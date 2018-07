Was Serienjunkies das Netflix-Abo und Sportbegeisterten Sky ist, ist Freunden der Demokratiekultur der Fernsehsender Phoenix. Für Freaks, Fans und Fetischisten von Parlamentsdebatten muss der Dienstag wie Weihnachten, Hochzeit und Papstwahl an einem Tag gewesen sein! Es lief die Konstituierung des 19. Bundestages.

Stundenlang konnte man zusehen, wie "die da oben" oder "die in Berlin", wie der Volksmund gelegentlich despektierlich das Parlament bezeichnet, sich organisierten.



Jeder neue Bundestag beginnt damit, dass der Alterspräsident die erste Sitzung leitet, in der der Bundestagspräsident und seine Stellvertreter gewählt werden. Hierarchisch betrachtet steht der Bundestagspräsident zwischen dem Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler.

Wer das Geschehen ohne besondere politische Bildung von außen betrachtete, sah eine mehrstündige Zeremonie mit einer Aneinanderreihung von Eröffnungsrede, Begrüßungsrede, Antrittsrede und Dankesrede, sowie Stimmabgaben mit anschließenden Auszählungen, unterbrochen durch das Überreichen von Blumensträußen.

Tatsächlich handelt es sich bei dieser ersten Sitzung der neu gewählten Abgeordneten um die Gründung der politischen Versammlung, bei der aus den Stimmen des Wahlvolkes Bundestagsmandate werden. Demokratie ist ja nicht, wenn es beschlossen, sondern wenn eingerichtet wird. Konstituierung meint die Bildung des Systems. Dass man dabei live zuschauen kann, ist ein Privileg. Gäbe es keinen öffentlich-rechtlichen Sender wie Phoenix, der unabhängig von Einschaltquoten aus dem Parlament sendet, wer sollte es sonst tun?

Viele bemerkenswerte Momente

Wie bei der Übertragung von Fußballspielen ebenfalls üblich, hatte der Sender eine Art Vor-, Nach- und Nebenberichterstattung eingerichtet. Das klingt spöttisch, aber so ist es nicht gemeint. Man erfuhr viel Interessantes. Es gab nämlich nicht den einen aufsehenerregenden, wohl aber viele bemerkenswerte Momente.

Durch eine kniffelige Neuregelung wurde verhindert, dass das 77-jährige AfD-Mitglied Wilhelm von Gottberg als Alterspräsident die Eröffnungsrede halten durfte. Schade. Man hätte man schon gern erfahren, was so einer, geboren mitten im Zweiten Weltkrieg, vertrieben und geflohen, den Parlamentariern auf den Weg gegeben hätte.

Stattdessen eröffnete Hermann Otto Solms von der FDP und bedankte sich bei seinen Wählern für das schöne Ergebnis und dafür, dass er wieder im Bundestag sitzen dürfe, voll happy und ergriffen, totale Ehre. Nun war aber nicht Wahltag, sondern Bundestag; diese Sprechmöglichkeit wird einem nicht gegeben, um über sich zu reden, sondern über das Parlament, aber was will man von einer Internetpartei, digital first und so weiter, anderes als diese hochnotpeinliche Selfie-Pose erwarten?

Der AfD-Abgeordnete Bernd Baumann reagierte auf die trickreiche Blockade, indem er behauptete, dass es sich beim letzten Mal, als ein Alterspräsident verhindert wurde, um Hermann Göring handelte, der mit dem gleichen Manöver Clara Zetkin verhindern wollte. Überflüssig zu erwähnen, dass die Medien durchdrehten, weil diese Äußerungen sämtliche Erwartungen übertraf. Keine 20 Minuten waren vergangen und schon fällt der Name eines NSDAP-Mitglieds. Die AfD verortete sich übrigens bei der verfolgten linken Kommunistin Zetkin und die "etablierten Altparteien" bei den Nazis.