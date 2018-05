Immer häufiger liest und hört man in den vergangenen Tagen, dass sich die Bevölkerung nach einer starken und präsenten Polizei sehne. Sicherheitspolitiker und Journalisten verbreiten in Diskussionsrunden diese These. Ob sie stimmt?

Die größte Herausforderung in Zeiten des Terrors besteht womöglich darin, als demokratischer Rechtsstaat ein demokratischer Rechtsstaat zu bleiben. Die Befugnisse und den Handlungsspielraum bewaffneter Sicherheitskräfte im öffentlichen Raum nicht zu erweitern und die Gewaltenteilung keinesfalls aufzuweichen. Gegen Personalaufstockung und bessere Ausstattung bei der Polizei ist nichts einzuwenden. Wenn aber der CSU-Innenminister Joachim Herrmann die Forderungsliste um "mehr Rechte" erweitert, und das mit der aktuellen Gefahrenlage begründet, wird man hellhörig. Wollen Teile des politischen Flügels, die auch bislang für einen Staat mit einer robusten Sicherheitsstruktur plädierten, das verunsicherte Gefühl der Bürger ausnutzen, um Forderungen durchzudrücken, die sie schon seit Jahrzehnten favorisieren? Ein bisschen klingt es danach. Hat es bislang eine Analyse gegeben, nach der Gewalttaten mit einer anderen Polizei, als wir sie haben, verhindert werden könnten?

Je nach Bundesland erlebt man sehr unterschiedliche Auftritte von Polizisten.

Beispiel Berlin:

In einem Stadtteil, in dem an jeder Straßenecke Yoga angeboten wird und die Frühstückslokale vor 10 Uhr nicht öffnen, gibt es ein von Berufslinken besetztes Haus. Besitzer der Immobilie ist eine britische Investmentfirma mit Sitz in London und Panama. Im Januar dieses Jahres stürmten 550 Berliner Polizisten unterstützt von einem Spezialeinsatzkommando und einem Hubschrauber Straße und Haus. Es handelte sich erst einmal um eine "Begehung". Das Ganze schaukelte sich hoch. Im Juli standen bereits 1.800 Polizeibeamte 3.500 Demonstranten gegenüber. Zurück blieben gegenseitige Beschuldigungen über Gewalt und ein vergiftetes Verhältnis zwischen Polizei, Bevölkerung und Politik. Der Verantwortliche der Polizeieinsätze ist Berlins Innensenator Frank Henkel von der CDU, der seit Monaten als Teil einer breit angelegten Wahlkampfstrategie im Wesentlichen zwei Botschaften sendet. 1. Ich greife hart durch. 2. Ich greife hart durch.

Beispiel München:

Bereits im vergangenen Sommer begann der Imagewandel der Münchner Polizei. Während die Flüchtlinge am Münchner Hauptbahnhof ankamen, halfen die Beamten neben ihren Sicherheitsaufgaben noch bei den Hilfsaktionen. Jeder Flüchtling konnte sofort nach Ankunft im Bahnhof Schuhe, Kleidung, Nahrungsmittel oder Medikamente erhalten. Trotz der enormen Belastung seitens der Polizei herrschte auf Twitter ein freundlicher Ton. Am Bahnhof traf man auf ausgeglichene Beamte in Dienstuniform mit Waffe.

Botschaften in unterschiedlichen Sprachen

Dieser Eindruck verstärkte sich während der Amoktat am vergangenen Wochenende. 2.300 Polizisten waren in München im Einsatz. Bis heute ist kein einziger Zeuge aufgetreten, der sich über irgendeinen der Beamten während des Einsatzes beschwert hätte. Bundesweit erlangten die Münchner Polizisten Heldenstatus, allen voran ihr Pressesprecher Marcus da Gloria Martins und seine Kollegen, die noch während des Einsatzes an die Bevölkerung Botschaften in unterschiedlichen Sprachen twitterten. Dieser Besonnenheit ist es zu verdanken, dass die Münchner Bürger ihre Polizisten, wie es die Kanzlerin formulierte, so betrachten:

Im besten Sinne Helfer und Beschützer

Wenn nötig, darf und muss man sich als Bürger mit der Polizei solidarisieren. Wenn nötig, muss man sie aber auch kritisieren dürfen. Polizisten sind weder Helden noch Feinde. Sie können Terror und Kriminalität nicht verhindern. Jedenfalls nicht allein. Sie sind ein Mittel zum Zweck. Die Polizei setzt durch, was die Politik ihr aufträgt.