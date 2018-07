Mein Vater hatte für Kinderbücher nicht viel übrig. Lieber hat er mir Dostojewski oder Dürrenmatt vorgelesen. Äxte und menschliche Abgründe haben mich bis in meine Träume hinein verfolgt. Pädagogisch wertvoll? Dass es mir geschadet hat, glaube ich jedenfalls nicht. "Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden." Dieser Ausspruch des verzweifelten Physikers Möbius aus Dürrenmatts Theaterstück Die Physiker fällt mir immer wieder ein, wenn ich über die wissenschaftlichen Grenzen und Möglichkeiten unserer Zeit nachdenke.

Die Moral wird oft als eine Grenze definiert, deren Überschreitung zu Gier oder Unmoral führt. Oft stimmt das auch. Aber was, wenn wir die Überschreitung von Grenzen als Möglichkeit zur Moral betrachten würden? Was ist Moral, wenn sie nicht herausgefordert, von den Akteuren unserer Gesellschaft eingefordert wird? Ist Moralität denn ein Zustand? Bloß ein Substantiv? Und dabei eines, das stets verneint? Moralität als Verb. Das wäre doch was.

Sabine Kray wurde 1984 in Göttingen geboren. Heute lebt sie in Berlin, wo sie als Autorin und Übersetzerin arbeitet und sich als Mentorin für junge Mädchen bei der Bürgerstiftung Neukölln engagiert. Ihr Debüt, "Diamanten Eddie", ist im Frühjahr 2014 bei der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen. Sie ist Gastautorin von "10 nach 8". © Rebecca Sampson

Wozu die lange Vorrede? In letzter Zeit begegnet mir in den Medien immer wieder ein Schreckgespenst – das Designerbaby. Eine neue Methode der Genmanipulation soll es möglich machen. Doch Crispr/Cas9 kann sehr viel mehr. Es handelt sich um eine geniale wissenschaftliche Errungenschaft, die uns in den kommenden Jahrzehnten im Kampf gegen die verschiedensten Krankheiten helfen, uns aber gleichzeitig auch mit tiefgreifenden moralischen Fragen konfrontieren wird.

Crispr steht für Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats und bezeichnet ein Nukleinsäuremolekül, also RNA. Cas9 ist ein Protein, das in Zusammenwirkung mit besagtem RNA-Abschnitt in der Immunabwehr von Bakterien zum Einsatz kommt. Das Bakterium speichert in der Crispr-Sequenz genetische Informationen von Viren, deren Angriffe es erfolgreich abgewehrt hat. Diese Elemente werden zwischen den sich wiederholenden Sequenzen "aufbewahrt". Begegnet dem Bakterium das gleiche Virus erneut, kann es Abwehrproteine mit diesen Informationen ausstatten. Die Aufgabe der Proteine: Die entsprechende Sequenz zu orten und zu vernichten, indem sie ein Stück der vom Virus in die Zelle injizierten genetischen Information herausschneiden.

Das brachte die Molekularbiologinnen Jennifer Doudna und Emmanuelle Charpentier auf eine Idee. Könnte man die Bakterien neu programmieren? Gensequenzen in ihre genetische Abwehrmaschinerie implantieren, die für fatale Gendefekte verantwortlich sind? Bei einem von einem tödlichen Gendefekt betroffenen Patienten könnte diese Technologie dazu führen, dass der Abwehrmechanismus die Sequenz findet und zerstört. Gleichzeitig könnte ein Stück gesunde DNA in die Nähe der Schnittstelle gebracht werden, denn DNA tendiert dazu, sich selbst zu reparieren. Der Reparaturmechanismus nimmt das angebotene Stück DNA und fügt es ein. Womit der Gendefekt behoben wäre. Auch zur Behandlung von Krebs, Hepatitis B und HIV bietet Crispr/Cas9 offensichtlich beachtliche Möglichkeiten.