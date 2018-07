Es geht zurück. US-Präsident Donald Trump will mit seiner Maxime America First ein Neo-Merkantil-System mit Strafzöllen etablieren und das Land in die nationale Wagenburg verschanzen. In Frankreich trommelt Marine Le Pen für einen Frexit und eine Rückkehr zum Franc. Und in Deutschland erträumt sich die AfD ein Retropia der 1950er, in dem Mutti hinterm Herd steht und Vati das Geld für die Familie verdient.



In das Geraune kollektiver Rückwärtsgewandtheit hat der Facebook-Gründer Mark Zuckerberg vor wenigen Tagen einen knapp 35.000 Zeichen umfassenden offenen Brief verfasst, in dem er die Vision von einer "globalen Gemeinschaft" entwirft. Das soziale Netzwerk steuert auf die magische Marke von zwei Milliarden Nutzern weltweit zu, und da scheint es nötig zu sein, eine Art Grundsatzpapier zu verfassen. "In Zeiten wie diesen", hebt Zuckerberg an, "ist die wichtigste Sache, die wir bei Facebook tun können, eine soziale Infrastruktur zu entwickeln, um den Menschen die Macht zu geben, eine globale Gemeinschaft zu bauen, die für uns alle funktioniert." Nachdem es sich Facebook zum Ziel gesetzt habe, "Freunde und Familien" zu vernetzen, sei es jetzt an der Zeit, eine "sichere, informierte, gesellschaftlich engagierte und inklusive Community" zu errichten.

Der Brief liest sich wie ein Manifest: ambitioniert, pathetisch, idealistisch. Zuckerbergs Ziel ist es, von Alaska bis Neuseeland ein identitätsstiftendes Integral der Weltgemeinschaft zu konstituieren. Auch wenn er das Wort nicht explizit nennt, ist klar, was der Facebook-Chef mit seinen Ausführungen meint: Nationalismus. Das führt zu der interessanten Fragestellung, ob Facebook die Antwort auf den anschwellenden Bocksgesang des Nationalismus ist, auf die autoritären Versuchungen eines Geert Wilders oder einer Marine Le Pen. Eine supranationale Institution, die im Gegensatz zu den Vereinten Nationen funktioniert, weil Algorithmen auf Facebook durchregieren können. In Zeiten, in denen das Vertrauen in staatliche Institutionen erodiert und Facebook mehr Vertrauen als der Regierung entgegengebracht wird, könnte das soziale Netzwerk ein Surrogat für den Nationalstaat werden.

Schleift Facebook staatliche Strukturen?

"Über das Wählen hinaus", schreibt Zuckerberg, gelte es, "den Menschen dabei zu helfen, mit den für sie im Alltag wichtigen Themen beschäftigt zu bleiben, und das nicht nur alle paar Jahre an der Wahlurne. Wir können helfen, den direkten Dialog und die Verantwortbarkeit zwischen Bürgern und ihren gewählten Repräsentanten aufzubauen. Der indische Premierminister Modi hat seine Minister gebeten, ihre Meetings und Informationen auf Facebook zu teilen, sodass sie direktes Feedback von den Bürgern einholen können. In Kenia betreiben ganze Dörfer WhatsApp-Gruppen (Facebook hat den Messengerdienst 2014 für 19 Milliarden Dollar übernommen, Anmerkung der Redaktion), inklusive ihrer gesetzlichen Vertreter. Während der jüngsten Wahlkampagnen weltweit – von Indien und Indonesien und Europa bis hin zu den USA – haben wir gesehen, dass der Kandidat mit den größten und engagiertesten Followern auf Facebook meistens gewinnt."



Aus diesen Zeilen lässt sich viel über das Staats- und Demokratieverständnis von Facebook ablesen. Zum einen versteht sich Facebook als Plattform für politische Prozesse. Zum anderen als Kommunikations- und Legitimationskanal für den Staat-Bürger-Dialog. Den Staat braucht es schon gar nicht mehr in Zuckerbergs Vorstellung. Politiker und Wähler vernetzen sich einfach auf Facebook. Der Facebook-Gründer glaubt, diejenigen, die sich im tradierten politischen System abgehängt fühlen, über das soziale Netzwerk integrieren und die Fliehkräfte damit bändigen zu können.

Zuckerberg sinniert in dem Brief sogar über ein "weltweites Wahlsystem", um Nutzern mehr "Stimme und Kontrolle" zu geben. Hier scheint der utopistische Gedanke der einen Welt auf. Doch offenbart sich ein seltsames Demokratieverständnis: Muss der Nationalstaat erst demontiert werden, damit sich der Bürger über soziale Netzwerke Gehör verschaffen kann? Wie will man Bürger mit Instrumenten ermächtigen, deren Funktionsweise undurchsichtig ist? Wenn Facebook zur Politik-Cloud, zum Ermöglicher von Partizipation wird, schleift Facebook jene staatlichen Strukturen, die diese Rechte erst verbriefen.