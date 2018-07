Die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) hat für ihre umfangreiche Recherche über Sklavenarbeit in der Fischerei in Südostasien einen Pulitzerpreis in der wichtigen Kategorie Dienst an der Öffentlichkeit gewonnen. Das gab die Jury in New York bekannt. Die Journalistinnen Martha Mendoza, Robin McDowell, Esther Htusan und Margie Mason hatten 18 Monate lang an dem Projekt gearbeitet und dokumentiert, wie Männer aus Myanmar und anderen Ländern auf einer Insel in Indonesien gefangen gehalten und als Arbeitssklaven missbraucht wurden. Die Veröffentlichung im vergangenen Jahr führte dazu, dass mehr als 2.000 Arbeiter frei kamen.

Weitere Preise gewannen die Los Angeles Times für ihre Berichterstattung über den Terroranschlag in San Bernardino und die Washington Post für ihr Datenprojekt Fatal Force zum Thema Polizeigewalt. Gleich zwei Preise bekam die Tampa Bay Times aus Florida. Die Zeitung wurde in der Kategorie Berichterstattung Lokal und für investigativen Journalismus ausgezeichnet. Die Redakteure Leonora LaPeter Anton und Anthony Cormier hatten zusammen mit Michael Braga vom Sarasota Herald Tribune über Jahre hinweg Floridas psychiatrische Einrichtungen untersucht und die dort herrschenden Missstände aufgedeckt. Alissa J. Rubin von der New York Times gewann den Preis für die beste internationale Reportage. T. Christian Miller (ProPublica) und Ken Armstrong von The Marshall Project erhielten den Preis in der Kategorie Erläuternde Berichterstattung über ein Vergewaltigungsopfer.

Der Pulitzerpreis ist einer der weltweit bekanntesten Preise für Literatur und Journalismus. Er wurde vom Journalisten und Zeitungsverleger Joseph Pulitzer gestiftet und wird seit 1917 verliehen. Die Preisträger gibt jährlich die Pulitzer-Journalisten-Schule an der New Yorker Columbia University bekannt. Bestimmt werden sie von einer Jury aus US-amerikanischen Journalisten und Verlegern. Neben Reportagen, Sachbüchern und Romanen werden auch Fotos, Karikaturen, Lyrik, Theaterstücke und Musikaufnahmen ausgezeichnet. Im letzten Jahr waren unter anderem die Regionalzeitung The Post and Courier aus Charleston, das Wall Street Journal und die New York Times ausgezeichnet worden.