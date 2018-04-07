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Günlerdir Zweig’ın "Günlükler"ini okuyordum. Günlükler, otobiyografilerden daha inandırıcı… Yaşandıktan nice sonra, çağın ruhuna göre itinayla seçilmiş anılar değil; sıcağı sıcağına tutulmuş notlar…

Birinci savaşta, "Dünya hiç bu kadar kudurmamıştı" diye yazıyor Zweig; "Şimdi altı aylık bir uykuya yatsam. Bu çöküşü yaşamasam…"

Ama yaşıyor maalesef… Sonra ikinci savaş geliyor üstüne:

Kitaplarını basacak yayınevi, yazabileceği gazete yok. Özgürlüğü elinden alınmış. Polis korumasında yaşıyor. Az kişiyle görüşüyor, az okuyor. O ülkeden bu ülkeye savrulmaktan yorgun… Şöyle yazıyor:

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

"Her şey kötüye, hayır, en kötüye gidiyor. Nereye gideceğimi bilmeden, yeniden eşyalarımı toplayacak gücüm yok. Dümenimiz yok, küreğimiz yok, kıyıya yaklaşıyoruz sanırken açığa sürükleniyoruz. Yanımızda bir şişe morfini hazır tutmak iyi olacak."

"Günlükler"i bitirmek üzereyken Pierre Werner Enstitüsü’nün davetiyle Lüksemburg’a gittim. Ve konferansa girmeden önce, okyanusta giden bir gemi fotoğrafının üzerinde o yazıyı gördüm:

"Hiçbir yere ait değilim."

Zweig orada, içerdeydi. Sergi kapandığı halde ricamı kırmayıp gezdirdiler. Muhteşem kalenin etekleri dibinde açılmış serginin kapısından girdiğimde karton kutular gözüme ilişti. Serginin toplandığını düşündüm önce; sonra bunun, az önce alıntı yaptığım satırlarla ilgili olduğunu anladım: "Sürekli eşya toplamak zorunda kalmış",sürgünde bir yazarın, zoraki bavullarıydı onlar… Şimdi kendisinin adını taşıyan sergide, birer teşhir vitrini olmuşlardı.

Sergideki vestiyerde, Nazi subaylarının deri üniformaları yanyana asılıydı. "Satranç"ı okuyanlara tanıdık gelecek bir içgüdüyle üniformanın cebini yokladım. Satranç kitabı orada mıydı acaba?

İki yıl önce Türkiye’nin en büyük cezaevi Silivri’ye atıldığımda hemen kütüphaneden kitap listesini istemiş ve "Satranç"ı ısmarlamıştım. Karanlık gecem boyunca bana yarenlik etmişti Zweig… Beni hücremden alıp Buenos Aires’e giden o gemiye bindirmiş, satranç öğretmiş, umut vermişti. İşkencede bir tutsağın bir Nazi üniformasının cebinde bulduğu kitapla hayata bağlanışını anlatan kitap, yazıldıktan 75 yıl sonra, "tutuklu bulunduğu" bir kütüphanede,bir başka tutsağı hayata bağlamıştı.

Edebiyatın,–bazen yazarına yetmeyen- gücü işte…

Sergiden çıkarken, çileyle demlenmiş, elemle sona ermiş bu hayatın, bugünlerin "açığa sürüklenen dünya"sına ve benim kutularda bekleyen eşyalarıma ne kadar çok referans verdiğini fark ettim.

Konferans salonuna girerken "Günlükler"in son sayfaları çınlıyordu hafızamda:

"Ruhum, bedenimin içinde kaskatıyken, konferanslarda zaman mı harcayacağım? Yeniden mi işimden, evimden kopacağım? Bir belirsizliğe, bir uçuruma mı bırakacağım kendimi?"

"İnsanlığın Yıldızının Parladığı Anlar" vardır.

Galiba o anlarda değiliz bu aralar…