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Yıllardır Türkiye’de seçim izlemiş bir gazeteci olarak ilk kez Almanya’daki bir seçimi bu kadar yakından takip ediyorum. Ve ister istemez kampanyaları karşılaştırıyorum.

Önceki hafta sonu ekranda Merkel-Schulz tartışmasını izlerken en son ne zaman Türkiye’de liderleri seçim öncesi bir arada gördüğümü düşündüm. Sanıyorum 2002 yılındaydı. Erdoğan en son o ilk seçiminde en yakın rakibiyle bir televizyon tartışması yaptı. Sandıktan galip çıktı. Bir daha da hiçbir seçimde rakipleriyle televizyona çıkmadı. Bütün siyasi düello çağrılarını geri çevirdi. Rakiplerine göre "karizmayı çizdiririm" kaygısıyla, kendisine göre "onlarla konuşacak bir şeyi olmadığı için…" O yüzden Türkiyeli seçmenler, 15 yıldır liderleri, bir TV stüdyosunda gazeteciler karşısında izleyemediler. Erdoğan, rakiplerinin eleştirilerini ya da gazetecilerin sorularını yanıtlamak yerine, kendisine hayran yandaşlarının, "Bu başarılarınızı neye borçlusunuz" tarzı çanak sorularını yanıtlamayı tercih etti. Kendisi katılmadığı gibi, parti yöneticilerinin tartışmalara katılmasını da yasakladı. Açıkçası buna ihtiyacı da yoktu. Çünkü neredeyse tüm kanallar emrindeydi: Son referandumda yapılan bir araştırmaya göre, 17 TV kanalının haber bültenleri, seçimden önceki 10 gün içinde Erdoğan’a 53 saat yer verirken, ana muhalefet liderine sadece 17 saat ayırmıştı. İkinci büyük muhalefet partisi ise ekranda ancak 33 dakikalık yer bulabilmişti. Her gün tıpatıp aynı manşetlerle Erdoğan’ı öven yandaş gazeteleri ve manipülatif kamuoyu araştırmalarını saymıyorum bile…

Buna rağmen, Türkiye’deki seçim kampanyasının, Almanya’dakinden çok daha renkli olduğunu söylemem gerek… Her seçim öncesi, sokaklar parti bayrakları ve duvar afişleriyle bayram yerine döner. Uzun ve gürültülü seçim konvoyları, bir feneralayı coşkusu yaratır. Ve liderleri kent kent, meydan meydan dolaşmaya zorlayan, alanlara 100 binleri toplayan, marşlı, türkülü parti mitingleri, bir açık hava karnavalı tadındadır.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Almanya’da bu türden kitlesel parti mitinglerinin olmaması şaşırtıcı… İktidardaki liderin bağırıp çağırmadan konuşması da alışmadığımız bir üslup… Gülümseyen lider portrelerini peşpeşe sergileyen sokak afişleri, tekdüze bir partiler kataloğu havasında… Kadınlar ve gençler, Türkiye’ye göre daha ön planda… Ama partiler, ekipten çok lideri öne çıkarma konusunda benzeşiyorlar.

Türkiye’deki kampanya filmleri büyük oranda korkulara yaslanan bir negatif propagandaya dayanırken, Almanya’dakiler çoğunlukla icraat ve vaade ağırlık veriyor. Filmlerde yaratıcılık ve mizah eksik gibi… Yaratıcılık biraz da imkânsızlıktan doğuyor: Türkiye’deki son referandumda, üçüncü parti HDP’nin lideri hapiste olduğu için dublörünü oynattılar. Muhalefet liderleri hapisteyken ve medya emrinizdeyken seçim kampanyasına ne gerek var ki?

