Big Daddy kümmert sich. Auf einer Rede am Samstag auf der Europakonferenz hat Sigmar Gabriel laut darüber nachgedacht, den "jungen Briten" die doppelte Staatsbürgerschaft anzubieten, um sie in die EU hinüber zu retten.

Meint der Bundeswirtschaftsminister das ernst, sollte er schnellstmöglich einen Gesetzentwurf einbringen. Da er Teil der Regierung ist, könnte er sich mit seinem Koalitionspartner besprechen und die Idee zügig umsetzen. Vielleicht noch bevor Großbritannien die Austrittsverhandlungen beginnt. Das wäre ein Coup! Ein Tritt vors Schienbein der"Snobs der britischen Elite", so nannte der Vizekanzler die Brexit-Befürworter. Nicht "EU-Verächter", nicht "Flüchtlingsgegner", nicht "Rechtspopulisten". Immer wieder reichlich seltsam, wenn Eliten sich gegenseitig als Eliten beschimpfen.

Die Beschäftigung mit Gabriels Idee schafft eine Menge Fragen. Bis zu welchem Alter gelten Briten als junge Briten? Was geschieht mit den alten Briten, die ebenfalls gegen den Brexit stimmten? Wie kann ein britischer Anwärter auf die deutsche Staatsbürgerschaft beweisen, dass er für den Verbleib seines Landes in der europäischen Gemeinschaft stimmte? Und was ist mit jenen, die gar nicht abstimmten? Ganz zu schweigen von den Iren und Schotten. Dürfen sie künftig auch Deutsch-Schotten und Deutsch-Iren mit beiden Pässen sein? Warum nicht gleich ein neues England aufbauen, wo nur Brexit-Gegner leben. Den Rest eingemeinden. Darauf läuft die Idee mit den Pässen doch eigentlich hinaus.

Die EU ist ein Zusammenschluss von Ländern und nicht einzelnen Bürgern, die aus- und beitreten können, wie sie wollen. Obwohl das ein reizender Gedanke wäre, der in europäischen Ländern außerhalb der EU sicher sofort eine große Anhängerschaft finden wird. Warum also nicht jungen Kosovaren die doppelte Staatsbürgerschaft anbieten? Sicher gibt es dort Bürger, denen die versnobten Eliten ihres Landes schon lange ein Dorn im Auge sind.

Den größten Unmut hat Sigmar Gabriels Vorschlag natürlich unter den Deutsch-Türken hervorgerufen. Denn im Gegensatz zu jungen Briten zahlen sie seit Generation in die deutschen Steuer- und Sozialversicherungssysteme ein und besitzen weder Wahlrecht noch Reisefreiheit außerhalb der EU. Sigmar Gabriel könnte sich ja auch den Mund fusselig reden, indem er diese Ungerechtigkeit, die sich in seinem eigenen Land abspielt zur Daddy-Angelegenheit erklärt. Die jungen Briten hätten ja auch einfach zahlreich zur Wahl gehen und gegen den Brexit stimmen können. Haben Sie aber nicht. Warum? Who knows? Vielleicht die Folge einer snobistischen Laune.

Also, wenn das so einfach geht!



Seit Jahren und Jahrzehnten engagieren sich Zivilorganisationen, Publizisten, Philosophen, Politiker und vor allem Überlende aus dem Zweiten Weltkrieg für Europa. Sie werben in Reden, Schriften, Auftritten dafür, sich für den Zusammenhalt, für Frieden und Menschenrechte und den Schutz für Flüchtlinge einzusetzen. Sie warnen davor, sich an Lächerlichkeiten aufzuhalten, die so ein Bürokratietanker natürlich zuhauf zu bieten hat. Und klar, es lohnt, sich gegen die vielen Lobbyisten aufzulehnen, die immer im Sinne ihrer Firmen die europäische Rechtsprechung beeinflussen. Dafür muss man aufstehen und protestieren. Man kann den Club aber immer noch dann am besten ändern, wenn man drinnen ist und nicht draußen.

Ein friedliches Europa war für manche Generationen eine solche Selbstverständlichkeit, dass sie damit nicht belästigt werden wollten. Die EU sollte da sein und funktionieren. Dass die Union aber keine Servicestelle ist, wie man sie von seinem Autohersteller kennt, löst bei manchen Bürgern Entsetzen aus. Europa ist kein Ort, wo man hingeht, wenn der Auspuff kaputt ist. Europa ist keine Aromaöltherapie, wo mit Orangenöl gestreichelt wird, wenn man sich vor Flüchtlingen gruselt. Dieses Missverständnis über die EU hat auch damit zu tun, dass es jahrelang kaum Berichterstattung über deutsche Politiker aus dem europäischen Parlament gab. Vor über einen Jahrzehnt war es der Tagesschau eine Meldung wert, wenn Martin Schulz, heutiger Präsident des Europäischen Parlaments vom italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi als Wärter eines Konzentrationslagers beschimpft wurde. Kollegen, die aus Brüssel berichteten, beklagten sich oft darüber, dass ihre Zeitungen kaum Platz für ihre Artikel schafften.

Und war es übrigens nicht auch in Deutschland bis vor wenigen Jahren noch so, dass das Europäische Parlament wie eine Strafkolonie behandelt wurde? Wer wurde nicht alles in Brüssel geparkt, damit er eine Weile aus dem Verkehr gezogen war. Cem Özdemir "musste" nach der sogenannten Bonusmeilenaffäre eine Weile in Brüssel "untertauchen", damit er rehabilitiert zurück durfte. Günther Oettinger wurde von der Kanzlerin persönlich in Brüssel zwischengelagert. Seine Nullkompetenz in Sachen Energiewirtschaft und seine mangelnden Sprachkenntnisse, so muss die Kanzlerin gedacht haben, sind für Brüssel gerade gut genug. Das Gabrielsche Herumgewedel mit deutschen Staatsbürgerschaften verstärkt genau dieses Gefühl, dass es sich bei der politischen Idee von Europa um einen überflüssigen Spielplatz handelt. Nach dem Motto: "Wenn du draußen bist, holt Daddy dich durch den Hintereingang eben wieder rein."



Wenn es so leicht ist, aus künftigen EU-Ausländern Premiummitglieder zu machen, warum ist es dann nicht auch mit den Hunderttausenden von Flüchtlingen möglich, die an den Außengrenzen der EU scheitern und sich nichts sehnlicher wünschen, als Teil von ihr zu sein? Die haben es doch um ein Vielfaches nötiger, einen Pass aus einem EU-Land zu haben.