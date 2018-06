"be the you you were meant to be", erscheint auf dem Screen, während der Körper einer agilen jungen Balletttänzerin ein runzliges altes Frauengesicht überblendet. Unwillkürlich denke ich an Nietzsches Imperativ "Werde, der du bist". Dann lächelt mich Gwen Koh von der Leinwand herab an. Oder besser gesagt: der Leinwand innerhalb der Leinwand. Denn Gwen Koh ist die Repräsentantin des Center for Advanced Health and Living, das in Jennifer Phangs Zukunftsdystopie Advantageous eine futuristische Stadt mit seinen Werbebotschaften überzieht. Und Advantageous läuft am Eröffnungsabend der Berlin Feminist Film Week im Babylon-Kino.

In der zweiten Hälfte des Films wird Gwen die Ironie des Schicksals ereilen: Mit 40 sei sie allmählich zu alt dafür, als Gesicht des Center for Advanced Health and Living herzuhalten. Um ihrer Tochter die Aufnahme an einer Elite-Uni finanzieren zu können, wird sich Gwen als eine der ersten Testpersonen der riskanten Prozedur unterziehen, ihr Bewusstsein in einen jüngeren Körper zu transferieren.



Anja Kümmel studierte Gender Studies und Spanisch in Los Angeles, Madrid und Hamburg. Seit 2011 lebt sie als freie Autorin und Journalistin in Berlin. Im April 2016 erschien ihr dystopischer Zukunftsroman "V oder die Vierte Wand" im Hablizel Verlag. Sie ist Gastautorin von "10 nach 8". © privat

Und so ungeschönt die Nebenwirkungen dieser Technologie auch dargestellt werden, so verlockend erscheint mir die Instant-Verjüngung. Bereits beim Verlassen des Kinosaals sinniere ich vor mich hin: "Nehmen wir an, ich müsste nicht meinen Körper wechseln, sondern könnte einfach aufhören zu altern. Oder, sagen wir, meinen Körper zurückhaben, so wie er mit 25 oder 30 war... Ich würd’s sofort machen! Und du?" Enthusiastisches Nicken von Seiten meiner Begleitung, einer lesbischen Trans*frau Mitte 30. Zwei weitere Freundinnen hingegen (cis-Lesben um die 40) drehen sich mit irritierten Blicken zu uns um. "Darling, ich muss dir offenbar noch so einiges über Feminismus beibringen!", ruft eine von ihnen aus. Ich glaube, das war zumindest teilweise ironisch gemeint. Aber ganz sicher bin ich mir nicht.

Der Rücken sträubt sich

Dass Zeit und Altern nicht nur geschlechtsspezifisch, sondern auch in unterschiedlichen Kulturkreisen, Szenen und Subkulturen ganz verschieden wahrgenommen werden, davon hatte ich irgendwann im Rahmen meines Studiums schon mal gelesen. Zum Beispiel in Judith Jack Halberstams wunderbarem Buch In a Queer Time and Place. Während in der (Mainstream-)Schwulenszene offenbar nach wie vor unverhohlener Jugendwahn grassiert, sieht in lesbisch-frauenbewegten Kreisen zumindest die Theorie ein bisschen anders aus. Nämlich gerade umgekehrt. Will ich als "echte" Feministin gelten, wird von mir erwartet, dass ich Falten schön finde, total auf ältere Menschen abfahre und meinen eigenen Alterungsprozess freudig umarme. Rein verstandesmäßig sehe ich ja ein, dass derart radikale Gegenpositionen zum gesellschaftlichen Gesamterleben so richtig wie wichtig sind. Irgendjemand muss schließlich die soziale Ungerechtigkeit jener Mechanismen hinterfragen, die Männer im Alter an Macht gewinnen, Frauen jedoch an Macht verlieren lassen.

Doch das ist eben nur die Theorie. Um mir ganz konkret im Alltag immer mal wieder einen jüngeren Körper zu wünschen, brauche ich noch nicht einmal die Faktoren Eitelkeit oder Aufmerksamkeit zu bemühen. Wenn mir auf dem Skatepark nach zwei Stunden die Knie schmerzen und der Rücken sich sträubt, während um mich herum lauter 16- bis 20-Jährige in den wildesten Verrenkungen über mich drüber fliegen, kann man durchaus neidisch werden. Irgendwie entsprechen diese biegsamen, widerstandsfähigen Körper nämlich viel mehr dem, wie ich mich innerlich fühle – the you you were meant to be.



