Europas Werte werden von Lycra bedroht: eines der Burkini-Modelle von Marks & Spencer © Marks & Spencer

Frankreichs Frauenministerin Laurence Rossignol hat ein Problem. Ihr missfällt der Gedanke, dass demnächst junge Französinnen in einem Ganzkörperanzug das Schwimmbad besuchen könnten. Die britische Kaufhauskette Marks & Spencer verkauft seit wenigen Tagen Burkinis im Internet und könnte damit natürlich leicht den Laizismus in Frankreich durcheinanderbringen. Wo religiöse, zumal muslimische Symbole im Alltag verboten sind, ginge mit dem Einzug des Burkinis nicht nur die staatliche Ordnung, sondern auch gleich die Selbstbestimmung der Frau baden: "Es geht um die gesellschaftliche Kontrolle über den weiblichen Körper", sagt die Ministerin. "Wenn Marken in den islamischen Bekleidungsmarkt investieren, drücken sie sich vor ihrer Verantwortung und befördern die Bedeckung weiblicher Körper."

Die Burkinis von Marks & Spencer sehen aus wie Pyjamas aus Lycra, erweitert um eine Kopfbedeckung aus demselben Material. In muslimischen Regionen wie Libyen und Dubai verkauft die Firma seit drei Jahren große Mengen davon, und ein Profitinteresse kann man keinem Unternehmen wirklich vorwerfen. Der Bedarf an religionskonformer, muslimischer Mode steigt zusehends und soll bis 2020 ein weltweites Umsatzvolumen von 300 Milliarden US-Dollar übersteigen. Längst haben Hersteller wie H&M, Dolce & Gabbana oder Uniqlo die Marktlücke entdeckt.

Nun ist davon auszugehen, dass derlei Nachfrage nicht aus einer global zunehmenden islamistischen Radikalisierung erwächst, sondern viel eher davon zeugt, dass Musliminnen selbstbewusst an westlichen Gesellschaften teilnehmen wollen. Sie möchten unter anderem gern schwimmen gehen. Das sollte eine Frauenministerin unterstützen.

Weil es aber so einfach und populär geworden ist, den negativen Einfluss des Islams auf europäische Werte zu beschwören, meldet sich nun auch noch Pierre Bergé, der französische Modeunternehmer und ehemalige Lebenspartner von Yves Saint Laurent, zu Wort: "Ich habe immer geglaubt, dass ein Modeschöpfer dazu da sei, Frauen schöner zu machen, ihnen Freiheit zu geben, und nicht Komplizen dieser Diktatur zu sein, die Frauen dazu zwingt, sich zu verstecken."

Bergés Freiheitsbegriff ist offenbar nicht universell, sondern beschränkt sich auf Frauen, die gern Saint Laurent kaufen und im Stringtanga oben ohne am Strand liegen möchten. Sicherlich, das sollen Frauen wollen und tun dürfen. Ebenso wie sie ihre Haut vor Sonne oder fremden Blicken schützen wollen dürfen sollen. Wen hat es zu interessieren, ob sie das aus gesundheitlichen Gründen, Schamgefühl oder religiösen Überlegungen tun? Eine freiheitliche Gesellschaft muss eine bekleidete Frau aushalten können.

Es verweist auf einen falsch verstandenen Feminismus, wenn nun Kritiker wie Rossignol oder Bergé befürchten, Lycra-Pyjamas könnten eine Spirale weiblicher Unterdrückung am Beckenrand in Gang setzen. Sie insinuieren, durch das neue Bekleidungsangebot könnten sich mehr Frauen genötigt fühlen, Burkinis zu tragen. Damit sprechen sie allen Interessentinnen die Fähigkeit zur selbstständigen Entscheidung ab, ob und in welcher Bekleidung sie baden gehen möchten.

Wenn die Trennung zwischen Staat und Religion zu einer Trennung zwischen Schwimmern und Nichtschwimmern gerinnt, ist das wirklich ein Schlag ins Wasser.