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16 yıllık Erdoğan iktidarı, iki ay sonra yeni bir sandık sınavına giriyor. Onunla birlikte 95 yıllık Türkiye Cumhuriyeti de tarihinin en büyük sınavlarından birini verecek. Başka demokrasilerde sıradan bir parti tercihi olabilecek seçim, Türkiye’de bir rejim tercihine dönüştü. Seçmen, ya sultanlığı ya da parlamenter demokrasiyi seçecek. Ve çıkacak sonuç, belki de uzun süre Türkiye’nin kaderini belirleyecek.

Aslında genel seçim, Başkanlık seçimi ile birlikte, gelecek yılın Kasım’ında yapılacaktı. Ancak Erdoğan, ekonominin iyi gitmediğini, partisinin kamuoyu araştırmalarında gerilediğini, muhalefetin yükselişe geçtiğini gördü ve bir baskın seçim kararı olarak sandıkların 24 Haziran’da kurulacağını açıkladı. Böylece, henüz bir ortak aday üzerinde anlaşamamış olan rakiplerini hazırlıksız yakalamış oldu. Kendisi, adaylığını çoktan açıklamış, örgütünü yenilemiş, Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak yapmış, seçim yasasını değiştirmiş, sandıkların Olağanüstü Hal’i koşullarında kurulacağını açıklamıştı. Bu arada Türkiye’nin en büyük medya grubunun kendisine yakın bir işadamına devredilmesini de zevkle izlemiş, medyayı neredeyse tamamen ele geçirmişti. Artık sonucu garantilediğini düşünüyordu.

Ancak, kurduğu tuzaklara karşı, muhaliflerinin de planları olduğunu hesaba katmamıştı. Bu ip çekme yarışının detaylarına girmeden önce, yarışın taraflarını ve iki ay boyunca adlarını sık duyacağımız kahramanlarını tanıtmak istiyorum. Önce iktidar cephesi:

Recep Tayyip Erdoğan: 2002’den beri iktidarda... Yüzde 34’le iktidara gelen partisinin oyu, bir kez dışında yüzde 45’in altına düşmedi. Anketlerde yine yüzde 45 civarında görülüyor. Ama Erdoğan’a yüzde 50+1 lazım. Bunu garantiye alabilmek için bir dönem rakibi olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile ittifak yaptı.

Devlet Bahçeli: "Aşırı sağcı" MHP’nin lideri… 2015 seçiminde yüzde 12 civarında oyu olan partisinin hızlı eriyişini, Erdoğan’a tutunarak durdurmaya çalıştı. Şimdi yüzde 10 barajını geçemese bile, ittifak oyuyla iktidara ortak olmayı umuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu: Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP)lideri.Partisinin başına geldiği 2010’dan beri 2 halk oylaması, 3 genel, 2 yerel seçim ve bir Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybetti. Buna rağmen vazgeçmedi. Kamuoyu yoklamalarında yine oyu yüzde 25’in altında görünüyor. O yüzden diğer muhalif partilerle ittifak arıyor.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Meral Akşener: Bu seçimin en ilgi çeken ismi. Olaylı 90’lı yılların İçişleri Bakanı… Genel Başkan adayı olduğu MHP’den ayrılıp İyi Parti’yi kurdu ve merkez sağda AKP’ye ortak çıktı.

Selahattin Demirtaş: "Kürtlerin partisi" olarak bilinen Halkların Demokrasi Partisi’nin (HDP) lideriydi. Yıldızı parlayıp HDP’nin oyunu yüzde 13’e çıkarınca Erdoğan’ın hışmını çekti. Kasım 2016’da "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı. 500 günü aşkın süredir hapiste. 142 yıla kadar hapsi isteniyor.

En kritik seçime, 2. büyük muhalefet partisinin liderleri hapisteyken ve diğer muhalifleri henüz toparlanamamışken giden Erdoğan’ın huzuru, geçen hafta sonu bozuldu. AKP, hızla destek bulan Akşener’i seçime sokmamanın hazırlığını yaparken, CHP, umulmadık bir atakla 15 milletvekilini İyi Parti’ye ödünç vererek oyunu bozdu. Ve muhalefet, Erdoğan’a karşı, ortak bir aday üzerinde uzlaşma pazarlığına koyuldu. Şimdi siyasette kartlar yeniden dağıtılıyor ve Türkiye, Gezi Parkı isyanından beri en sıcak Haziran’ını yaşamaya hazırlanıyor.