Die Reaktionen in Deutschland auf Donald Trumps Wahlsieg sind hilflos. Um nicht zu sagen extrem unpolitisch:

Schwer geschockt (Ursula von der Leyen), um die internationale Zusammenarbeit fürchtend (Norbert Röttgen), überrascht (Martin Schulz).



So ähnlich klingen auch die verzweifelten Tweets aus Amerikas Glitzerbranche. Von Cher bis Katie Perry sind alle schwer geschockt, voller Furcht und überrascht, dass nicht Hillary Clinton gewonnen hat.

Noch in der Wahlnacht gegen Mitternacht saßen im politischen Fachfernsehen Phoenix in einem Format namens Phoenix-Runde ein paar Journalisten und Politikwissenschaftler zusammen, die immer noch auf Wird-schon-gut-gehen-Kurs schwammen. Sie sagten: "Selbst, wenn er gewinnen sollte, kann er nicht machen, was er will. Da ist ja noch der Kongress."

Das vielleicht seltsamste Phänomen unserer Tage ist, dass selbst vermeintlich gestandene Politexperten partout nicht begreifen wollen: Donald Trump ist nicht erfolgreich, obwohl er, sondern weil er ein Rassist ist. Seine politische Agenda ist der Rassismus. Gemeint ist damit die Segregation der Gesellschaft in Ethnie und Religion statt sie als sozioökonomische Milieus zu betrachten.



Entpolitisierter Diskurs

Rasse sagte man vor ein paar Jahrzehnten noch in Deutschland. Race sagt man jetzt wieder gern in den USA. Entlang dieser Linien werden die Urheberschaft für Probleme genannt und Lösungsvorschläge erarbeitet. Rassismus erkennt nicht mehr politische Ursachen für Probleme an, sondern problematisiert ethnische Zugehörigkeit. Der Diskurs wird entpolitisiert und kulturalisiert. Auf Trumps Kappe stand: Make America Great Again. Gemeint war: Make Racism Great Again.

Dass man das in Deutschland nicht begreifen will, übrigens im Angesicht eines dramatisch nach rechtsaußen rutschenden politischen Diskurses, hat wiederum mit der Zusammensetzung der politischen Meinungsführerschaft in Politik und Medien zu tun. Auf Rassismus reagieren immer erst jene Gruppen empfindlich, die davon betroffen sind. Der Rest reagiert zumeist erst dann, wenn er selbst angegriffen wird, beispielsweise als "Lügenpresse" und "Machtapparatschiks". Dann ist es meistens aber schon zu spät, weil der Tanker bereits Kurs Richtung Eisberg nimmt.

Teile der angegriffenen Communities, die von Trump als Vergewaltiger und Terroristen bezeichnet wurden, hatten keine Lust, Hillary Clinton zu einem Wahlsieg zu verhelfen. Wie die Trumpisten haben auch sie die Nase voll. Aber aus anderen Gründen. Denn Clintons Weltbild und Werdegang ähneln Trumps Werdegang im Gegensatz zu ihren eigenen Biografien nicht so sehr. Wer hatte denn 2008 Barack Obama, der als demokratischer Präsidentschaftskandidat gegen Hillary Clinton antrat, ihn als "Afroamerikaner mit Potenzial" betitelt, wo sich nicht einmal Republikaner trauten, seine Hautfarbe anzusprechen? Und wer hat herum geeiert, als ganz Amerika darüber spekulierte, ob er nicht doch ein Moslem ist? Sie war es, die in ihren Äußerungen immer wieder klar machte, dass sie selbst auch nicht bereit war für einen schwarzen Präsidenten, bloß weil er schwarz ist.



Sah so eine Kämpferin aus?

Hätte sie sich bereits damals hingestellt und laut geschmettert: "Tickt ihr noch richtig? Wir sind das Land, das Menschen aus Afrika rübergeschleppt hat und sie mit Eisenkugeln an den Beinen Baumwolle pflücken ließ! Wird Zeit, dass wir den Rassismus überwinden", hätte ihr das jenes Format und jene Glaubwürdigkeit verliehen, die ihr acht Jahre später immer noch fehlen. So zog damals der "Afroamerikaner" gemütlich an ihr vorbei.



Zu allem Überfluss nahm sie der Mann mit Potenzial vor den Augen der Welt zum Schluss auch noch an die Hand und half ihr beim Wahlkampf. War das nicht eine Peinlichkeit sondergleichen? Wie zum Schluss die ganze Familie Obama für sie einen betreuten Wahlkampf organisierte? Trumps originellste Strategie darin bestand, sein Americakäppchen nicht abzusetzen? Was sicher auch frisurentechnisch bedingt war, damit sein geplatzter Hamster vorne auf der Stirn nicht mehr so überdeutlich im Vordergrund steht. Clinton ließ zum Schluss vor Verzweiflung Michelle Obamas Sprüche an die Wände projizieren, um die Hispanics an ihre Seite zu bekommen. Siehst so eine Kämpferin aus, die Menschen über alle Grenzen hinweg vereinen will? Nun sitzt sie nach ihrer Wahlniederlage auch noch schmollend, beleidigt und traurig zu Hause und tritt nicht mehr auf, sondern telefoniert nur noch. Entsetzlich!