© Carlos Chavarría für ZEIT ONLINE

Der Weltgeist räuspert sich

Draußen in Palo Alto, vor einem Haus von AOL, schauen junge Männer in die Sommerferiensonne und rauchen im Sicherheitsabstand zum Gebäude, wie das Gesetz es von ihnen verlangt. Drinnen, in der natürlich lichtdurchfluteten Lobby mit den AOL-blauen Wänden, verteilen andere junge Männer Namensschilder, auf die bloß die Vornamen geschrieben werden, bisweilen mit freundlich zugeneigter Anrede: "Hi, I’m Jeff" steht zum Beispiel auf einem, und Jeff, ein schlanker Mann umdievierzig, trägt sich sogleich für die Lotterie ein. Für später.

Gleich beginnt das sogenannte Tech-Breakfast, eine Veranstaltung für angehende Unternehmer, die Startups gründen oder schon eines haben, und wer die 40 Dollar Gebühr bezahlt hat, kann sich auch für die Lotterie anmelden wie Jeff. "Ask a VC", lautet das Motto des Frühstücks, "Frag einen Risikoinvestor", und diese Gelegenheit hat etwa 100 Menschen angezogen. Der Andrang wird von den Helfern nicht überrascht bemerkt, sie erwähnen aber gelegentlich, wie schnell es ausverkauft war. Schließlich sei es eine besondere Gelegenheit.

Der Risikoinvestor ist so etwas wie das scheue Wesen des Silicon Valley. Der genaue Ohren dafür haben soll, wann der Weltgeist sich räuspert und eine Idee mehr als eine Idee ist, nämlich eine Innovation. Termine mit einem Risikoinvestor sind schwer zu bekommen. Es heißt, es hilft, wenn man jemanden kennt, der einen kennt, aber auch den muss man ja erst einmal kennen, wenn man nur mal kurz ins Silicon Valley geflogen ist wie viele der Gäste hier: aus Estland, der Schweiz, China, Russland, Singapur oder Oklahoma. Viele der großen Kapitalgesellschaften residieren ein paar Meilen weiter in der Sand Hill Road, einer der reichsten Straßen des Landes. Wobei man im Vorüberfahren eher sagen könnte: hausen. Flache sandfarbene Klötze an einer sanft hügeligen Straße mit wenig frisierten Büschen und Bäumen, eher Abwesen als Anwesen. In New York bauen sich die Herrscher übers Kapital ihre himmelhohen Kathedralen, hier nur funktionale Schachteln, bei denen es einen nicht wunderte, wenn drinnen nur ein leerer Weltenlenkerschreibtisch stünde oder die Häuser zusammen eine große, schlecht gebuchte Ferienanlage ergäben. Jedenfalls vermutet man hier nicht die Büros der Menschen, die den Goldrausch im Silicon Valley am Laufen halten und dabei offenbar wissen, was sie tun. Wer auf dem blank polierten Asphalt parkt, hat einen Termin. Wer keinen hat, der wird bald höflich gefragt, was er denn hier wolle. "Nur mal gucken" ist keine gültige Antwort.

Während des Tech-Breakfasts kann man nicht nur gucken, sondern sogar fragen. Teilnehmer, deren Namen in der Lotterie gezogen werden, dürfen eine Minute lang ihre Idee den anwesenden Investoren vorstellen und auf ziemlich viele Wenns hoffen: Wenn die Investoren einen Markt sehen, wenn der Pitch überzeugt, wenn so eine Idee gefragt ist, wenn das Geld der Risikokapitalgeber locker sitzt, dann. Vielleicht. Im abgedunkelten Konferenzraum bittet der Moderator alle Gäste, die Wartezeit mit Networking zu verbringen, wie das hier heißt, und der erste Businessvokabelsalat füllt den Saal: Erste oder zweite Finanzierungsrunde? Schon in der Beta-Phase? Wie groß ist Deine kritische Masse? Und ja, natürlich datenbasiert.

Zwei Hostessen der Firma Thync zeigen unterdessen an einem Stand eine weiße Plastikscheibe, die man sich an die Schläfe klebt wie ein Blasenpflaster. Sie soll das Gehirn stimulieren, entweder wach machen, entspannt, konzentriert oder müde. Eine Hostess sagt, die Scheibe sei eine Innovation für Körper und Geist. Die Zukunft der Motivation. Das annoncierte Frühstück schwelgt eher in der Vergangenheit als in der Zukunft, das Rührei oxidiert in den Aluminiumschalen, aus Thermoskannen strullt Kaffee in CSU-Ortsvereinsschwärze. "Okay, Kids!", ruft der Moderator und fünf Investoren ansässiger Kapitalfirmen betreten die Bühne, und sie schauen mit derselben Strenge aufs Publikum hinunter, mit der sie auch dessen Fragen beantworten: Ja, wir suchen nach wirklicher Innovation – Ja, das hängt davon ab, ob es sich monetarisiert – Ja, es gibt noch Wirtschaftszweige, die Disruption vertragen können – Ja, Lifesciences sind das nächste große Ding. Undsofort.

Nach einer Weile schrillt eine Glocke und über den Investorenköpfen erscheint ein Glücksrad mit allen Namen der Lotterieteilnehmer. Es dreht sich, bleibt stehen: Jiwon kommt an die Reihe. Er will Weiterbildungssoftware für Berufstätige verkaufen. Eine Xenia möchte Heizungen in Häusern algorithmisch steuern lassen. Ein Eddie will eine App für Immobilienkäufe entwickeln, die einem sagt, wann es am besten ist, zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt Start-up-Ideen für Gemüseläden, Schuhkaufhilfen für "moderne Frauen auf Facebook" und für Geodatenanwendungen, mit denen man einen Parkplatz findet.

Einige der Teilnehmer erwähnen auch ihr Stanford-Diplom und den "ganzen Kram, den man normalerweise im Valley" so mache. Und Präsentationen, darauf hat man sich inzwischen geeinigt, müssen am besten im "Das wird Sie umhauen"-Tonfall vorgetragen werden, die, auch wenn sie gut sind, wie eine Steve-Jobs-Parodie klingen. Nach jedem einminütigen Pitch sagt der Moderator jedenfalls "Great Job" oder "Great Passion" oder "Wow", obwohl das Begeisterungsvokabular und der Applaus jedes Mal folgenlos zu bleiben scheinen, da die Investoren nach Vertriebsstrategien und Marktgrößen und "Monetarisierungskonzepten" fragen und sie offenbar keine Antwort befriedigt. Einige Besucher verlassen frustriert den Saal. Andere verteilen an ihre Platznachbarn trotzig Visitenkarten, auf denen sie immerhin schon CEO sind. Der Moderator sagt bald "Danke für den inspirierenden Vormittag" und es ist schwer zu sagen, ob man in eine sonderbare Form des Speeddatings oder in eine noch sonderbarere Form der Armenspeisung geraten ist oder in ein Theaterstück von René Pollesch. Die Investoren schauen wie Buddhas von der Bühne, etwas müde, etwas genervt, vermutlich weil schon die ersten Gäste an den Tischen warten und weitere Fragen stellen wollen. Kaffee wird nachgefüllt. Die Hostessen zeigen die Zukunft der Motivation, während deren Gegenwart draußen vorbeirauscht. Auf einem Bus vor der Tür steht tatsächlich: Have A Great Day.