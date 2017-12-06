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Erdoğan’ın yanlış politikaları için bulduğu kullanışlı bir kılıfı var:

"Aldatıldım."

2014’te ortağı Fetullah Gülen için, "Aldanmışız, gerçekten safmışız" dedi. Sonra "Milletim bizi affetsin" diye ekledi.

Türk ordusunu çökerten büyük Gülen operasyonunun siyasi meyvelerini topladıktan sonra 2015’te, "Şahsım başta olmak üzere tüm ülke aldatıldı" dedi; oysa ülkenin en az yarısı, olup bitenin farkındaydı.

Erdoğan aynı yıl, benzer bir savunmayı bu kez PKK için yaptı; "Çözüm sürecinde güvenlik güçlerimiz çatışmaya girmezken, bunlar silah stokladılar" dedi. Yine kandırılmıştı.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

2017’de, Erdoğan’ı kandırma sırası Barzani’deydi. Kürt lider referandum kararı alınca Cumhurbaşkanı, "Bu yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk, yanılmışız" dedi.

Son "kandırıkçı"nın adı Rıza Sarraf… Bu İranlı tüccar, Erdoğan’a göre "hayırsever bir işadamı"ydı. Protokolde yer verdiği bu ismin, bakanlarına rüşvet dağıttığı ortaya çıktığında kabinesinden 4 bakan istifa etmek zorunda kaldı; hatta birisi istifa ederken, "Suçlandığımız konuların büyük bölümünü Erdoğan’ın talimatıyla yaptık. Onun istifa etmesi gerekir" dedi. Ancak rüşvet dosyası hızla kapatıldı.



Bugünlerde Sarraf, bildiklerini bir Amerikan mahkemesinde anlatıyor ve İran’a Amerikan ambargosunu nasıl deldiklerini anlatırken, Türk bakanları nasıl rüşvete boğduğunu da itiraf ediyor. Erdoğan, henüz "Aldatıldım" demedi, ancak kapattım sandığı dosyanın Amerika’da açılmasını, "uluslararası komplo" olarak sundu.

Bir tek "Aldatıldım" itirafı bile, normal bir demokraside, herhangi bir politikacının sonu olabilecek bir savunma… Ancak sözkonusu Erdoğan olunca, seçmenlerinin "Vah vah" deyip geçtiği görülüyor. Erdoğan, PKK ile çözüm sürecine ikna ettiği kitleleri, bir anda tek yolun askeri çözüm olduğuna inandırabiliyor. "Gurbet hasreti çeken bir garip" diye nitelediği Gülen’i "Bir numaralı devlet düşmanı" ilan ettiğinde, dünkü alkışları "yuh"lara çevirebiliyor. Putin’e karşı savaş açmışken, bir günde taraftarlarını Rusya ile işbirliğine ikna edebiliyor.

Büyük bir siyasi sihirbazlık mı?

Pek sayılmaz; siz de aynı anda hem Meclis’e, hem hükümete, hem orduya, hem polise, hem medyaya, hem yargıya, hem sermayeye, hem üniversiteye hükmedebilseniz ve en ufak bir karşı görüşü ağır cezalarla susturacak bir rejim kurabilseniz, bu tür siyasi kıvraklıkları becerebilirsiniz.



Türkiye’de "rıza üretimi", hiç olmadığı kadar kolay bu aralar…

O yüzden Erdoğan’ın "Aldandım" itiraflarını, "Aldattım" olarak okumakta yarar var.

