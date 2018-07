ZEIT ONLINE: Am Sonntag wurde in Frankreich die erste Runde der Präsidentschaftswahl entschieden. Die nächste Runde folgt am 7. Mai. In der Zwischenzeit werden wir aber verlässlich mit Zahlen versorgt: Ganz selbstverständlich werden vor Wahlen heute Wahlprognosen veröffentlicht.



Denis Bonnay: Es steht außer Frage, dass Umfragen bei Wahlen eine immer größere Rolle spielen. Dies ergibt sich aus einer doppelten Steigerung von Angebot und Nachfrage. Das Angebot wird immer größer, weil es immer billiger wird, Meinungsumfragen durchzuführen. Außerdem haben sich in der Meinungsforschung durch die neuen Medien nie dagewesene Möglichkeiten aufgetan, die über den eigentlichen Rahmen der Umfrage weit hinausgehen, wie das Beispiel der Twitter-Barometer zeigt. Gleichzeitig nimmt aber auch die Nachfrage zu. Denn Meinungsumfragen ermöglichen den Medien, den Wahlkampf wirkungsvoll zu inszenieren – indem sie eine Geschichte erzählen, in der ein Kandidat "arge Verluste erleidet" oder ein anderer seinen "Siegeszug antritt".

ZEIT ONLINE: Durch Wahlen werden kollektive Entscheidungen hervorgebracht, Umfragen sollen die Entscheidungen vorab sichtbar machen. Das war und ist die Grundunterscheidung zwischen Wahlen und Umfragen, obwohl in beiden Fällen die gleiche Entscheidung abgefragt wird. Doch als Wähler richtet man sich nicht nur nach den eigenen politischen Überzeugungen, sondern auch nach den Umfragewerten. Lässt sich die Eingangsunterscheidung heute überhaupt noch aufrechterhalten?

Bonnay: Meinungsumfragen spielen im Vorfeld politischer Wahlen eine ambivalente Rolle: Sie beschreiben eine Realität – die Wahlabsichten –, doch in dem Maße, wie sie diese Realität öffentlich abbilden, tragen sie auch dazu bei, die Wirklichkeit zu verändern. Meine eigene Wahlabsicht wird möglicherweise von der Tatsache beeinflusst, dass ich mit einiger Wahrscheinlichkeit weiß, wie sich andere Wähler entscheiden werden.



Trotzdem wäre es falsch zu behaupten, Meinungsumfragen seien ihrem Wesen nach demokratiefeindlich. Umfragewerte sind zunächst einmal nur ein zusätzliches Wissen. Und Zusatzinformationen sind nichts Verwerfliches, im Gegenteil. Ein Problem entsteht allerdings dann, wenn gewisse Informationen viel mehr Aufmerksamkeit erhalten als andere. Stellen Sie sich vor, Sie müssen zwischen zwei Sorten von Keksen wählen, und Sie bekommen lediglich die Kalorienanzahl genannt. Sie wissen nichts über die jeweilige Geschmacksrichtung. Dann wird sich Ihre Entscheidung nur an diesen Kalorienwerten orientieren. Dieser Effekt wird noch dadurch verstärkt, dass sich nur zwar wenige Menschen für kompetent genug halten, um abzuschätzen, ob das Wirtschaftsprogramm von Emmanuel Macron besser oder nachhaltiger ist als die Vorschläge des bereits ausgeschiedenen konservativen Präsidentschaftsanwärters François Fillon, der ähnlich gelagerte wirtschaftliche Reformen in Aussicht stellte. Doch fast jeder Wähler spricht sich die Fähigkeit zu, ein Urteil über die jeweiligen Siegeschancen der Präsidentschaftskandidaten zu fällen. Wir tendieren dazu, unsere Wahl ausgerechnet von den Kriterien abhängig zu machen, die am einfachsten zu vergleichen sind. Anders ausgedrückt: Das Problem ist nicht, dass Meinungsumfragen unzuverlässige Informationen liefern, sondern vielmehr, dass wir andere sachdienliche Informationen aus dem Blickfeld verlieren.

Denis Bonnay ist Mathematiker und Philosoph. Er ist Juniorprofessor an der Universität Paris Ouest 10 Nanterre, wo er unter anderem Logik und Wissenschaftstheorie lehrt und der Frage nachgeht, wie gemeinsame Entscheidungen zustande kommen. © privat

ZEIT ONLINE: Es gibt noch einen weiteren Effekt von Meinungsumfragen: Aufgrund des Wissens um die vermeintliche Wahrscheinlichkeit eines Wahlsieges von Kandidat X glaubt man, "strategisch" wählen zu können.

Bonnay: Genau, die sogenannte strategische oder taktische Stimmabgabe beruht auf einem Wissen um die Gesamtlage und die Chancen der Kandidaten. Strategisch zu wählen bedeutet, dass der Wähler sich nicht für seinen Favoriten, sondern für den aus seiner Sicht zweitbesten Kandidaten entscheidet – dem aber mehr Chancen eingeräumt werden. Die Idee dahinter: den Sieg des Drittbesten (oder eines möglicherweise für noch untauglicher erachteten Kandidaten) zu verhindern. So ist denkbar, dass ein Wähler gerne Benoît Hamon gewählt hätte, sich letzten Endes aber für den anderen linken Kandidaten – Jean-Luc Mélenchon – entschieden hat. Mit der Wahl des zuletzt in den Umfragen bei nur acht Prozent liegenden Hamon hätte er nämlich in Kauf genommen, dass überhaupt kein linker Kandidat den Einzug in die zweite Runde schafft.

Präsidentschaftswahl in Frankreich : Ergebnis der ersten Runde am 23. April 2017

An diesem Beispiel sieht man aber auch, dass die Möglichkeit, strategisch zu wählen, immer auch von der Struktur der Wahl abhängt. Bei einem Referendum, wo man sich lediglich zwischen Ja und Nein entscheidet, gibt es weder Anlass noch Gelegenheit, taktische Erwägungen anzustellen. Im Ergebnis der französischen Präsidentschaftswahl lässt sich der Einfluss der Strategen unter den Wählern gut ablesen: Hamon holte nur sechs Prozent der Stimmen und schnitt damit noch schlechter ab als in den Umfragen. Außerdem lässt sich das überraschend gute Ergebnis – fünf Prozent der Stimmen – des konservativen Kandidaten Nicolas Dupont-Aignan nur damit erklären, dass Wähler hier dezidiert nicht strategisch, sondern vielmehr "expressiv" gewählt haben. Es war hinreichend bekannt, dass er keine Chance haben würde. Man gab ihm seine Stimme, weil man dem von Skandalen gebeutelten François Fillon die Unterstützung verweigerte, aber zugleich deutlich machen wollte, dass man dessen konservativen Kurs prinzipiell unterstützt.