Wer in Berlin die Mohrenstraße ansteuert oder durch das Afrikanische Viertel im Wedding spaziert, wo Straßennamen nach unrühmlichen Helden aus der Zeit des Raubzugs um Kolonien benannt sind, denkt dabei nicht unbedingt sofort an Deutschlands koloniale Bestrebungen. Sofern der Spaziergänger weiß ist. In manchen Bäckereien werden Gebäckstücke namens Kameruner angeboten. Die Wiener Kaffeemarke Julius Meinl trägt weiterhin einen mit Fez bewehrten, sogenannten Mohren im Logo.



Sabine Scholl

Seit Jahren sind Initiativen wie Berlin Postkolonial oder Afrika-Hamburg um eine Revision der Geschichte ihrer Städte bemüht und kämpfen um die Änderung belasteter Straßennamen. Lange genug wurde zur Rolle des Deutschen Reichs während des Kolonialismus geschwiegen. Nun wird in einer im Berliner Deutschen Historischen Museum eröffneten Schau einer breiteren Öffentlichkeit begreifbar, dass es sehr wohl Kolonialismus gab und dass Rassismus die deutschen Vorstöße legitimierte.



Auch um die Präsentation von Ausstellungsobjekten im künftigen Humboldtforum, von denen viele unter zweifelhaften Umständen erworben wurden, ist mittlerweile eine Diskussion entbrannt. Notwendig wäre eine Darstellung der Erwerbsgeschichte, um die deutschen Verstrickungen aufzuzeigen. Die Auseinandersetzung mit kolonialer Vergangenheit und rassistischen Praktiken steht damit erst an ihrem Beginn. Dabei ist es unumgänglich, sich mit früheren Verhaltensmustern in Begegnungen zwischen vermeintlich europäischen und außereuropäischen Menschen zu beschäftigen, um sich auch heutigen Identitätsängsten und populistischen Bedrohungsszenarien zu stellen.



Wilde Afrikaner zu besichtigen

Zu lange wurde die Wahrnehmung von vermeintlich fremd aussehenden Menschen von der Gewissheit kultureller Überlegenheit geprägt. Auch deswegen streiten wir heute weiter über Äußerlichkeiten wie Kopftücher und verwechseln Integration mit Unsichtbarkeit. Die Anwesenheit der angeblich so Fremden ist nicht neu, wie eine genauere Untersuchung zur Geschichte etwa der Berliner Mohrenstraße zeigt. Sie kam zu ihrem Namen, weil dort im 17. Jahrhundert zwölf afrikanische Jugendliche logierten, die als Musiker und zu Repräsentationszwecken eingekauft worden waren.

Das koloniale Kapitel Deutschlands wurde unter anderem von immens erfolgreichen Völkerschauen ab Ende des 19. Jahrhunderts begleitet. Auch das Hamburger Unternehmen Hagenbeck, das der ehemalige Fischhändler Gottfried Hagenbeck von 1848 an vom Zoohandel zur Tierschau erweitert hatte, mischte mit. Unter der Führung des Sohnes Carl, der 1866 den ersten Tierpark eröffnete, initiierten die Hagenbecks zwischen 1875 und 1930 mindestens 100 derartiger Ausstellungen: "Lappländer", "Nubier", "Inuit", "Wildes Afrika", "Menschenrassen am Nil" und "Ceylon-Karawanen" wurden Besuchern auf bunten Plakaten angekündigt und konnten gegen Eintritt in Zoos oder auf städtischen Freigeländen besichtigt werden.

Fremde anzuschauen sollte der Unterhaltung, aber auch der Aufklärung dienen, im Grunde aber beglaubigen, was die Besucher bereits zu wissen meinten. Für die Organisatoren stand dabei nicht kultureller Austausch, sondern das Geschäft an vorderster Stelle. Die Spektakel passten gut zu den kolonialen Interessen, da sie immer die Überlegenheit der europäischen Betrachter voraussetzten und koloniale Absichten bestärkten. Eine Veränderung dieser Einschätzung war nie vorgesehen. Fremd Aussehende wurden gemäß herrschender Klischees ausgewählt und nach Europa verfrachtet: Afrikaner galten etwa als sehr wild und vorwiegend Raubtiere jagend, während Araber als Handels- und Reitervolk mit Anspielungen an 1001 Nacht vorgestellt wurden; die glücklichen und verspielten Südseeinsulaner eigneten sich für dramatisierte Szenen weniger gut; Indern wurde eine höher entwickelte Kultur zugestanden. "Indianer" hatten mit Marterpfahl und Friedenspfeife aufzutreten, wie von Karl May erdacht. Als Hagenbeck einen Stamm engagierte, der dem nicht entsprach, empörten sich Besucher: "Das sind keine echten Indianer".

Durch die Völkerschauen wurden die exotische Fantasien des Publikums theatralisch greifbar, der Blick auf das andere kontrolliert: "Wir dürfen nichts anziehen, Herr, keine Schuhe, nichts, sogar ein Kopftuch müssen wir ablegen. Wilde müssen wir vorstellen", klagte eine der im Wiener Prater ausgestellten Ashanti-Frauen. Der Dichter Peter Altenberg beschrieb die Verhältnisse zwar einfühlend, aber doch in den gängigen Fantasien vom "edlen Wilden" als dem besseren Menschen verhaftet.

Die zahlreichen Besucher erwartete auf den Schauen ein idealisiertes Dorfleben, zusammengewürfelte Gruppen, die als Familien vorgestellt wurden. Man konnte sie beim Kochen, beim Essen, beim Arbeiten beobachten und die vor Ort produzierten Waren erwerben: Masken, Tee, Tabak, alles unter der Marke Hagenbeck. Wichtig dabei war vor allem, dass die Europäer sich in ihrer kulturellen Überlegenheit bestätigt fühlten. Symbolisiert wurde dies durch niedrige Zäune oder gespannte Seile, die den Betrachter vom Betrachteten trennten und so eine Hierarchie in der Begegnung mit den Ausgestellten schufen. Schauen, Berühren, Kaufen waren erlaubt, nicht jedoch der Kontakt von Mensch zu Mensch.