. Deswegen fragen wir in unserem Jahresrückblick 2015: Was ist aus den Aufregern und großen Themen von 2015 geworden? Aus Pegida, dem Zug voll Nazigold, dem Bahnstreik, aus "Je suis Charlie"? Wie geht es Familien, deren Flucht nach Europa nicht gelungen ist? Wie geht es Elmau? Alle Teile dieser Serie finden Sie hier im Überblick.

Altaussee und Grundlsee im Ausseerland, Österreich

Von 1944 an wurde Raubkunst aus ganz Europa ins Ausseerland transportiert, denn die Region war Teil der sogenannten Alpenfestung, des letzten Rückzugsgebiets der nationalsozialistischen Partei. Im Salzbergwerk Altaussee befand sich von 1943 an ein Depot für Kunstgüter voller Schätze aus österreichischen Kirchen, Klöstern und Museen, während der größte Teil der "Führerbibliothek" im Nachbarort Grundlsee deponiert wurde. Nach Kriegsende konnte der Kunstschatz des Bergwerks sichergestellt werden. Die 60 Kilogramm Gold, die man damals in der Region fand, gelten heute allerdings als verschollen.

Toplitzsee im Salzkammergut, Österreich

In der Nähe der früheren Versuchsanstalt der Reichsmarine wurden Kisten mit Gold und geheimen Dokumenten vermutet. Getaucht wurde im Toplitzsee und im benachbarten Grundlsee. Gefunden wurden bislang lediglich gefälschte Pfundnoten. KZ-Häftlinge hatten sie einst für die SS herstellen müssen.

Pfatter, Oberpfalz

Ein Schreiben aus der Hinterlassenschaft des SS-Chefs Heinrich Himmler an die beiden SS-Hauptsturmführer Kuppelmaier und Dümmer ließ Forscher 2009 spekulieren, dass sich sowohl Raubgold als auch das Bernsteinzimmer in einem der vielen Keller der kleinen Gemeinde Pfatter bei Regensburg verbergen könnten. Ganz in der Nähe, im Ort Bach, liegt ein Silberbergwerk, dessen Stollen nicht zur Gänze erforscht sind. Die beiden SS-Hauptsturmführer waren zum Kriegsende mit dem Transport sensibler Güter betraut und sollen in dem Ort Station gemacht haben.

Kaserne in Mittenwald, Bayern

Angeblich sollen auf dem Gelände einer Kaserne Schätze aus dem Besitz des Hitler-Vertrauten Martin Bormann vergraben sein. Das letzte Mal wollte ein Holländer im März 2015 danach suchen – und erhielt von der Verteidigungsministerin nicht einmal eine Antwort auf seinen entsprechenden Antrag.

Burgruine Falkenstein, Bayern

Schatzsucher durchstöbern immer wieder die letzten Überreste der einst höchstgelegenen Burg Deutschlands nach Raubgold der Nazis. Die Ruine nahe der Gemeinde Pfronten wurde, so erzählt man sich, von den Nazis 1944 bis 1945 einige Zeit lang abgesperrt. Was in dieser Zeit genau geschah, weiß niemand, der Mythos vom Schatz hält sich aber hartnäckig. Gefunden wurde bislang nichts.

Kalibergwerk Merkers, Thüringen

Im Frühjahr 1945 stellte hier die US-Armee Raubkunst und größere Goldbestände der Nazis sicher. Was danach mit den Schätzen geschah, ist nicht zur Gänze geklärt.

Stolpsee, Brandenburg

Bis heute ist das Ausmaß der Besitztümer von Hermann Göring nicht geklärt. Bekannt ist, dass Göring während des Krieges Raubkunst anhäufte, die zu großen Teilen ihren Weg zu den ursprünglichen Besitzern zurückgefunden hat. Es hält sich jedoch die Legende, dass im Stolpsee, etwa 40 Kilometer von Görings Landsitz Carinhall entfernt gelegen, auf Görings Befehl Kisten mit Gold und Platin versenkt wurden. Nach diesem geheimen Erbe sucht jetzt der Israeli Yorav Svoray. Anderen Gerüchten zufolge befanden sich in den Kisten Dokumente aus dem KZ Ravensbrück.

