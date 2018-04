Delaine Le Bas ist Roma. Wenn sie das erste Mal auf Menschen treffe, erzählt sie, könnten diese es kaum glauben: rote Haare, weißer Teint, und dann auch noch ein Kunststudium? Das ginge doch gar nicht! Die Frau mit britischem Pass und französischem Namen müsse sich oft erklären. Was sie denn mit diesen Roma-Leuten gemein habe? Sie habe doch studiert! Rassistische Reaktionen wie diese erlebe Le Bas andauernd. Ihre Biografie und ihr Aussehen passten eben nicht zum Klischee.



Delaine Le Bas und Hamze Bytyci wollen sich dem diskrimierenden Blick auf Roma entgegenstellen. Dafür haben sie die erste Roma-Biennale organisiert, die den Titel trägt Come Out Now! und vom 7. April bis 10. April am Berliner Maxim-Gorki-Theater zu sehen sein wird. Le Bas und Bytyci sind die beiden künstlerischen Leiter. Die viertägige Veranstaltung mit Performances, Workshops, Paraden und Konzerten will starre Roma-Klischees hinterfragen und stattdessen ein komplexes, multiethnisches Bild zeichnen. Denn Klischees gibt es zuhauf: vom bettelnden Wanderer, vom Leben im Wohnwagen oder einer Existenz im Müll. Viele verorten die Ursprünge der Roma in Rumänien oder auf dem Balkan, assoziieren sie mit dunkler Hautfarbe, Armut und einem nomadenhaften Lebensstil. Als selbstständige, selbstbewusste Minderheit nehmen viele sie nur selten wahr.

Hamze Bytyci, 1982 in Prizren/Kosovo geboren, ist Schauspieler und Filmemacher. Er lebt und arbeitet in Berlin und engagiert sich für die Rechte von Roma. © Stephanie Ballantine

Das liege auch daran, dass die Roma keine einheitliche Geschichte haben, sagt der 35-jährige Hamze Bytyci. In Wahrheit gebe es viele Kleinst- und Randgeschichten. Von Land zu Land, von Gruppe zu Gruppe, ja von Familie zu Familie können sich Sprache, Religion, Pass, historischer Hintergrund und Identität unterscheiden. Im Grunde handelt es sich um einen nahezu postmodernen Identitätsbegriff. Man könne sich an eine Definition nur emotional herantasten: "Roma zu sein, ist wie eine Narbe zu haben. Wenn Du diese Narbe spürst, bist Du ein Roma."

Was so kryptisch klingt, ist ein Versuch, die verschiedenen Identitätskonzepte der Roma in Einklang zu bringen. Zwar gibt es diverse Forschungszweige, die davon ausgehen, dass sich die Ursprungsvölker der Roma vor 700 Jahren als Wanderethnien im indischen Subkontinent gebildet haben und von dort aus nach Europa gezogen sind. Doch diese Theorie ist so unsicher wie umstritten. Zudem haben Roma weder ein Land noch eine Nation. Sie haben keine Botschaft, keine Regierung und keine legitimierte Repräsentanz. Eine Sprache gibt es zwar, das so genannte indo-arische Romanes, doch sie wird nicht von allen Roma gesprochen. Sie taugt also ebensowenig als Orientierungshilfe.



Es ist kompliziert

Erst seit den Siebzigerjahren gibt es so etwas wie eine organisierte internationale Roma-Bewegung. Im Jahr 1971 haben sich Verbände auf dem ersten Roma-Kongress in London auf eine Flagge geeinigt. Seitdem dient sie als Zeichen der Einheit. Im Zentrum steht ein rotes, indisches Speicherrad, das die Wanderbewegungen der Roma symbolisiert. Doch auch diese Flagge, ein erster Akt der kollektiven Identitätsfindung, wird nicht von allen anerkannt. Der Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma etwa akzeptiert sie nicht, mit dem Argument, dass das Nomadentum auf eine Vielzahl der Roma nicht zutreffe.

Es ist kompliziert. Wo man auch ansetzt: eine fixe Beschreibung der Roma-Identität wird man nicht finden. Und um es noch komplizierter zu machen: In vielen Fällen haben jene Menschen, die sich zur Roma-Identität bekennen, selbst keine klare Antwort darauf, was sie denn ausmacht. Das ließe sich nur individuell beantworten, sagt Harze Bytyci. Dieser Umstand könne für Außenstehende schnell irritierend wirken. Offenbar fällt es vielen schwer, eine Identität zu respektieren (oder gar zu verstehen), deren Wesen sich einer allgemeingültigen Beschreibung widersetzt.