Das Glück kostet einen Euro. Es muss nur ein sehr guter Euro sein, einer, der sich in den zwei Sekunden, in denen er im Spielautomaten rattert, in 7.000 Euro verwandeln kann. Vor mir drehen sich bunte Früchte, Kirschen blinken, ab und zu leuchtet alles. Eine Spielhölle am Leipziger Bahnhof. Keiner der Männer mit verrauchter Haut vor den anderen Automaten beachtet mich. Vor ihnen liegt ihre eigene Aussicht auf Glück. Dudelnde Maschinen, der Soundtrack der Sucht.



Alles, was es hier für das Glück braucht, ist ein bisschen Glück. Ich halte die Münze an den Schlitz.

Eigentlich macht Geld ja gar nicht glücklich. Sagt zumindest jeder, und "jeder" muss es ja wissen. Die Zeiten, in denen Geld, ein Auto und ein abbezahltes Haus im Grünen ein Glücksversprechen waren, sind sowieso vorbei, bis auf Günther neben mir am einarmigen Banditen glaubt da keiner mehr ernsthaft dran. Mittlerweile heißt das Goldene Kalb Liebe. Liebe, das Geilste seit Wodka-Bull.

Dabei ist Liebe ein fast so schlechter Glücksgarant wie Geld, das weiß jeder, der schon mal völlig aussichtslos in eine Annette verliebt war. Und selbst wenn es irgendwann klappt, bleibt die Liebe abhängig von Umständen, Kopfbehaarung, Libido und Gesundheit, und es wäre ehrlich gesagt auch ziemlich gruselig, mit jemandem zusammen zu sein, für den man auf Dauer das ganze Glück der Erde darstellt. Was für ein Druck. Denken sich wohl auch die anderen Spieler hier, die Frau neben mir sieht aus, als hätte sie schon vor vielen Leben die Hoffnung auf Liebe gegen den staubigen Teppichboden der Spielhölle hier getauscht.



Warum nicht mal goldene Toilettensitze?

Geld ist vielleicht nicht so romantisch, aber dafür verlässlicher als die große Liebe, und zumindest macht es nicht akut unglücklich. Es gab mal eine Studie, die darauf hinwies, dass das persönliche Glücksempfinden erst ab 100.000 Euro Jahreseinkommen nicht mehr sonderlich ansteigt, bis dahin freut sich das gemeine Menschlein sehr wohl über jeden Euro.



Es kommt aber auch drauf an, was man dann damit macht. Wer sein Geld in Erlebnisse investiert, soll glücklicher sein als solche, die es für goldene Toilettensitze ausgeben. Fallschirmspringen, Indienreisen. So was macht scheinbar sauglücklich. Dabei ist Glück ja auch individuell. Höhenängstliche Indien-Hasser etwa sind vielleicht deutlich zufriedener, wenn sie sich von dem Geld zweitausend "Ich hasse Höhen! Und Indien!"-Flyer drucken lassen und sie auf der Straße verteilen.

Sowieso, Zufriedenheit, der große Streberbruder des Glücks.

Zufriedenheit, das ist eine lichtdurchflutete Altbauwohnung mit einem Pärchen drin, dass es "gerne mal ruhig" angehen lässt, sich gegenseitig liebevolle Nachrichten in die Brotbox steckt und im Sommer nach Norwegen reist, um "einfach mal die Seele baumeln zu lassen". Zufriedenheit sortiert gerne seine Bücher nach Farben, ist höchstens "Partyraucher" und verzichtet auf hormonelle Verhütungsmittel. Zufriedenheit ruft regelmäßig seine Oma an und hat die Landlust seit der ersten Ausgabe abonniert.