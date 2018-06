Am letzten Tag des Urlaubs saß ich am Strand, rauchte zwei oder drei Zigaretten und versuchte, mir das Meer abzugewöhnen.

Ach, Berlin, nahm ich mir vor zu denken, Berlin hat doch auch ganz schöne Ecken. Wo genau die noch mal sind, fiel mir leider nicht ein. Was mir aber durchaus einfiel, war der Gestank, den die U-Bahn bei ihrer Einfahrt aus dem Tunnel herausdrückt, ein Bürgeramt am einem Montagmorgen im November und der Geschmack eines Kaffees aus einem Automaten am Kottbusser Tor. Mir fiel die Grippewelle ein, der strichförmige Mund des Regierenden Bürgermeisters und das Geräusch von Laubbläsern auf öffentlichen Grünflächen. Ach, Berlin, dachte ich, verdammt: Berlin.

Die Möwen, die im Abendlicht über dem Strand schwebten, lachten über mich, beinah mitleidig, wie ich fand. Und wer Möwen kennt, wird wissen, wie tief unten jemand angekommen sein muss, um ihr Mitleid zu erregen.

Der letzte Tag des Urlaubs ist für mich der schlimmste im Jahr. Er ist die heillose Übertreibung eines Sonntags, der vor lauter Nähe zum Montag selbst schon ein Montag ist. Er ist der Tag der nassen Handtücher, die nicht mehr trocknen wollen, der Tag der gähnenden Koffer, der Tag, an dem sich nichts mehr lohnt, der Tag, an dem gegessen wird, was noch da ist. Der Tag, an dem vorbeigeht, was nicht vorbeigehen darf.

Der letzte Tag des Urlaubs ist das Letzte.

Während ich dasaß und rauchte, fuhr die Promenade entlang auf geliehenen Rädern ein Ehepaar im Partnerlook. Wie schön, sagte sie zu ihm, dass wir das noch mitgenommen haben. Sie meinte wohl den Sonnenuntergang, es schien auch ihr letzter Abend zu sein, er pfiff, wie es Männer seines Alters zu tun pflegen, stumm und seltsam vergnügt vor sich hin.

Ich empfand mit einem Mal so etwas wie Neid auf sie. Wie geht das bloß, dachte ich, wie machen die das: den Sonnenuntergang mitnehmen? Nehmen diese Leute ihn mit, wie sie ein Andenken mitnehmen, einen Seehund aus Marzipan, einen Regionalkrimi oder einen Kalender mit Dünenmotiven? Und können sie diesen Sonnenuntergang dann wieder ablaufen lassen, wann immer sie wollen, auch dann, wenn die Sonne gar nicht erst aufgeht über Paderborn, Gießen oder Rüppurr bei Karlsruhe?