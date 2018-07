"Star Wars ist nur für Jungs", beschied mir vor wenigen Wochen meine vierjährige Tochter. "Warum?", fragte ich erstaunt zurück. "Das hat Moritz gesagt." Moritz, das ist einer ihrer guten Freunde in der Kita, er ist fünf und eher zart und mir bisher noch nicht durch ausgeprägten Machismo aufgefallen. Aber gut, Kinder haben bisweilen eigenwillige Vorstellungen über die Geschlechter – sie sind schließlich noch in der Orientierungsphase. Überdies muss man Moritz zugutehalten, dass er den neuesten Star-Wars-Film, Das Erwachen der Macht, der am Donnerstag in die Kinos kommt, natürlich noch nicht hat sehen können. Sofern er unter Star Wars überhaupt die Filme versteht, und nicht vielmehr die Lego-Figuren.

Catherine Newmark lebt in Berlin und arbeitet als Kulturjournalistin mit Schwerpunkt Film, Philosophie und Geisteswissenschaften. Sie ist Autorin und Redakteurin bei Deutschlandradio Kultur und beim "Philosophie Magazin" sowie Mitglied der Redaktion von "10 nach 8". © ZEIT ONLINE

Was die bisherigen sechs Filme betrifft, so könnte man seinem Urteil vielleicht sogar bis zu einem gewissen Grad zustimmen. Den beiden Trilogien aus den siebziger/achtziger und aus den neunziger/nuller Jahren ist eindeutig etwas Jungshaftes zu eigen. Star Wars, diese Kreuzung aus nachgerade klassischer epischer Erzählung mit Fantasy-Elementen und traditionellem US-amerikanischem Western, ist ziemlich männlich besetzt. Mythische Figurationen wie der Konflikt zwischen Vater und Sohn (Darth-"Ich bin dein Vater"-Vader gegen Luke Skywalker), eine ritterliche Ständegesellschaft mit ihren Jedi-Rittern und zu rettenden Prinzessinnen sowie Shoot-Outs in den Sternen mit Cowboys wie Han Solo gibt es in ihnen zuhauf.



Was hingegen kaum vorkommt, sind Frauen. Zwar haben die beiden Trilogien mit Prinzessin Leia und Padmé Amidala jeweils eine frisurentechnisch unglaublich interessante weibliche Hauptfigur an zentraler Stelle, aber neben und hinter diesen Protagonistinnen scheint es in der weit entfernten Star-Wars-Galaxie kaum weibliche Exemplare unter den so vielfältigen außerirdischen Spezies zu geben. Pro Trilogie kann man die weiblichen Nebenfiguren, inklusive Statisten-Hundertscharen, jeweils ziemlich exakt an einer Hand abzählen. Und penible Rechercheure haben die Gesamtredezeit von Frauen außer Prinzessin Leia in den insgesamt 386 Minuten der ersten drei Filme ausgerechnet. Sie kamen auf spektakuläre 63 Sekunden.

Männlicher Detailreichtum

Nun gibt es viele Film- und Erzähl-Genres, die traditionell männerdominiert sind, und insofern erstaunt es nicht, wenn ein Weltraum-Western vor allem männliche Kämpfer zeigt. Aber Star Wars ist nicht nur Epos, Mythologie, Western und Fantasy, sondern auch Science-Fiction, es imaginiert Welten hinter unserem Horizont, in den Weiten des Universums. Es entwickelt technologisch unglaublich fortgeschrittene Szenarien. Und es malt mit einer unfassbar ausgreifenden und liebevollen Detail-Fantasie Planeten, Sternensysteme und vor allem Aliens aller Arten aus. Dass dieser Detailreichtum bezüglich der dargestellten Geschlechter so einseitig bleibt, dass all die Mühe, die in die Erschaffung der bunt gemischten Aliens ging, so gar keine weiblichen Exemplare hervorgebracht hat, ist dann doch erstaunlich.

Oder auch nicht. Schließlich sagen uns Fantasy- und Science-Fiction-Filme immer viel mehr über die Welt, in der sie hergestellt wurden, als über die von ihr imaginierten Welten. Denn wenn sie auch nicht realistisch unsere jeweiligen sozialen Verhältnisse abbilden, so zeigen sie doch, was wir uns jeweils gerade noch plausibel vorstellen können. Und Star Wars bietet uns mit seiner Langlebigkeit mittlerweile bald 40 Jahre Anschauungsmaterial dazu, was in punkto Geschlechterbeziehungen denkmöglich war.

Infobox 10 nach 8 Über "10 nach 8" Frauen schreiben. In dieser Kolumne abends, um 10 nach 8, montags, mittwochs, freitags, politisch, poetisch, polemisch. Wir, die Redaktion von 10 nach 8, sind ein vielseitiges und wandelbares Autorinnenkollektiv. Wir finden, dass unsere Gesellschaft mehr weibliche Stimmen in der Öffentlichkeit braucht. Wir denken, dass diese Stimmen divers sein sollten. Wir vertreten keine Ideologie und sind nicht einer Meinung. Aber wir halten Feminismus für wichtig, weil Gerechtigkeit in der Gesellschaft uns alle angeht. Wir möchten uns mit unseren LeserInnen austauschen. Und mit unseren Gastautorinnen. Hier finden Sie alle Texte, die 10 nach 8 erscheinen. Über die Autorinnen Die Redaktion von 10 nach 8 besteht aus: Marion Detjen, Zeithistorikerin

Hella Dietz, Soziologin

Heike-Melba Fendel, Autorin und Inhaberin der Künstler- und Veranstaltungsagentur Barbarella Entertainment

Annett Gröschner, freie Autorin

Mascha Jacobs, Journalistin, Herausgeberin der Zeitschrift Pop. Kultur und Kritik

Stefanie Lohaus, Journalistin, Herausgeberin des Missy Magazine

Lina Muzur, Programmleiterin des Aufbau-Verlags

Catherine Newmark, Kulturjournalistin

Annika Reich, Schriftstellerin

Elisabeth Wellershaus, Journalistin

Da sind zunächst die siebziger und achtziger Jahre, die Hochphase der zweiten Frauenbewegung. Sie bescherten uns nebst einem noch ziemlich machoiden Han Solo und einer rein männlich besetzten Kampfwelt auch eine recht taffe Prinzessin Leia. Nur ganz zu Beginn muss sie als klassische damsel in distress vom jugendlichen Helden befreit werden, danach entwickelt sie sich rasant zur aktiven Kämpferin und macht jede Schießerei mit. Und lenkt sogar – fast singulär im Hollywood-Mainstream-Kino – bei einer "Motorradszene" den Düsenschlitten, während Luke hinten sitzt. Dass ihr Luke während der ganzen Szene von hinten überflüssige Anweisungen geben zu müssen meint, schmälert die emanzipatorische Bildsprache nur unwesentlich.