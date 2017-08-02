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Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Hukuk güvencesinin olmadığı, şirketlere keyfi şekilde ve siyasi nedenlerle el konulduğu Türkiye’de Alman işverenlere güvence veremeyiz, yatırım yapmalarını da tavsiye edemeyiz" dedikten sadece altı gün sonra, dört Alman firmasının Türkiye’de rüzgâr türbini ihalesi için teklif vermesini nasıl yorumlamalı?

a) Gabriel’in açıklamasını seçim propagandası olarak görüyor, "Nasıl olsa seçimden sonra yatışır" diye düşünüyorlar.

b) "Biz hukuk güvencesine değil, iktidar ilişkisine bakarız. Türkiye’de işler böyle yürüyor" diyorlar.

İkisi de olabilir.

İhaleye giren enerji devlerinden biri, iki hafta önce iktidarın en

yakınındaki inşaat şirketiyle bir konsorsiyum oluşturdu. Sözkonusu şirket, üç yıl önce, Erdoğan’ın talimatıyla bir medya grubunu satın almış, merkez medyada iktidar partisine bir hoparlör sunmanın karşılığında Türkiye tarihinin en büyük ihalesi sayılan, 26 milyar Euro’luk üçüncü havaalanı konsorsiyumuna ortak olmuştu.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Satın aldıkları medya grubunun eski sahibi de bir inşaat şirketiydi ve başında Erdoğan’ın damadı vardı. Şimdi o damat, Enerji Bakanı koltuğunda, ihale dağıtıyor.

Karmaşık ilişkiler…

Korkarım birçok uluslararası şirket, "istikrarlı bir otoriter yönetim"i, "kaotik bir demokrasi"ye tercih ediyor. O yüzden de "rüzgar"a göre tavır alıyor.

Aslında Ankara, Gabriel’in açıklamasından çok rahatsız oldu. Daha önceki siyasi protestolar, diplomatik notalar, Erdoğan’a aradığı gerginlik ortamını sunmaktan başka işe yaramamıştı. Ancak iş sermaye ve turist musluklarının tıkanmasına gelince iktidar, sert çıkmak yerine, alttan almayı tercih etti. İnterpol aracılığıyla Almanya’ya iletilen, 680 Alman şirketiyle ilgili "kara liste" apar topar geri çekildi. İç politikadaki şahinliğiyle tanınan Türk İçişleri Bakanı, telefonda Alman meslektaşına karşı son derece nazikti: "Bir tercüme hatası olmuş, düzeltiriz" dedi. "Hemen bugün düzeltin" "rica"sını da hemen o gün yaptığı açıklamayla yerine getirdi. Sonra Başbakan Yıldırım, Türkiye’de yatırımı olan Alman şirket yöneticilerini davet edip "Biz sizi bu ülkenin şirketi olarak görüyoruz" açıklamasını yaptı.

Ekonomik yaptırımların, dışa bağımlı baskı rejimleri üzerinde etkili olabilir; ancak buradaki risk, iktidarla birlikte halkı da cezalandırmak ve yaptırım uygulanan ülkede içe kapanmayla gelişen bir milliyetçi dalgayı tetiklemek…

Almanya’da yaklaşık 4 milyon Türkiye kökenli insan yaşıyor. Her yıl Türkiye’ye yaklaşık 4 milyon Alman turist geliyor. Bu insanlar arasında bir sorun yok; sorun, uyguladığı politikalarla bütün dünyayı karşısına alan tek adam diktası… Onun, yaşanan krizi, "Batı Türkiye’ye karşı savaş açtı" şeklinde sunmasına fırsat verecek politikalardan, halkları birbirine düşürecek yaklaşımlardan ve Türkiye’yi seçim malzemesi yapmaktan özenle kaçınmak gerek.

Yatırımlara gelince:

Türkiye’ye yatırım yapacak olanlar, "herkes için hukuk güvencesi" koşulu koysa yeter. Bu, sadece o şirketlere değil, Türkiye’de adalet mücadelesi verenlere de yararlı olur.