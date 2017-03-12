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Savaş sırasında Bosnalı askerler Sırpların vahşetine misliyle karşılık vermek isteyince liderleri İzzetbegoviç onlara şöyle der:

"Savaş, yenilince değil, düşmanınıza benzeyince kaybedilir."

Almanya, Erdoğan’la "savaşı"nı kaybedebilir; çünkü son konuşma yasaklarıyla, ona benzemeye başladı.

Türkiye, bir yasaklar ülkesi; hapishaneler, eleştiri hakkını kullananlarla dolu. Kendi ülkesini sıkıyönetimle yöneten, hiçbir farklı fikre tahammülü olmayan Erdoğan, Almanya’yı kendisine ve bakanlarına konuşma izni vermemekle, "Nazilikle" suçluyor.

Erdoğan’ın mahareti, "düşmanlarını kendisine benzetmek". Rakibi ne kadar hırçınlaşırsa, o kadar kazanıyor. Yeni bir düşman yaratmış olmanın keyfiyle kendisini mağdur ilan ediyor. Düşmana karşı kitlesini, etrafında birleştiriyor. Korku yayarak yönetiyor. Bu tuzağa, Almanya çabuk düştü. "Biz Erdoğan rejiminden farklıyız. Burada ifade özgürlüğü kutsaldır" demek yerine, yasakçı zihniyete teslim oldu. Bu sayede Erdoğan’a Batı düşmanlığı için yeni bir koz sundu. Almanya’daki AKP’lileri daha da radikalleştirdi. Yasağı antidemokratik bulan sosyal demokrat CHP’liler de Almanya gezisini iptal edince konuşma yasakları, kritik referandum arifesinde muhalefeti de Erdoğan’ın safına itmiş oldu.

Büyük hata!

Benim gibi yasaklar diyarından Almanya’ya gelenler, burada yeni yasaklarla karşılaşmamayı umuyor. Devlet makamları, kimin, ne zaman, nerede, ne konuşacağını belirlemeye başlarsa özgürlükler açısından tehlike çanları çalıyor demektir.

Peki demokrasi düşmanlarına, demokrasinin imkânları sunulmalı mı? Zor soru. Peşinden birçok yeni soruyu sürüklüyor:

Madem basın özgürlüğü bu kadar önemliydi, neden onu hiçe sayan bir liderle, samimi pozlar verilip mülteci anlaşması yapıldı? Neden 150 gazeteciyi hapse tıkan Erdoğan’a daha önce konuşma izni verildi? Protesto için, illa Alman pasaportlu bir gazetecinin mi tutuklanması gerekiyordu?

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Çifte standartlar yerine ilkelere tutunmanın zamanıdır. Kendi rejiminde hukuku hiçe sayan Erdoğan yarın yargılanacak olsa, bize düşen, hukuk içinde yargılanmasını savunmaktır. Bizi, ondan ayıran, bu tutarlılık olacaktır.

Mitingler konusunda doğru tavır, demokrasinin direnişini, devletin değil, halkın göstermesiydi. Erdoğan’ın gelişi, Almanya’daki muhaliflerinin protestosu nedeniyle iptal olsa bu, herkes için daha öğretici olurdu. Alman siyaseti, bunun yerine yasaklamayı tercih etti; bunu da açıkça yapmayıp "Türk işi" bir bahaneyle, günahı belediyelerin üzerine yıktı; "Park yerimiz yok" gibi bir bahaneye sığındı.

Demokrasi, daha ilkeli tavırlar gerektiriyor.

Erdoğan’ın 15 yıllık iktidarında ilk yenilgiyi tattığı Gezi direnişinde protestocuların uyguladığı taktik, ders olmalı:

Şiddete karşı barışçıl direniş, öfkeye karşı mizah, kutuplaştıran nefret söylemine karşı birlikteliği savunan dayanışma…

Yasaklar ve öfke, Erdoğan’ın kendi sahası…

Demokrasi ve diyalog, onun deplasmanı…

Bu oyunu kazanmanın yolu, onu, tanımadığı kendi sahamıza çekmekten geçiyor; onun sahasında oynamaktan değil…

