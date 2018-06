Ich weiß nicht, was meine Eltern dazu bewog, mich auf diese damals noch recht junge "Alternativschule" in Tbilissi zu schicken, die von jungen Germanisten gegründet worden war und einen starken Fokus auf die deutsche Sprache und Kultur legte. Wo Lehrer funkelnde Augen bekamen, wenn sie von deutscher Literatur sprachen und bei jeder sich bietenden Gelegenheit Verse aus der deutschen Romantik rezitierten.



Wahrscheinlich war es einfach der Reiz des Neuen. Denn man schrieb das Jahr 1989, man befand sich quasi im Epizentrum der Veränderungen. Und das Chaos, das aus diesem dramatischen Wandel erwuchs, begann sich immer mehr zu einem ganz "normalen" alltäglichen Wahnsinn zu formieren, der seinen Höhepunkt in den Neunzigern erreichen sollte.

Ganz gewiss ahnten meine Eltern damals nicht, dass ihre Entscheidung meinen gesamten Lebensweg wie keine andere prägen und formen würde. Und ich selbst war natürlich noch Lichtjahre davon entfernt, zu denken, dass dieses Land, dessen Sprache ich ab der dritten Klasse fleißig lernte, eine der wichtigsten und identitätsstiftendsten Rollen in meinem Leben spielen würde.

Nino Haratischwili, geboren 1983 in Tbilissi, ist mehrfach preisgekrönte Theaterautorin, -regisseurin und Romanautorin. Zuletzt erschien ihr Einakter "Die zweite Frau in der Anthologie Techno der Jaguare – Neue Erzählerinnen aus Georgien" (2013). Für ihren neuen Roman "Das achte Leben" (2014) erhielt sie ein Grenzgänger-Stipendium der Robert-Bosch-Stiftung für Recherchen in Russland und Georgien. Nino Haratischwili lebt in Hamburg und ist Gastautorin von "10 nach 8". © Danny Merz/Sollsuchstelle

Denn damals war es einfach eine Schule, die sich nicht an den sowjetischen Bildungskanon hielt, die Kunst und Kultur prägende Rollen zuwies, in der man keine Uniformen tragen musste und die bereits damals einen rebellischen Coolnessfaktor ausstrahlte.

Genau in der Zeit, als Deutsch in meinem Leben eine Rolle zu spielen begann, kurz nach der neu erlangten Unabhängigkeit Georgiens, glich unser Schulalltag zunehmend einem Kampf um Leib und Leben. Überhaupt zur Schule zu gelangen, war schon eine große Leistung. Denn die bis dato existierende Verkehrsstruktur setzte nach und nach aus, die Metro fuhr wegen der sich häufenden und immer länger andauernden Stromausfälle nur selten, Busse und Trolleybusse verkehrten extrem unregelmäßig, und Benzin für Autos konnten sich nur noch die Wenigsten leisten. Außerdem musste man unterwegs fürchten, marodierenden Banden zu begegnen, die einen bestenfalls ausrauben und schlimmstenfalls erschießen konnten, oder man lief Gefahr, von der "blinden" Kugel eines Privatarmeeangehörigen getroffen zu werden oder in die Straßenkontrollen russischen Soldaten zu geraten.



Schwärmen von der deutschen Gründlichkeit

War man erst in der Schule und es war Winter, musste man zusehen, wie man den Unterricht durchhielt, ohne Erfrierungen zu erleiden. Das bedeutete, dass jedes Kind alle paar Wochen an die Reihe kam, Kerosin oder Holz mitzubringen. Oft hatten diese Stunden, in denen sich Lehrer und Kinder um den Ofen herum gruppierten, sogar etwas Gemütliches an sich – unvorstellbar aus der heutigen Warte. Wie man da so verschwörerisch zusammenhockte, alle eng aneinandergedrückt, damit es schön warm blieb und dabei Röslein auf der Heide paukte, den Handschuh las oder gemeinsam: O Tannenbaum sang.

Wenn ich heute so darüber nachdenke, erscheint es mir etwas makaber und absurd, dieses Festhalten unserer Lehrer an diesen Werten. Dieses Wiederholen von Hölderlins oder Novalis' Zeilen und das Schwärmen von Bach und der deutschen Gründlichkeit. Aber vielleicht war es richtig und vor allem wichtig, uns Kindern, für die es normal war, stundenlang in Brotschlangen anzustehen, etwas zu vermitteln und mit uns an etwas festzuhalten, das jenseits unserer Realität existierte. Auch wenn diese Vorstellung eine Glitzervariante, eine in endlosen Schichten von Geschenkpapier verpackte Wahrheit war, so war es immerhin eine, die Hoffnung spendete.

Über "10 nach 8" Frauen schreiben. In dieser Kolumne abends, um 10 nach 8, montags, mittwochs, freitags, politisch, poetisch, polemisch.

An diese Zeit musste ich zurückdenken, als ich am 15. Juni die Süddeutsche Zeitung aufschlug und dort eine ganzseitige Anzeige mit der Überschrift "Georgien – eine Bereicherung für Europa" vorfand. In Auftrag gegeben vom georgischen Außenministerium, das sich wohl vor dem Hintergrund der derzeit laufenden Beratungen des Europäischen Parlaments zur Visaliberalisierung für georgische Staatsbürger gezwungen sah, den angeschlagenen Ruf Georgiens aufzupolieren. Denn Anfang Juni waren in Deutschland Stimmen laut geworden, vornehmlich aus Kreisen von CDU/CSU, die eine Visaliberalisierung ablehnten. Die Begründung lautete, georgische Asylbewerber seien "so stark in die organisierte Kriminalität verstrickt wie keine andere Ausländergruppe" und die "treibende Kraft bei der Wohnungseinbruchskriminalität in Deutschland", wie es der CDU-Innenexperte Armin Schuster formulierte. Darauf entgegnete das georgische Außenministerium in der oben erwähnten ganzseitigen Anzeige, dass sich unter den Verdächtigen bei Straftaten nichtdeutscher Täter nur 0,9 Prozent Georgier befänden.

Welche Rolle die Visafreiheit für die Betroffenen spielt, gerät dabei oft in Vergessenheit. Selten in meinem Leben habe ich mich so gedemütigt gefühlt wie in den Zeiten, in denen ich vor dem Deutschen Konsulat in Tbilissi für ein deutsches Visum anstand, um in das viel besungene Land meiner Lehrer zu gelangen. In diesen Schlangen, verwaltet und dirigiert von Georgiern, die sich durch die deutschen Arbeitgeber gleich mächtiger und wichtiger fühlten als ihre Landsleute, bekam ich eine Ahnung von dem Begriff Kolonialismus. Es herrschte ein unsichtbares Kastensystem, und den Zugang zu der führenden Kaste erlangte man erst durch einen glänzenden, grünlichen Aufkleber im Pass.