Infobox 10 nach 8 Über "10 nach 8" Frauen schreiben. In dieser Kolumne abends, um 10 nach 8, montags, mittwochs, freitags, politisch, poetisch, polemisch. Wir, die Redaktion von 10 nach 8, sind ein vielseitiges und wandelbares Autorinnenkollektiv. Wir finden, dass unsere Gesellschaft mehr weibliche Stimmen in der Öffentlichkeit braucht. Wir denken, dass diese Stimmen divers sein sollten. Wir vertreten keine Ideologie und sind nicht einer Meinung. Aber wir halten Feminismus für wichtig, weil Gerechtigkeit in der Gesellschaft uns alle angeht. Wir möchten uns mit unseren LeserInnen austauschen. Und mit unseren Gastautorinnen. Hier finden Sie alle Texte, die 10 nach 8 erscheinen. Über die Autorinnen Die Redaktion von 10 nach 8 besteht aus: Marion Detjen, Zeithistorikerin

Hella Dietz, Soziologin

Heike-Melba Fendel, Autorin und Inhaberin der Künstler- und Veranstaltungsagentur Barbarella Entertainment

Annett Gröschner, freie Autorin

Mascha Jacobs, Journalistin, Herausgeberin der Zeitschrift Pop. Kultur und Kritik

Stefanie Lohaus, Journalistin, Herausgeberin des Missy Magazine

Lina Muzur, Programmleiterin des Aufbau-Verlags

Catherine Newmark, Kulturjournalistin

Annika Reich, Schriftstellerin

Elisabeth Wellershaus, Journalistin

Natürlich könnte man jetzt einwerfen: Dich zwingt ja niemand, bis 40 oder 50 einen derart adoleszenten Lifestyle zu pflegen! Stimmt. Nur: Was sind denn eigentlich die Alternativen für Menschen, die sich den heteronormativen Vorgaben einer monogamen Partnerschaft mit Kindern, Eigenheim und einem gut bezahlter Job nicht unterwerfen können oder wollen? Oder, zugespitzt formuliert: Was, wenn du nicht bis spätestens 40 alles erreicht hast, was von dir erwartet wird, um dann in Ruhe zu altern?

Der feministische Natürlichkeitsdiskurs

"Wir definieren uns über die Entscheidungen, die wir im Laufe unseres Lebens treffen", lautet einer der Sprüche, die Gwen Koh im Namen ihrer Firma aufsagt. "Sollte sich nicht also jede Frau über die Summe ihrer Entscheidungen definieren, anstatt durch ihre Ethnizität, ihre Größe oder ihren Gesundheitszustand?"

Wüsste ich nicht, dass dieses Zitat einer dezidiert sozial- und technologiekritischen Dystopie entstammt, würde ich denken: Das klingt eigentlich ziemlich vernünftig. Schließlich gestehen wir (zumindest in aufgeklärten Gesellschaften) Menschen ja zum Beispiel auch zu, ihr Geschlecht frei zu wählen. Oder per künstlicher Befruchtung schwanger zu werden. Allgemeiner ausgedrückt: Was früher noch als feste biologische Größe galt, wird heutzutage als weitaus wandelfähiger wahrgenommen. Den feministischen Natürlichkeitsdiskurs rund ums Älterwerden berührt das jedoch kaum. Testosteron nehmen, sich Silikon einspritzen oder die Genitalien operativ verändern lassen, um die Anatomie dem gefühlten Geschlecht anzupassen, wird zumindest in queer-feministischen Kreisen nicht nur akzeptiert, sondern vehement als individuelles Recht auf (körperliche) Selbstbestimmung verteidigt. Verhüten, Abtreiben und künstliche Reproduktionstechnologien sowieso.

Dahingegen werden Eingriffe wie Facelifting, Botox oder Kollagen-Implantate mindestens schief angesehen, wenn nicht gleich pathologisiert und einem "falschen Bewusstsein" zugeordnet. Ganz zu schweigen von visionären Technologien wie der Kryonik, dem Klonen oder Bewusstseinsuploads à la Advantageous.

Dabei liegen derartige lebensverlängernde Möglichkeiten vielleicht nicht einmal mehr in unvorstellbar weiter Ferne. So wird in der arte-Doku Die Unsterblichkeitsformel das 21. Jahrhundert gar als die Ära bezeichnet, die "den Tod des Todes" bedeuten könnte.