Der amerikanische Playboy, der seit einiger Zeit keine nackten Frauen mehr abbildet, hat seine jüngste Ausgabe renegades gewidmet, also Abtrünnigen, mutigen Einzelgängern. Eine dieser renegades ist die amerikanische Journalistin Noor Tagouri, die mit 16 die Highschool und mit 20 die Universität abgeschlossen hatte, um so schnell wie möglich ihren großen Traum zu verwirklichen: Reporterin werden.

Heute hat sie bereits eine erfolgreiche Social-Media-Kampagne lanciert, die ihr Interviews und Porträts in zahlreichen Hochglanzmagazinen brachte, einen TED-Talk gehalten, einen Vertrag mit einer Agentur für Vortragsredner unterzeichnet und Filmreportagen für verschiedene Fernsehsender gedreht. Im Moment arbeitet Tagouri in erster Linie für die Nachrichtenwebsite Newsy und steht kurz davor, eine eigene Nachrichtensendung zu präsentieren. Noor Tagouri ist mittlerweile 22 Jahre alt.

Das Porträt im Playboy hat sie nun auch einer globalen Medienöffentlichkeit vorgestellt. Von Argentinien bis Finnland, von Kapstadt bis Bangalore läuft in diesen Tagen ihr Bild über die Agenturen. Allerdings ist Noor Tagouri in den Meldungen jetzt nicht mehr das Wunderkind des amerikanischen Journalismus, sondern lediglich die erste Frau mit Hidschab, die im Playboy je zu sehen war. Und diese mediale Reizbarkeit angesichts des Hidschabs ist vielleicht die eigentliche Geschichte.

Hidschab heißt Unterdrückung

Vor dem 11. September 2001 war die Popkultur, zu der der Playboy ja nun unzweifelhaft gehört, an einem Punkt angekommen, an dem Symbole und Accessoires so gründlich durchironisiert wurden, dass sie letztlich nichts mehr bedeuteten. Jeder konnte Armee-Parka mit Deutschlandflagge, Irokesenfrisuren oder umgedrehte Kreuze tragen, ohne damit irgendetwas zu meinen.

Das hat sich in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten gründlich geändert. Heute sind Symbole wieder so unbeweglich wie zuletzt vielleicht in den Fünfzigern. Aus der Perspektive der konservativen Eliten bedeuten Hidschabs Unterdrückung, Vollbärte Islamismus.

Totale Ironisierung

Die Regeln der Aufmerksamkeitsindustrie allerdings sind nach wie vor dieselben: Wer wahrgenommen werden möchte, bedient sich am besten jener Symbole, vor denen sich all jene fürchten, die erwiesenermaßen uncool sind. In den Sechzigern und Siebzigern ging es dabei vor allem um Nacktheit, Polygamie und Kommunismus, in den Achtzigern um Snobismus und Konsum, in den Neunzigern um die totale Ironisierung. Und in den re-fundamentalisierten Nuller- und Zehnerjahren geht es nun zum ersten Mal in der Popgeschichte wirklich ernsthaft um Religion.

Als Cassius Clay, Ferdinand Lewis Alcindor und Cat Stevens zum Islam konvertiert sind und sich fortan Muhammad Ali, Kareem Abdul-Jabbar und Yusuf nannten, hat das in den USA noch kaum mehr als ein Schulterzucken ausgelöst. Heute müssten sie damit rechnen, Besuch von der Polizei zu bekommen und sei es unbemerkt, auf ihrem Telefon.

Protest und Emanzipation

Die Generation von Noor Tagouri nutzt diese Hysterie als Mittel der Abgrenzung, Profilierung und Selbstdefinition. In einem Interview mit dem Magazin Marie Claire sagte Tagouri vor Kurzem, dass Kopftücher in ihrer Familie nie eine Rolle gespielt haben und sie selbst erst mit 16 angefangen habe, einen Hidschab zu tragen, also ungefähr in dem Alter, in dem Janis Joplin und Jim Morrisson zum ersten Mal LSD genommen haben. Zur Belohnung gibt es heute tatsächlich Leute, die auf ihre Interview-Anfragen antworten: "Mit Leuten wie dir rede ich nicht."

Auf diese Weise widmet sie auch die Symbolik des Hidschab um: Er steht jetzt nicht mehr zwangsläufig für Patriarchat und Konservatismus, sondern im gleichen Maße für Protest und Emanzipation. Bislang waren es vor allem die Eliten im Westen und in der muslimischen Welt, die darum gerungen haben, wer über die Bedeutung des Hidschab zu entscheiden habe. Jetzt sind sie nicht mehr allein.