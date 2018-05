Kaum ein Thema ist unter Feministinnen so umstritten wie Sex gegen Bezahlung: Die einen fordern Akzeptanz des Metiers ein, andere wollen Sexkauf verbieten. Diese Fronten scheiden sich auch an der Wortwahl: Von "Sexarbeit" sprechen die einen, von "Prostitution" die anderen. Aber was, wenn wir beide Begriffe brauchen könnten?

Was genau passiert, wenn jemand eine Frau für Sex bezahlt? Diejenigen, die von "Sexarbeit" sprechen, haben folgendes Szenario im Sinn: Da ist ein Mensch, der sexuelle Bedürfnisse hat und deren Befriedigung einer professionellen Sexarbeiterin anvertraut. Diese wiederum hat den Beruf aus freien Stücken gewählt, weil er gutes Geld bringt. Wer hingegen von "Prostitution" spricht, hat ein patriarchales System vor Augen, das Frauen dazu nötigt, mit beliebigen Männern Sex zu haben, wobei die Hauptprofiteure Bordellbetreiber, Zuhälter und Freier sind. Beide Seiten können sich auf die Betroffenen selbst berufen: Sexarbeiterinnen sprechen über die Chancen und den Sinn ihrer Arbeit, ehemalige Prostituierte über die entwürdigenden und frauenverachtenden Zustände, denen sie entronnen sind.

Und wenn beides richtig wäre? Möglicherweise gibt es ja einen guten Grund, dass an beiden Begriffen so hartnäckig festgehalten wird. Dann wäre der Streit darüber, welcher Begriff der bessere ist, unnötig.

Sexarbeit und Prostitution sind nicht dasselbe, aber beides existiert. Ob man von Sexarbeit spricht oder von Prostitution, ist keine prinzipielle Frage, sondern sie wird erst in einem konkreten Fall interessant: Wenn man entscheiden muss, womit man es in einer bestimmten Situation gerade zu tun hat – mit Sexarbeit oder mit Prostitution.



Entscheide ich mich, von "Sexarbeit" zu sprechen, dann stelle ich die Situation neutral dar, akzeptierend, ohne negative Bewertung. Eine "Sexarbeiterin" ist eine professionelle Dienstleisterin, die einen bestimmten Service anbietet, um damit Geld zu verdienen. Sie verbindet mit dieser Arbeit weder Scham noch Unbehagen noch geringes Selbstwertgefühl. Das Wort "Sexarbeit" zieht eine Parallele zu anderen Berufen: Auch da ist nicht jeder Aspekt der Arbeit völlig frei gewählt, denn womit man Geld verdienen kann, hängt von vielen Faktoren ab, den eigenen Talenten und Fähigkeiten, den sozialen Umständen, gesetzlichen Rahmenbedingungen, materiellen Verhältnissen, der Marktlage. Wer von "Sexarbeit" spricht, will sagen: Was hier geschieht, ist normal und nicht moralisch schlechter als anderes, was Menschen tun, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Von "Prostitution" zu sprechen hingegen beinhaltet eine negative Wertung. Früher traf diese Wertung die Frau selbst: Das Wort "Prostitution" kommt aus dem Lateinischen und bedeutet, etwas "nach vorne zu stellen", also sich preiszugeben und auszustellen. Prostituierte tun etwas, was sogenannte anständige Frauen nicht tun, sie geben sich fremden Männern hin, und das auch noch aus niederen Beweggründen wie Geld. Heute ist es nicht mehr verpönt, wenn Frauen sich öffentlich darstellen oder Geld verdienen wollen. Aber der Begriff Prostitution ist immer noch negativ konnotiert, nur mit anderem Fokus. Die Kritik, vor allem die feministische, gilt nicht den Frauen, sondern einem System, das, gestützt von einer hierarchischen und frauenfeindlichen Geschlechterordnung, Sex mit Frauen (und jungen Männern) als Ware vermarktet, und zwar auf eine Weise, die nicht nur der Würde der betroffenen Frauen zuwider läuft, sondern der Würde von Frauen generell.



In vielen Fällen ist die Unterscheidung leicht. Eine Studentin, die sich als Escort ihren Lebensunterhalt verdient und diesen Job im Vergleich zu dem, was der Arbeitsmarkt sonst zu bieten hat, ganz okay findet, ist keine Prostituierte, sie ist Sexarbeiterin. Dem widerspricht auch nicht die Tatsache, dass es dabei nicht immer rosig zugeht und das ganze Werbeumfeld ihres Escort-Services zutiefst sexistisch daherkommt. Keine Frau lebt in einer sexismusfreien Kultur, wir alle arrangieren uns mehr oder weniger. Und zur weiblichen Freiheit gehört auch die Möglichkeit, aus sexistischen Verhältnissen persönlichen Gewinn zu ziehen.

Aber nicht jede Frau, die für Geld Sex mit Kunden hat, ist eine Sexarbeiterin. Eine Drogensüchtige zum Beispiel, die sich davor ekelt, die Penisse fremder Männer anzufassen, es aber trotzdem tut, weil sie von einem Zuhälter regelmäßig mit Stoff versorgt wird, wenn sie "anschaffen" geht, ist keine Sexarbeiterin. In ihrem Fall wäre das Wort ein Euphemismus, eine Verharmlosung. Hier ist es sinnvoll, von Prostitution zu sprechen, um ein System sexistischer Dominanz zu bezeichnen, die es Männern ermöglicht, die Notlage dieser Frau für ihren eigenen Profit und ihre sexuellen Begierden auszubeuten. Der Verweis auf die ohnehin verbotene Zwangsprostitution reicht nicht aus, weil dieses System subtiler ist und nicht auf direktem, justiziablem Zwang basiert. Der Verweis darauf, dass Frauen auch in anderen Branchen ausgebeutet werden, greift ebenfalls zu kurz: Es ist ein Unterschied, ob eine Frau putzen muss, obwohl sie nicht will, oder ob sie die Penisse irgendwelcher Männer in sich hineinlassen muss, obwohl sie nicht will.