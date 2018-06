Das Sternsingen, das Schützenwesen und das Kneippen stehen künftig auf der Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes. Weitere Neueinträge auf der Liste sind das Choralsingen, die Volkstanzbewegung, die manuelle Glasfertigung und das ehrsame Narrengericht in Grosselfingen, ein jahrhundertealtes Fastnachtsspiel in Baden-Württemberg. Das teilte die UN-Kulturorganisation in Bonn mit.



Das Bundesverzeichnis umfasst nun 34 lebendige Traditionen und Brauchtümer. Ein Eintrag in das Verzeichnis bedeutet, dass die jeweiligen Traditionen besonders gefördert, geschützt und dokumentiert werden sollen – ähnlich wie die materiellen Kulturerbestätten wie der Kölner Dom oder die zuletzt dazugekommene Hamburger Speicherstadt.



Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, zeigte sich erfreut über die Aufnahme des Sternsingens. Die Entscheidung bedeute eine besondere Würdigung des kirchlichen Ehrenamts.



Die Bewerbung für das Schützenwesen hatten der Deutsche Schützenbund (DSB) und die Europäische Gemeinschaft Historischer Schützen (EGS) zuletzt gemeinsam getragen. Die Aufnahme in das deutsche Verzeichnis sei in erster Linie den Mitgliedern zu verdanken, sagte DSB-Präsident Heinz-Helmut Fischer. Sie investierten nicht nur viel Herzblut, um das Brauchtum aufrecht zu erhalten und es an die nächste Generation weiterzugeben.

Eine frühere Bewerbung des Bundes der Historischen Deutschen Schützenbruderschaft (BHDS) hatte die Unesco in der vorigen Runde zurückgestellt. Hintergrund war die Debatte um einen muslimischen Schützenkönig in Werl, den der BHDS nicht anerkannt hatte. Zuletzt kündigten die Schützen eine Öffnung gegenüber Nicht-Christen, wiederverheirateten Geschiedenen und Homosexuellen an. Die Vereinigungen, die zum BHDS gehören, sind nun ebenfalls anerkannte Träger des kulturellen Erbes, ebenso die Vertreter des rheinisch-westfälisch-sauerländischen Schützenwesens.

Weltweit fördert die Unesco seit zwölf Jahren den Erhalt von Alltagskulturen und -traditionen. Das Verfahren ist zweistufig: Jedes Land baut ein Verzeichnis auf, im nächsten Schritt können Vorschläge für die weltweite Unesco-Liste eingereicht werden. Ende 2016 könnte erstmals eine deutsche Tradition international aufgenommen werden, nämlich Orgelbau und Orgelmusik. Eine finanzielle Förderung umfasst der Titel "Immaterielles Kulturerbe der Menschheit" nicht.