Tauerntunnel, Österreich

Im Tauerntunnel wurde tatsächlich einmal ein "Goldzug" gefunden. Ende 1944 kamen hier aus Budapest 24 Waggons mit Kunst, Gold und Silber ungarischer Juden an. Die Nazis hatten die Schätze vor der Ankunft der Roten Arme wegschaffen lassen. 1945 fanden Soldaten der US-Armee den Zug. Sie erstatteten die Güter nicht ihren Besitzern zurück, sondern deklarierten sie zunächst als Eigentum des Militärs. Im Jahr 1948 wurden Teile der Reichtümer versteigert und der Erlös der UN gespendet. So floss er an jüdische KZ-Überlebende. Die ursprünglichen Besitzer oder deren Nachfahren gingen erneut leer aus.

Arnstadt, Thüringen

Zwischen Arnstadt und Ohrdruf, im thüringischen Jonastal, wurde einst das letzte Führerhauptquartier geplant. Hier begannen die Nazis 1944 unter dem Namen "Olga" mit dem Bau unterirdischer Anlagen. Häftlinge des KZ Buchenwald mussten dazu gewaltige Stollen in das Bergmassiv treiben, doch wurde die Anlage nicht mehr fertiggestellt. Auch hier wurde das Bernsteinzimmer vermutet. Bisher ist keine der Kisten gefunden worden.

Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Im Wuppertaler Stadtteil Vohwinkel soll sich ein unterirdischer Bunker befinden, der seit 1945 nicht auffindbar ist. Auch hier wurden bereits Schätze vermutet.

Deutschneudorf, Sachsen

In der Gemeinde Deutschneudorf im Erzgebirge wird seit 15 Jahren nach dem sagenhaften Bernsteinzimmer und nach Gold gesucht. Stillgelegte Bergwerke und die nachweisliche Anwesenheit mehrerer Nazigrößen locken Schatzsucher und Touristen in den kleinen Ort nahe der tschechischen Grenze. Statt Gold oder dem aufwändigen Zimmerschmuck des Bernsteinzimmers wurde bislang jedoch nur Wehrmachtsgeschirr gefunden.

Kaliningrad (Königsberg), Russland

In Königsberg (heute Kaliningrad) befand sich das Bernsteinzimmer ursprünglich. Die Kunstsammlungen und Wertgegenstände sollten kurz vor Kriegsende eilig fortgebracht werden, doch das Bernsteinzimmer erreichte seinen Zielort nie. Forscher, die nicht glauben wollen, dass es in Ostpreußen verbrannt oder zerstört wurde, halten eine Route von Königsberg über die Ostsee nach Mitteldeutschland für denkbar. Oder aber den direkten Landweg. Sicher ist sich niemand. Deshalb wurde das Bernsteinzimmer, das in 28 Kisten verpackt auf seine Reise gegangen sein soll, bisher an mehr als 130 Orten gesucht. Nach Ende des Kriegs wollten Zeugen gesehen haben, wie Kisten mit der Aufschrift "Bernstein" im Königsberger Stadteil Metgethen vergraben wurden. Das Bernsteinzimmer sei auf Lastwagen vom Schloss Königsberg angekommen und unter der Aufsicht von SS-Männern von ukrainischen Fremdarbeitern versteckt worden, sagten sie.

Słobity, Polen

Vermutet wurde das verschollene Bernsteinzimmer unter anderem im Keller des Schlosses Dohna-Schlobitten. Grundlage dieses Mythos ist ausschließlich die geografische Nähe zu Königsberg. Denn genau genommen verliert sich an diesem Ort jede Spur. Auch in Słobity wurde nie etwas gefunden.