Mit seiner Veröffentlichung von Kämpfen, dem sechsten und letzten Band seiner Selbstbespiegelungs-Odyssee Min Kamp, hat Karl Ove Knausgård sein literarisches Gefecht in diesem Jahr vorläufig zu Ende geführt. Seine fast 4.000 Seiten lange Selbstbefragung kommt nicht nur beim kaufenden Lesepublikum, sondern auch in der Literaturkritik erstaunlich gut an. Als Formvorlage fürs Überleben im Literaturbetrieb gilt mehr denn je der 300-Seiten-Roman, der eine packende, anrührende Geschichte erzählt. Knausgårds Phänomenologie des Unscheinbaren hingegen dehnt die Zeit und strapaziert die Ausdauer ihrer Leser und Leserinnen. Auch dort, wo er in Kunstbetrachtung und philosophische Reflexion ausschweift, schreibt er letztlich über nichts anderes als sich selbst. Er erzielt damit Erfolge, die Buchprojekten von solch extremer Länge sonst nur beschieden sind, wenn sie aus der Fantasy-Sparte kommen.

"Autofiktion" nennt man solche Verwandlungen von Auto(r)biografie in Literatur. Wer besonders smart über Autofiktion reden will, betont die verschwimmenden Grenzen zwischen Fiktion und Realität, das wilde Durcheinander von Dichtung und Wahrheit. Für indiskretere Gemüter sind neben solchen philosophischen Fragen aber auch unedlere Motive gut genug. Sie genießen den voyeuristischen Blick durchs Schlüsselloch, lassen sich faszinieren von der freimütigen Ausstellung intimer Details: Das Autor-Ich wird zum literarischen Helden, indem es seine Zweifel und seinen Größenwahn, seinen Stolz und seine Scham so radikal wie möglich offenlegt.

Nun kennt auch die Autofiktion, wie jede ästhetische Bewegung an der Oberfläche, ihre radikaleren Unterströmungen. Texte, die voraussetzungsreicher sind als ihre breiter rezipierten Artgenossen – verschrobener und intellektueller. Der schwule New Yorker Dichter Wayne Koestenbaum, einer der herausragenden Vertreter dieses Undergrounds, formuliert den Anspruch so: "Schreiben ist ein Vorgang, bei dem ich mich von innen nach außen stülpe: eine Form des Erbrechens. Ich kremple mein empfindliches Innenfutter auf die andere Seite. Ich reinige mich. Und dann untersuche ich den Inhalt – mein ausgestoßenes Innenleben – und beginne mit dem blutigen Verhör. Und frage mich, ob das, was ich da sehe, schmutzig ist oder rein, kostbar oder kümmerlich."

Humiliation (Erniedrigung) ist der Titel des 2011 erschienenen Buches, dem diese Selbstdefinition entnommen ist. Das Ich und seine Gefühlszustände auszustellen, genügt solchen Büchern nicht. Ihr sinnliches Erkenntnisinteresse richtet sich auf konkrete Körper, auf ihre Ekstasen und Abgründe, auf "Begehren, Erregung, Sexualität, Verlockung und Genuss", wie der spanische Philosoph Paul B. Preciado, Kultautor des Kontrasexuellen Manifests, in seinem queeren Theorie-Memoir Testo Junkie schreibt. Testo Junkie (b_books Verlag, 2016)ist der eindrückliche Bericht der selbstinduzierten Testosteronbehandlung des Autors und steht damit in einer illustren Reihe der Drogenliteratur, die von Thomas De Quincey über Charles Baudelaire und Walter Benjamin bis hin zu Aldous Huxley reicht. Zugleich ist das Buch die bewusst überspitzende Analyse der Gesellschaft als "pharmapornografischer" Komplex – einer Gesellschaft also, die vor allem von zwei Dingen geprägt ist: von Pillen und Pornografie.

Das Intime wird anzüglich, pornografisch, obszön

Es wimmelt von Selbstdefinitionsversuchen in Testo Junkie. Preciado beschreibt sein Projekt abwechselnd als Körper-Essay, als "somato-politische Fiktion", als "freiwillig testosteronbasiertes Rausch-Protokoll" und schließlich als autotheory. In der "Autotheorie" schaltet die Autofiktion in den vierten Gang und wird per Injektion radikaler Substanzen in neue künstliche Paradiese versetzt. Der Hang zum Analytischen und Essayistischen wird zu einem Theorie-Fetisch, das Intime wird anzüglich, pornografisch, obszön.

Den Übersetzern Kevin Vennemann und Jan Wilm (sowie den Verlagen Hanser Berlin und Matthes & Seitz) ist es zu verdanken, dass seit Kurzem zwei weitere herausragende Exemplare aus dem Darkroom der Autofiktion auf Deutsch erschienen sind: Maggie Nelsons Die Argonauten und Chris Kraus' I Love Dick.



The Argonauts erschien 2015 in den USA, als die Knausgård-Begeisterung gerade ihren Höhepunkt überschritten hatte. Das Buch ist der Beweis, dass man mit einer weiblicheren, queereren, krasseren Version der Selbstbeschreibung nicht nur Buchpreise gewinnen, sondern ebenfalls auf den Bestsellerlisten landen kann. Der Text ist vieles in einem: in erster Linie die literarische Verarbeitung von Maggie Nelsons Schwangerschaft, eine hochsensible, aufwendig recherchierte Auseinandersetzung mit der Frage, was es heißt, Mutter zu werden. Zudem ist das Buch ein feministischer Geburtsratgeber, der die Unzulänglichkeiten dieser meist von älteren Herren bespielten Sachbuchnische genüsslich auseinandernimmt.