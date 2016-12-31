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19 Aralık akşamı, iki faciayı bir arada yaşadım.

Önce Ankara’dan Rus büyükelçisine suikast haberi geldi.

Onun dehşetiyle ekrana yapışmışken, Berlin’deki Noel panayırına TIR saldırısı patladı. Almanya’daki felaketi televizyonumda, Türkiye’dekini telefonumun ekranında, aynı anda izlemeye koyuldum.

Aynı anda sarsılan iki ülke, iki şehir, iki halk… İki farklı kültürün, devletin ve basının benzer bir durumda nasıl tepki verdiklerini kıyaslamak için de acı bir fırsattı.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Yıllarca terörle yaşamaya alışmış Türk televizyoncuların çok daha atak olduğunu belirtmeli önce… Gerçi saldırı sırasında töreni izliyorlardı, suikastı saniye saniye kaydetmişlerdi. Ancak son dönemde her terör eyleminde, olay yerine ambulanstan önce hükümetin yayın yasağı ulaştığı için, görüntüleri kullanamadılar. Alman kameraları ise olay yerine ulaştığında zaten meydan kapatılmıştı; yasak olmamasına rağmen, üzeri kapatılmış cesetlerin sergilenmemesine, etik bir kural olarak özen gösterildi. Aynı gerekçeyle ciddi Alman basınının çoğunda basılmayan Rus büyükelçinin cansız bedeninin fotoğrafı ise bütün Türk gazetelerinin manşetindeydi.

DW editörü Naomi Conrad’ın özeleştirisinde söylediği gibi, Alman basınının bir kısmı, resmi açıklama gelmeden ilk şüphelinin ve 2. zanlının adını yayınladı. Aynı şekilde Türk TV yorumcuları da birkaç saat içinde, resmi açıklama olmadan saldırganın Gülen bağlantısını duyurarak kuşkulara yol açtılar. İlerleyen günlerde konu, güvenlik zafiyeti üzerinde odaklandı. Berlin’de saldırganın polis radarından kaçabilmesi, sınır dışı edilmemesi, yanlış kişinin gözaltına alınması tartışıldı; Ankara’da ise elçinin neden korunamadığı ve saldırganın nasıl oraya sızıp neden canlı yakalanamadığı...

Olay yerindeki Alman polis yetkilisi, kanalları gezerek kamuoyunu bilgilendirdi. Türk gazeteciler ise, resmi bilgi alabilmek için 2 saat beklemek zorunda kaldı. Rus elçinin öldüğünü Moskova, Ankara’dan 1 saat önce açıkladı.

Elçi suikastının, son dönemki Ankara-Moskova

yakınlaşmasını hedef aldığı teşhisi iki başkentte de kabul görmüş olacak ki, saldırı Türk-Rus ilişkilerde kırılma yaratmadı. Almanya’da ise hükümetin mülteci politikasını eleştirmek için fırsat kollayanlar, aradıkları malzemeyi bulmanın hışmıyla demeç yağdırdı, ancak yorumcuların çoğu, mültecileri ve Müslümanları saldırgandan ayırmaya özen gösterdi. Saldırı bahanesiyle sert güvenlik önlemleri isteyenlere karşın, temel hakların kısıtlanmaması, önyargıların kamçılanmaması gereği dile getirildi. Birkaç gün boş kalan Noel pazarları yeniden doldu, barış şarkıları, nefret mesajlarını susturdu. Saldırının sandıkta yol açacağı etkiyi kestirmek zor; ama halkın sağduyusu sayesinde en azından sokakta bir ırkçı dalgaya dönüşmedi.

Böyle bakınca, aynı saatlere rastlayan iki saldırının da, ilk anda amacına ulaşamadığını söylemek yanlış olmaz.





