Der unerwartete Fußballsieg der Franzosen über die Deutschen ist ein aus deutscher Sicht ambivalenter Lichtblick. Ansonsten folgt eine Hiobsbotschaft auf die andere: Terror, Streik, Wirtschaftsmisere, Front National. Wenn ich die Nachrichten in Deutschland lese, scheint es ohnehin, als ob Frankreich sich in ein einziges Chaos verwandelt hätte. Frankreich lädt die Deutschen nicht mehr zum Träumen ein, zumindest die jungen Generationen nicht, selbst wenn es im Fußball gewinnt.



Cécile Calla, 38 Jahre alt, ist eine deutsch-französische Journalistin und Autorin. Sie war Korrespondentin der französischen Tageszeitung "Le Monde" und Chefredakteurin des deutsch-französischen Magazins "ParisBerlin". Sie ist Gastautorin von "10 nach 8". © privat

Wenn heute über die Grande Nation gesprochen wird, dann kann ich nur den Spott in der Stimme heraushören. Als ich vor etwa zwölf Jahren nach Deutschland kam, war das noch anders. Damals hörte ich noch einen fröhlichen, teils belustigten, teils bewundernswerten Unterton: Redewendungen à la "Leben wie Gott in Frankreich" und Ulrich Wickerts Hommage Vom Glück, Franzose zu sein vermittelten mir den Eindruck, aus einem tollen Land zu stammen.

Noch scheinen Frankreich oder die Französin ein Thema für die Unterhaltungsliteratur zu sein, ein beliebtes Reiseziel, und ein Territorium, auf dem deutsche Autoren gern ihre Kriminalromane ansiedeln. Dieses romantisierte Bild der France éternelle mit ihrem Savoir Vivre, den schönen Frauen und den vielfältigen Landschaften existiert allerdings nur noch in den Köpfen der Mitglieder von deutsch-französischen Vereinen oder Gesellschaften.



Alternativloses Tandem

Diese Akteure der Versöhnung zwischen unseren beiden Ländern gibt es natürlich immer noch in großer Zahl. Nur sind ihre Vereine und Gesellschaften zu Seniorenclubs mutiert und können alle ein Lied davon singen, wie schwer es ist, die jüngeren Generationen für ihre Aktion zu begeistern. Es hängt sowohl mit der Form des Engagements zusammen als auch mit dem Thema Versöhnung, das für die heutige Jugend wenig bedeutet. Selbst die französische Sprache scheint weniger sexy, sie gilt als schwer und elitär, die französischen Lehrer gelten als streng. Französisch ist zwar jetzt noch die Nummer zwei der Fremdsprachen an deutschen Schulen, aber nach ein paar (wenigen) Jahren wird es häufig abgewählt.



Infobox 10 nach 8 Über "10 nach 8" Frauen schreiben. In dieser Kolumne abends, um 10 nach 8, montags, mittwochs, freitags, politisch, poetisch, polemisch. Wir, die Redaktion von 10 nach 8, sind ein vielseitiges und wandelbares Autorinnenkollektiv. Wir finden, dass unsere Gesellschaft mehr weibliche Stimmen in der Öffentlichkeit braucht. Wir denken, dass diese Stimmen divers sein sollten. Wir vertreten keine Ideologie und sind nicht einer Meinung. Aber wir halten Feminismus für wichtig, weil Gerechtigkeit in der Gesellschaft uns alle angeht. Wir möchten uns mit unseren LeserInnen austauschen. Und mit unseren Gastautorinnen. Hier finden Sie alle Texte, die 10 nach 8 erscheinen. Über die Autorinnen Die Redaktion von 10 nach 8 besteht aus: Marion Detjen, Zeithistorikerin

Hella Dietz, Soziologin

Heike-Melba Fendel, Autorin und Inhaberin der Künstler- und Veranstaltungsagentur Barbarella Entertainment

Annett Gröschner, freie Autorin

Mascha Jacobs, Journalistin, Herausgeberin der Zeitschrift Pop. Kultur und Kritik

Stefanie Lohaus, Journalistin, Herausgeberin des Missy Magazine

Lina Muzur, Programmleiterin des Aufbau-Verlags

Catherine Newmark, Kulturjournalistin

Annika Reich, Schriftstellerin

Elisabeth Wellershaus, Journalistin

Ich möchte keinen wehmütigen Blick auf ein angeblich goldenes deutsch-französisches Zeitalter werfen. Die deutsch-französische Versöhnung beruhte nie auf leidenschaftlicher Liebe, sondern auf mühsam erzielten Kompromissen. Etliche Präsidenten und Kanzler haben erfolgreich zusammengearbeitet, weil sie wussten, dass dieses Tandem alternativlos ist und ohne deutsch-französische Einigung keine Fortschritte in Europa möglich waren.



Die Zusammenarbeit gedieh jedoch nicht nur zwischen den beiden Regierungen, sondern auch zwischen den beiden Gesellschaften, was sich in einem breiten Netz an Vereinen, Gesellschaften, Institutionen, Austausch- und Diskussionsplattformen zeigte. Es gibt kein anderes Land, mit dem Deutschland so eng verflochten ist.



Populistische Versuchung

Trotzdem findet eine zunehmende Entfremdung zwischen beiden Ländern statt. Es scheint fast so, als ob Franzosen und Deutsche auf zwei verschiedenen Planeten leben würden. Das ist eine besorgniserregende Entwicklung in einer Zeit, in der Europa vor immensen Herausforderungen steht. Auf das Brexit-Votum sollten die beiden Partner eigentlich entschlossen gemeinsam reagieren. Großbritannien hat oft Spannungen zwischen den beiden Ländern ausgelöst, von der Beitrittsfrage in den sechziger Jahren bis zur Kanzlerschaft Schröders und der Präsidentschaft Sarkozys – sowohl Paris als auch Berlin haben immer die Option einer Annäherung mit London ausgespielt, um danach doch wieder den deutsch-französischen Weg zu gehen.



Obwohl 2017 in Deutschland Bundestagswahlen und in Frankreich Präsidentenwahlen stattfinden, dürfen Paris und Berlin der populistischen Versuchung nicht nachgeben. Sie müssen gemeinsam politischen Mut beweisen. Hätte man die Franzosen in den sechziger Jahren gefragt, ob sie einem Freundschaftsvertrag mit den Deutschen zustimmen, hätte man sicher keine Mehrheit dafür gefunden. Das Ergebnis wäre in Deutschland wahrscheinlich ähnlich verlaufen. Trotzdem haben De Gaulle und Adenauer 1963 den Élysée-Vertrag unterschrieben und die Annäherung vorangetrieben.