Köşe yazısının redakte edilmiş Almanca versiyonu için tıklayınız. // Hier geht es zur deutschen Fassung

2000 yılından önce, Türkiye’nin 21. yüzyılına dair tahminler yapılırken ünlü sosyolog Şerif Mardin, karamsar bir yorum yazmıştı:

"Türkiye, biri İslami, diğeri seküler iki ulusa ayrışabilir ve bu ikisi, şiddetli bir şekilde karşı karşıya gelebilir."

Onun kehanetini alıntılayan bir başka sosyolog Tayfun Atay, bu öngörünün bugün gerçekleştiğini yazdı geçen hafta…

"Evet" ve "Hayır" sözcükleri, adeta bu sosyokültürel yarılmanın sembolleri oldu. Ve çatışma, referandum öncesi her alanda kendini göstermeye başladı. Aslında buna "çatışma"dan ziyade "saldırı" demek gerek; çünkü "Hayır"cılar, neredeyse canları pahasına kampanya yürütüyor.

Geçen hafta bir otobüste yaşanan tartışmada, türbanlı bir kadının tehdidi cep telefonuyla kaydedildi: "Erdoğan dünyaya nam saldı. Az kaldı, hepiniz gebereceksiniz" diye bağırıyordu.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Ani bir öfkeyle söylenmiş sözler değil bunlar; bugünlerde "Evet" cephesinde aynı kanlı vaadi tekrarlayan çok insan var.

Hayır’cılar meydanlara çıkmaya başladığında, iki lise öğrencisi, ellerinde tabancalarıyla kent meydanında çektirdikleri bir fotoğrafı Facebook hesaplarından paylaştı. Altında, "Hayır diyenleri sokaklarda bekliyor olacağız" yazıyordu. Gözaltına alınıp hemen salıverildiler.

Ardından iktidar partisinin bir il yöneticisinin video mesajı geldi: "Hayır diyenlere ne yapacağız" diye sorduktan sonra elindeki silahtaki tüm kurşunları sıkıyordu.

AKP milletvekili Yalçın Akdoğan, Hayır’ın darbe anlamına geleceğini söyledi. Bir başka milletvekili Kuzu, "Hayır çıkarsa sizi mezarda bile rahatsız ederler" dedi. Erdoğan’ı destekleyen milliyetçi MHP’nin lideri Bahçeli, "Türkiye karmakarışık olur" diye tehdit etti. AKP’nin il gençlik kolları başkanı, "Başarısız olursak iç savaşa hazırlanın" diye konuştu.

Tehditler, sadece sözlü değil tabii:

Ülkenin her yanından hayırcılara saldırı, yaralama, tutuklama haberleri yağıyor. Esprili bir "Hayır" videosu çeken gençlerden Ali Gül, hakaret suçlamasıyla tutuklandı; hala hapiste… 3. büyük parti HDP’nin Kürtçe "Hayır" kampanya şarkısı yasaklandı. Halen liderleri, 13 milletvekilleri, 750 yöneticisi, 85 belediye başkanı tutuklu. Samsun’da ana muhalefet partisi CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a konuşması için salon verilmedi. Partisinin Erdoğan’a verdiği desteğe karşı çıkan MHP’li Meral Akşener konuşurken salonda elektrikler kesildi.

Bunlar sadece gözönündekiler; taşrada yaşanan baskıyı tahmin etmek bile zor.

Televizyon, tam bir propaganda makinesi gibi çalışıyor. 17 kanalda son 10 günde AKP 5000 dakika, CHP’ye 1000 dakika, HDP’ye 33 dakika ayrılmış. İstanbul geçen hafta uyandığında, "Hayır" yazan pankartların imha edildiğini gördü. Ve Erdoğan hala Almanya’nın kendisine propaganda imkânı vermediğinden yakınarak propaganda yapıyor.

Özetle, iktidarın kutuplaştırma siyaseti sonuç verdi: Biri İslami, diğeri seküler "iki ulus", şiddetle karşı karşıya geldi.

Peki neden bu panik?

Çünkü tüm bunlara rağmen, kamuoyu yoklamalarında "Hayır"lar hala önde görünüyor.