Köşe yazısının redakte edilmiş Almanca versiyonu için tıklayınız. // Hier geht es zur deutschen Fassung



Berlin’e geldikten sonra kiraladığım ev möbleliydi; ama masası küçüktü, bana yetmiyordu. Yazarın masası, tornacının tornasıdır; onsuz olamaz. O yüzden ikide bir yakındaki bir möbleciye gidip masalara bakıyordum. Birini gözüme kestirmiştim: Yüzeyi tekne kazıntılarından yapılmış, Endonezya işi, rengârenk, kallavi bir masa… Gidip gelip onu süzüyor, dokunuyor, ama bir türlü alamıyordum. İçimden bir ses, "Yakında döneceksin, ne gerek var" diye paçamdan çekiştiriyordu.

Zamanla masa, benim için bir dönüşsüzlüğün simgesi haline geldi. Sanki onu alsam, sürgünde kalacaktım.

Berlin’de görüştüğüm eski sürgünler, bu duyguyu iyi biliyorlardı. Onlar da başta, "döneceğiz nasılsa" duygusuyla bahçelerine çiçek bile ekmemişlerdi. Şimdi, geldikten 30 yıl sonra, diktikleri çiçekler ağaç olmuştu.

Eski telefonum nadiren çalıyordu artık… Zaten bana dost görünüp hükümete çalışan bir muhbir gibiydi; yaptığım konuşmaları, çektiğim fotoğrafları polise haber veriyor, an be an yerimi bildiriyordu. Onda kayıtlı kimi isimler, bir yılda kopup gitmişti dünyadan; ben onları rehberden silmeye kıyamıyordum. Yeni telefonumda, yeni hayatımın, yeni isimleri kayıtlıydı.

Eskiyen ayakkabıma baktıkça, Nâzım’ın "Memleketim" şiirini anımsıyordum:

"Ne kasketim kaldı senin ora işi

ne yollarını taşımış ayakkabım,

son mintanım da sırtımda paralandı çoktan,

şile bezindendi.

Sen şimdi yalnız saçımın akında,

enfarktında yüreğimin,

alnımın çizgilerindesin

memleketim,

memleketim,

memleketim...

19 Aralık gecesi, iki faciayı bir arada yaşadım:

Önce Ankara’dan Rus büyükelçisine suikast haberi geldi. Koruması, tekbir getirerek büyükelçiyi kafasından vurmuştu. Onun dehşetiyle ekrana yapışmışken, Berlin’deki Noel panayırına TIR saldırısı patladı. Almanya’daki felaketi televizyonumda, Türkiye’dekini telefonumun ekranında, aynı anda izlemeye koyuldum. Doğup büyüdüğüm eski şehrimle, gelip yerleştiğim yeni şehrim, iki ekranda, aynı cinnetin pençesinde kıvranıyordu. Kör bir fanatizm, sâri bir hastalık gibi yayılıyordu. Daha ne kadar kan dökülecekti, kimbilir?

Yılbaşına o hastalığın yılgınlığıyla girdik; bir avuç Türkiyeli… Samimi bir bar ortamında…

Önceki yılbaşını hapishanede tek başıma "kutlamıştım". Yenisine de evde, yine yalnız başıma, sevdiklerimden uzakta, yılsonu muhasebesi yaparak girmektense, dostlara katılıp biraz sosyalleşmek istemiştim.

Geldiğimden beri pek bir yere gitmiyor, işte çalışmadığım saatleri evde çalışarak geçiriyordum. Hücremi beraberimde Berlin’e getirmiştim adeta; yanımda gezdiriyordum. Arkadaşlarımı hapseden demir parmaklığın ardına kapanmış gibiydim.

Hapisteyken, müziği sonuna kadar açıp kendi başıma dans ederdim; çıktığımdan beri, dans etmek, ayıp gibi geliyordu.

O gece ilk kez biraz neşelenir gibi olduk. Kara bir yıl son nefesini verirken, biz uzaklara kadehler kaldırıp birlikte şarkılar söylemeye başladık.

Ta ki telefonlarımızın mesaj çınlaması, gecenin müziğini bastırana kadar…

İstanbul’un en ünlü gece kulübü Reina basılmış, silahlı bir saldırgan içerde eğlenenlere ateş açmıştı:

39 ölü vardı.

Kadehleri yarım bırakıp kaygı ve kederle evlere dağıldık. Yeni yıl, kanlı bir bayrağı devralır gibi, kasveti eskisinden devralmıştı. Eskiden yeni yılda ilk doğan çocuk haberleri veren televizyonlar, yeni yılın ilk ölülerinin görüntülerini yayınlıyordu.

Yakalanan IŞİD’li saldırgan, ilk ifadesinde, Suriye’den gelen talimatla harekete geçtiğini, "Peygamber efendimize hakaret eden bir gazete var, oraya git" talimatı aldığını itiraf etmişti.

Bu, Charlie Hebdo saldırısını protesto için dayanışma amacıyla derginin tıpkıbasımını yayınlayan gazetem Cumhuriyet’ti.

Katil son anda, "Bu saatte gazetede kimse olmaz. Kafirlerin eğlendiği bir diskotek var, oraya git" talimatıyla yön değiştirmişti.

Yeni yıla, sadece masumca eğlenen çocuklarını değil, zar zor korumaya çalıştığı yaşam tarzını gömmeye hazırlanan yaslı ülkemi izleyerek girdim. Acıyı soludum uzaktan… Şık giyimli gençler kanlar içinde dışarı taşınıyor, bir gece olsun başına gelenleri unutmaya çalışan Türkiye, yeniden bir keder bulutuyla kaplanıyordu.

Ertesi gün, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hedef haline gelen Barbaros Şansal, havaalanının apronunda gözaltına alındıktan sonra, resmi görevliler tarafından "Vatan haini" diye tekme tokat linç edildi.



Gidip masayı satın aldım.