Am 11. Mai 2016 veröffentlichen Jay Garfield und Bryan Van Norden den Text If Philosophy Won’t Diversify, Let’s Call It What It Really Is in der Philosophiekolumne The Stone der digitalen New York Times. Der Text ist das Dokument eines akademischen Schiffbruchs. Die beiden Verfasser berichten, wie sie über Jahrzehnte Überzeugungsarbeit geleistet haben, um größere Diversität in der akademischen Philosophie in Nordamerika zu ermutigen, wie sie ihre Forschungen zur indischen und chinesischen Philosophie verbreitet, wie sie auf Fachvertreter eingewirkt haben, die Lehrpläne um nichtwestliche Denker zu erweitern. Doch all ihre Mühe war vergebens – das akademische Fach der Philosophie blieb weiterhin zutiefst eurozentrisch. Garfield und Van Norden lancieren einen letzten Appell an ihre Kollegen. Wenn die Mehrheit der universitären Philosophen weiterhin den Standpunkt vertrete, der philosophische Diskurs sei ein ausschließlich westliches Phänomen, dann sollten sie ihre Institute ehrlicherweise in "Department of European and American Philosophy" umbenennen.

Dieser Artikel stammt aus der Mai-Ausgabe 2018 des "Merkur". © Klett-Cotta

Der mediale Sturm, den dieser Text ausgelöst hat, ist ein Paradebeispiel für öffentliche Kontroversen im digitalen Zeitalter. Garfields und Van Nordens Kolumne zog 797 Kommentare nach sich, in nur zwölf Stunden. Mehr als dreißig Webseiten kommentierten oder organisierten Debatten. Texte wurden auf Facebook geteilt, das Thema trendete auf Reddit, schwelte monatelang auf Twitter und Youtube fort. Der eigentlich bescheidene Vorschlag, Philosophen möchten doch eine ohnehin weitverbreitete Überzeugung deutlich markieren, zeitigte Reaktionen, die auch ein Schlaglicht auf die gegenwärtigen Kulturkämpfe werfen. "Möchte irgendjemand mit einem Flugzeug fliegen, das mit nichtwestlicher Mathematik erbaut worden ist?", schrieb ein erregter Leser. Und: "Vielleicht studieren wir westliche Philosophie nicht, weil wir 'provinziell' sind, sondern weil sie in der 'wirklichen Welt' funktioniert."

Jemand argumentierte, schon der Versuch der Inklusion sei kolonialistisch und behandele das Andere zu Unrecht als Spiegelbild des Eigenen. Andere verwiesen spöttisch auf die "DWM's" (dead white males), die sich immer noch an die Macht klammerten. Mithilfe von Wikipedia und verstaubten Erbstücken des 19. Jahrhunderts wurden weitere Breitseiten gefeuert: Asiaten könnten nicht denken, und überhaupt bestehe die chinesische Philosophie aus nicht viel mehr als "fortune cookie wisdom".



Die Philosophie ist eigentlich Heimweh – Trieb, überall zu Hause zu sein. Novalis

Halluzinatorisch wirkende Abstiegsängste werden sichtbar; plötzlich war auf dem glitzernden Webauftritt der New York Times Schnellroda nicht mehr fern. Die Kolumne sei von "liberalen Fanatikern" verfasst worden, also von Akademikern, die ihre Loyalität zu Amerika längst aufgekündigt hätten und im Sold von Diktatoren stünden (Bryan Van Norden hatte zwischenzeitlich eine Gastprofessur in Singapur angetreten). Dass es nicht noch übler gekommen ist, dürfte allein dem Umstand zu verdanken sein, dass sich die Leserschaft der New York Times nicht aus der Alt-Right-Bewegung rekrutiert.

