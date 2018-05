Der italienische Schauspieler Bud Spencer ist tot. Er starb im Alter von 86 im Kreis seiner Familie. "Er hat nicht gelitten, er hatte uns alle bei sich und sein letztes Wort war 'Danke'", sagte sein Sohn Giuseppe Pedersoli. Gemeinsam mit Terence Hill war Spencer nicht nur in Deutschland bei einem Millionenpublikum beliebt.

1929 als Carlo Pedersoli in Neapel geboren, drehte er mit Hill Filme wie Vier Fäuste für ein Halleluja, Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle oder Zwei Asse trumpfen auf. Über Jahrzehnte feierte das ungleiche Duo vor der Kamera internationale Erfolge und prägte das Genre des Italo-Westerns in den sechziger Jahren.

Auch 50 Jahre nach ihrem ersten gemeinsamen Film Gott vergibt ... Django nie! verband beide bis zuletzt eine tiefe Freundschaft. "Wir telefonieren oft miteinander", sagte Spencer noch vor einigen Monaten. Wenn Hill in Italien sei, komme er stets zum Essen vorbei. "Wir beide lieben die Spaghetti al pomodoro von meiner Frau Maria", so der Neapolitaner.

Von seinen mehr als 120 Filmen machte Spencer nur 17 gemeinsam mit Hill – dennoch wurden die beiden vor allem als Duo weltberühmt. Eifersüchteleien oder Neidgefühle habe es in der Freundschaft der beiden Kinohelden nie gegeben, schrieb Spencer in seinem Buch Was ich Euch noch sagen wollte ..., das Anfang des Jahres in Deutschland erschien. "Unsere Freundschaft war entstanden, bevor wir Könige der Kinokassen geworden waren", schrieb Spencer.



"Harte Faust, weiches Herz"

Vor dem Ruhm als Schauspieler war der junge Pedersoli in den fünfziger Jahren zunächst als mehrfacher italienischer Schwimmmeister erfolgreich. Sogar bei Olympischen Spielen trat er an. Über Umwege kam er dann zur Schauspielerei.

Die Nachricht vom Tod Spencers verbreitete sich schnell. Italiens Regierungschef Matteo Renzi twitterte: "Ciao Bud Spencer. Wir haben dich lieb gehabt."

Auch aus Deutschland kamen betroffene Reaktionen: "Harte Faust, weiches Herz, toller Mensch. Ein Held meiner Kindheit. Ruhe in Frieden Carlo Pedersoli", schrieb Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) auf Twitter.

Zu Deutschland, das er oft besuchte, und insbesondere zu Schwäbisch Gmünd hatte Spencer eine besondere Beziehung: Das dortige Freibad, in dem er als noch Aktiver im Sommer 1951 ins Wasser gestiegen war, trägt inzwischen seinen Namen.