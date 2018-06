Die Krise der Flüchtlingspolitik, der Brexit, die Ereignisse in der Türkei, die Anschläge in Deutschland – so unterschiedlich diese Ereignisse sind, sie zwingen uns, über Grenzziehungen zu diskutieren: Darüber, wer zur EU gehören soll und wer nicht. Darüber, wie ein Ausstieg aus der EU vonstattengehen kann. Darüber, ob Grenzen für Flüchtlinge wieder aufgemacht werden müssen oder ob man den Zuzug begrenzen sollte, ob man die Sicherheit erhöhen oder den Terror gar verhindern könnte?

In den letzten Jahrzehnten war der Abbau von Grenzen die prägende Erfahrung für EU-InländerInnen: Als Kind und Jugendliche hatte ich sie noch erlebt, die umständlichen Grenzkontrollen bei Reisen ins europäische Ausland, die ungemütlichen Durchsuchungen an der deutsch-deutschen Grenze, den allfälligen Währungsumtausch. Doch als ich meinen Schulabschluss machte, fiel die Mauer, und in den Jahren danach wurde der Binnenmarkt der EU zu einer selbstverständlich scheinenden Normalität.

Diese Normalität ging allerdings nicht mit einem generellen Bedeutungsverlust von Grenzen einher. Denn der spürbare Abbau der Binnengrenzen war von Anfang an mit einer Aufwertung der Außengrenzen der EU einhergegangen, mit dem Ausbau der "Festung Europa". Diese Festung steht im Moment nicht durch Angriffskriege unter Druck. Die Bedrohung geht vielmehr von Schleusern und Schmugglern, Migranten oder Terroristen aus, die sie punktuell überwinden und unterwandern.

Grenzen markieren politische und kulturelle Unterschiede

Grenzen haben also nicht an Bedeutung verloren, ihre Bedeutung hat sich lediglich gewandelt. Die Soziologen Monika Eigmüller und Georg Vobruba betonen in ihrem Plädoyer für eine Soziologie der Grenze, dass Staatsgrenzen nicht nur ein Territorium begrenzen, sondern zugleich politische, kulturelle und soziale Unterschiede markieren. Die Grenze organisiert diese Unterschiede und ihre Funktion ist, Beziehungen zwischen diesem Unterschiedlichen zu regulieren. Die jüngsten Katastrophen an den Außengrenzen der EU haben wieder einmal das hässliche Gesicht von Grenzen gezeigt: Menschen, die sterben, weil sie diese Grenze überwinden wollen.

Hella Dietz lebt in Berlin. Sie arbeitet als Soziologin und als Familientherapeutin. Beide Tätigkeiten eint das Interesse daran, wie Menschen ihre Welt und ihr Leben erzählen. Sie ist Mitglied der Redaktion von "10 nach 8". © Katrin Penschke

Doch es sind keine beliebigen Menschen, sondern in ihrer Mehrzahl Flüchtlinge, denen wir – so jedenfalls unser durch das Grundgesetz kodifiziertes Selbstverständnis – durchaus die Möglichkeit einräumen, Asyl zu beantragen. Ich teile dieses Selbstverständnis. Und ich glaube, dass wir auch für andere MigrantInnen transparentere Zuwanderungsregelungen brauchen.

Die Ereignisse der letzten Wochen aber haben bei vielen diffuse Ängste ausgelöst. Herfried Münkler hat jüngst auf die Gefahr hingewiesen, diesen Ängsten mit Kriegsrhetorik zu begegnen oder Muslime de facto zu Feinden zu erklären, denn damit würden wir nur in die Falle der TerroristInnen tappen.

Doch was kann ich jemandem eigentlich entgegnen, der sich bedroht fühlt, und deshalb die Grenzen enger ziehen will, sich vor Fremden schützen und beispielsweise Obergrenzen für Flüchtlinge festlegen will? Was ist die Alternative zu markiger Rhetorik auf der einen, hochmoralischen Appellen auf der anderen Seite? Und wie können wir eine Debatte führen, ohne dass sie sogleich zu einem ideologischen Grabenkampf wird?

Eine Möglichkeit ist, sich genauer anzuschauen, was Grenzziehung eigentlich bedeutet, was sie leisten kann – und was nicht. Eine Grenze ist zunächst, wie der Philosoph Konrad Paul Liessmann in Anlehnung an den Soziologen Georg Simmel betont, schlicht eine gedachte oder tatsächliche Linie, die zwei Dinge voneinander trennt und dadurch das eine vom anderen unterscheidbar macht. Anders ausgedrückt: Eine Grenze ist eine symbolische Markierung, durch die sich eine schon existierende soziale Einheit einen Rahmen gibt und sich dadurch von anderen Einheiten sichtbar abgrenzt: Ich und Du, EU-InländerInnen und EU-AusländerInnen. Flüchtlinge und andere Migranten. Deutsche und Franzosen. Eltern und Kinderlose. Veganer und FleischliebhaberInnen.