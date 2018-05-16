Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

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Türkiye tarihi, askeri darbeyle devrilip hapsedilen cumhurbaşkanı görmüştü, ama hapisten cumhurbaşkanlığına aday olanı görmemişti. Bugün buna tanıklık ediyor.

1,5 yıldır Trakya’da bir cezaevinde tutuklu bulunan 45 yaşındaki Selahattin Demirtaş, Halkların Demokratik Partisi (HDP) tarafından 24 Haziran’daki başkanlık seçimi için aday gösterildi.

Demirtaş, 2016 Kasımında terör örgütüne üyelik suçlamasıyla, partinin diğer eşbaşkanı ve 9 milletvekili ile birlikte hapsedilmişti. Erdoğan hükümeti, suçlamaya konu olan PKK ile uzun süre barış müzakereleri sürdürmüş ve bu süreçte Demirtaş da önemli rol oynamıştı. Hükümet, müzakerelere son verince, örgütün siyasi kanadı olmakla suçladığı HDP yöneticilerini hedef aldı.

Demirtaş’ı, Kuzey İrlanda’da Sinn Fein’i önemli bir siyasal aktör haline getiren Gerry Adams’a benzetenler var. Bir öğretmenle evli... İki kız çocuğu babası… Abisi 22 yıl hapse mahkûm edildiğinde yoksulluktan avukat bile tutamadıkları için hukuk okumaya karar vermiş ve avukat olmuştu. 34 yaşında milletvekili seçildi. Parti içinde hızla yükseldi. Liderlik yetenekleri ve kişisel özellikleriyle, partinin asıl tabanını oluşturan Kürtlerin sempatisine, Türklerinkini de eklemeyi başardı. Güler yüzü, hazırcevaplığı, espri yeteneği ve direnç gücüyle yüzde 10 seçim barajını aşıp partisini meclise soktuğu gibi, muhalefet aritmetiğinin kilit figürü haline getirdi. Muhalefet partileri HDP’ye mesafe koysa da Demirtaş’ın cezaevinde ziyaretçisi eksik olmuyor. O da yolladığı mesajlarla benzeri görülmedik bir kampanya yürütüyor.

Sosyal medya hesabından sürekli tweet attığı için koğuşunda "twitter araması" yapıldığını duyurduğu bir mesajında, "Koğuşumda sadece çay yapmak için kettle vardı, ondan tweet atılamayacağına kanaat getirdiler" diye espri yapmıştı. Geçen hafta, sosyal medyada Erdoğan’ı çekilmeye çağıran "#Tamam" kampanyasına birkaç saat sonra katılırken, "Kettle’da arıza vardı, onun için geciktim. #Tamam" mesajı attı ve Türkiye’yi kahkahaya boğdu.

Hapiste yazdığı öykü kitabı, çıktığı hafta "bestseller" oldu; yakında Almanca yayımlanacak. Gençler ve kadınlar arasında çok popüler… 4 yıl önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunda, "Seçmenlerin yarısı kadın. Oyların yüzde 50+1’ini alan kazanacak. 1 erkeğe ihtiyacımız var. Ben de kendime oy veririm" demişti. O seçimi kazanamadı. Bunu da kazanamayacağı belli… Ancak muhalefet, yüzde 50 civarında oyu olduğu öngörülen Erdoğan’ı devirmek için, bu genç siyasetçinin desteğini almak zorunda… Bu da onu, Türkiye’nin siyasî ufkunda belirleyici konuma yerleştiriyor.

Mandela örneğinden biliyoruz ki, hapishane bazen devlet adamlarının bekleme odası işlevi görebiliyor.



