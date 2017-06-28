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Berlin, 7-8 Temmuz’da Hamburg’ta G-20 liderlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Konukların en zorlusu, her zamanki gibi, Erdoğan… Sıkıntılar haftalar öncesinden başladı. İlk sorun, güvenlikti. Erdoğan’ın koruma ekibi, Türk Cumhurbaşkanı’nın Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında protestoculara saldırmış, birçoğunun yaralanmasına yol açmıştı. Erdoğan’ın arabasının içinden izlediği bu saldırı, Amerika’da büyük infial yarattı. Kongre Dışişleri Komisyonu, oy birliğiyle kınama kararı alırken, arbedeye karışan 12 koruma polisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Saldırıya karışan bir Türk de 19 yıl hapis talebiyle tutuklandı.

Erdoğan karara tepki gösterirken "Bu nasıl hukuk? Kendimi Amerika’nın Hans’ıyla mı koruyacağım" demişti.

Alman hükümeti, Erdoğan’ın Hamburg’da da benzer protestolarla karşılanacağını bildiğinden, aynı skandalın tekrarlanmamasına çalışıyor. Bu nedenle de Erdoğan’a "Bırak seni Hans korusun" mesajı gönderiyor.

Sorun bununla bitmiyor… Erdoğan yine "gelmişken", Almanya’daki Türklere hitap etmek istiyor. Türkiye’deki referandum öncesi bu yönde yaptığı talep, "Uygun salon yok" gibi inandırıcı olmayan bir gerekçeyle reddedilmişti. Bu kez talep, Almanya’daki seçim öncesine rastladı. Erdoğan’a, "Nazilikle" suçladığı bir ülkede propaganda şansı verilmesi imkânsız görünüyor.

Türk hükümeti, toplantı talebini resmi yollardan değil, gayriresmi kanallardan iletti. Görüştüğüm Alman Dışişleri yetkilileri bu kez çok daha kararlı görünüyor: "Asla böyle bir izin verilemez. Hele seçim öncesi" diyorlar.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Berlin’deki hava, Erdoğan’la uzlaşma imkânının hemen hemen ortadan kalktığı yönünde...

Dışişleri Bakanı Gabriel’in son gezisinde son çabalar da boşa gitti ve Alman askerlerinin İncirlik’ten çekilmesiyle sona erdi. Bu, aslında ilişkilerdeki kopmanın en görünür sembollerinden biriydi. Birçok Alman’ın Türkiye’de tatil planını iptal etmesi, kopuşun siyasi ve askeri düzeyde kalmayacağının göstergesi…

Geçen hafta sonu Dortmund’da yapılan SPD Kongresinde Schulz’un Erdoğan’a ilişkin eleştirilerinin ve Türkiye’nin demokratik güçlerine yolladığı selamın salondan aldığı coşkulu karşılık, Almanya’da anti-Erdoğan hissiyatının ne kadar güçlendiğini kanıtlıyor. Ankara, kongreye katılmak için başvuru yapan 8 belediye başkanına yurtdışına çıkış izni vermedi.

AKP yanlısı basında geçen hafta çıkan bir yorumda, "Farklı bir Alman hükümeti, çok daha büyük sorun olabilir. Seçim sürecinde Merkel’in elini rahatlatacak hamleler yapalım" deniliyordu. O yüzden Erdoğan’ın Almanya’da miting için çok ısrarcı olmayacağını ve "Nazi" suçlamalarına bir süre ara vereceğini öngörmek mümkün. Eylül’e kadar sorunlar buzdolabında, Deniz Yücel zindanda bekleyecek gibi görünüyor.

