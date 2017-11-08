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Ben ilkokuldayken blok flüt çalardım. Meğer ağızlığa üfleyip deliklere basarken büyük bir emperyalist oyuna hizmet ediyormuşum. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, geçen hafta bu büyük oyunu ortaya çıkardı! "Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü"nü hizmete sokarken "İstanbul’u işgal edip tutunamayanların, milleti, müzik, yemek, kıyafet ve yaşam tarzı ile tutsak ettiklerini" öne sürdü. Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren okullarda müzik derslerinde blok flüt, beden eğitimi derslerinde ritmik jimnastik öğretilmesini örnek verdi. Çocuklarına okçuluk öğretenleri övdü; "Silinen (milli) belleği yeniden var ediyorlar" dedi.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Bunu söylerken kravatlı ve takım elbiseliydi. "Batının kültür emperyalizmine savaş açan" Bilal Erdoğan’ın ABD’de Harvard’da okuduğunu, Dünya Bankası’nda çalıştığını, nikâh şahitliğini dönemin İtalyan Başbakanı Berlusconi’nin yaptığını, İtalya’nın Bologna kentinde kendisiyle ilgili bir kara para aklama soruşturması açıldığını da hatırlatalım.

Bu ikiyüzlülük, iktidarın her düzeyinde karşımıza çıkıyor. Son örnek, Türkiye’de yoksul taraftarlarına, ellerindeki dolarları bozdurmaları, "yerli ve milli" olmaları çağrısı yapan Tayyip Erdoğan’ın Başbakanı Binali Yıldırım… Geçen hafta açığa çıkan "Paradise Papers" sızıntısından Türkiye’nin payına düşen, Başbakan’ın oğulları oldu. 13,4 milyon belge arasından Erkam ve Bülent Yıldırım’ın Malta’daki beş deniz nakliyat şirketinin kayıtları çıktı. Erkam Yıldırım, daha önce de Singapur’un lüks bir otelinin casino’sunda kumar oynarken görüntülenmişti. Yıldırım’ın oğullarının şirketlerine ortak olan bir işadamının, Yıldırım’ın daha önceki görev yeri olan Ulaştırma Bakanlığı’ndan ihaleler aldığını da belirtelim.

Müslümanlara öbür dünyada cennet vaat edenlerin, kendilerine bu dünyanın vergi cennetinde yer ayırtmış olmaları, hala taraftarlarının ilgisini, tepkisini çekmiyor. İlgileri blok flüt, ritmik jimnastik ve milli okçuluk gibi konulara çekildiği için olabilir mi acaba?