Doch Garfield und Van Norden ließen nicht locker. Im Dezember 2017 erscheint Taking Back Philosophy. A Multicultural Manifesto (Columbia University Press), eine 159-seitige Streitschrift, die Bryan Van Norden als Antwort auf diese Kontroverse aufgesetzt hat. Im Vorwort erhebt Jay Garfield jetzt den Vorwurf des strukturellen Rassismus: Philosophische Institutionen ignorierten weiterhin Philosophietraditionen aus Ostasien, Afrika und Indien. Kurzum: Philosophinnen und Philosophen, die eine freigewordene Stelle für die Philosophie Immanuel Kants oder modale Metaphysik ausschreiben (und nicht für nichtwestliche Philosophie), hießen eine rassistische Sicht nichtwestlicher Kulturen gut.



Kai Marchal Sinologe und Philosoph, Jahrgang 1974, Professor für Philosophie an der National Cheng Chi University in Taiwan zur Autorenseite

Taking Back Philosophy ist keine akademische Abhandlung, sondern ein Buch, das eingreifen möchte, Position beziehen in den laufenden Debatten um Multikulturalismus, Inklusion, amerikanische Identität, die Zukunft der Liberal Arts Education, Trump (ja, leider auch um den). Detailliert schlüsselt Van Norden auf, wie die universitäre Landschaft der Vereinigten Staaten bis heute jedem jungen Menschen Steine in den Weg legt, der sich in der Philosophie mit nichtwestlichem Denken beschäftigen möchte – dessen Erforschung wird abgeschoben in die area studies, zu den Anthropologen, Historikern und Religionswissenschaftlern. Frauen und Minderheiten seien unter Studierenden und Lehrenden der Philosophie erheblich unterrepräsentiert. Dabei gebe es wirklich etwas zu lernen von den Anderen, wenn wir nur bereit seien, diese als gleichrangige Gesprächspartner zu akzeptieren. Anstelle einer "hermeneutics of suspicion" brauche es erst einmal das Vertrauen, dass etwas in den Ideen der Anderen für uns relevant sein, uns gar bei der Lösung unserer Probleme helfen könnte.



Am Ende seines Buchs schreibt Van Norden mit lyrischem Pathos: "Dieses Buch handelt von der Erweiterung der Philosophie durch das Niederreißen von Hindernissen, nicht vom Errichten neuer Hindernisse. Gewiss sehne ich mich danach, mich im Glanz des platonischen Genies zu wärmen und an der Seite Aristoteles’ über den heiligen Boden des Lyzeums zu wandeln; aber genauso gern möchte ich mit Zhu Xi 'den Weg des Fragens und Lernens' beschreiten und den 'Mittleren Weg' des Buddha erörtern." (Übersetzung Kai Marchal) Hier wird seine eigentliche Absicht erkennbar: Van Norden schwebt eine Wiedergeburt der sokratischen Gesprächskunst im Geist der Globalisierung vor. Die Philosophin soll mit Menschen jeder Couleur, jeder Kultur sprechen und so zur Vorkämpferin einer erneuerten Liberal Arts Education werden, die den homo democraticus zum Weltbürger ausbildet.



"critical thinking?"

Taking Back Philosophy ist zweifellos ein intellektuelles Lesevergnügen, leidenschaftlich, ironisch, aber auch sehr amerikanisch im Ton ("oops" heißt es einmal, das Wort "goofball" fällt an zentraler Stelle, und die tragisch-komische Sarah Palin wird im Verb "to palinize" verewigt). Hier eignet sich jemand das Andere mit einer Leichtigkeit kulturell an, dass einem schwindelig werden kann. Was zum Beispiel hat der Affenkönig Sun Wukong aus dem chinesischen Roman Die Reise in den Westen auf dem Cover zu suchen? Und wahrscheinlich können nur amerikanische Geisteswissenschaftler so nonchalant-kundig über Star Trek und den glücklosen Trump-Herausforderer Marco Rubio parlieren ("We need more welders and less philosophers"). Wo in Mitteleuropa das Fremde oft genug geradezu priesterlich zelebriert wird, spricht hier die weltgewandte Leidenschaft für Partikulares, das im Schutz des amerikanischen Gemeinwesens die Strahlkraft des Universalen erlangen soll.