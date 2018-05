Der Ex-Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist auf einer Polizeiwache in New York eingetroffen. Der 66-Jährige wurde vor dem Gebäude von zahlreichen Journalisten und Fernsehteams erwartet, passierte die Reporter aber wortlos. Anlass dürfte die Anklageerhebung der Staatsanwaltschaft in Manhattan wegen sexueller Übergriffe sein, die laut US-Medien unmittelbar bevor steht. Den Ermittlern geht es zunächst um Vorwürfe der ehemaligen Schauspielerin Lucia Evans, die einem Magazin sagte, Weinstein habe sie zu sexuellen Handlungen gezwungen. Aus Polizeikreisen verlautete, wahrscheinlich würden auch Anschuldigen einer weiteren Frau einbezogen, die sich nicht öffentlich äußerte. Bei einer Verurteilung drohen dem Produzenten bis zu 25 Jahre Haft.

Die Ermittlungen gegen Weinstein laufen seit Monaten: Mehr als hundert Frauen, darunter zahlreiche Stars, haben Weinstein vorgeworfen, sie sexuell belästigt oder sogar vergewaltigt zu haben. Schon am Donnerstag hatten US-Medien berichtet, Weinstein wolle sich noch diese Woche den New Yorker Behörden stellen. Auch das weitere Prozedere sei bereits vereinbart. Es sei geplant, dass Weinstein zunächst von der Polizei verhaftet werde. Im Anschluss solle er einem Richter zur offiziellen Verlesung der Anklage vorgeführt werden. Seine Kautionsbedingungen seien schon vorab festgelegt worden. Demnach werde er eine Million Dollar hinterlegen und sich verpflichten, ein Überwachungsgerät wie etwa eine Fußfessel zu tragen. Seine Reise- und Bewegungsfreiheit werde eingeschränkt. Seinen Pass müsse er abgeben.

Aus den Anschuldigungen gegen Weinstein ging die Bewegung #MeToo hervor. Unter dem Begriff meldeten sich weltweit Frauen zu Wort und sprachen über sexuelle Übergriffe und Misshandlungen. Weinstein selbst musste sich wegen der Vorwürfe noch nicht verantworten. Das Verfahren in New York wäre das erste gegen den Produzenten, der zwar ein Fehlverhalten im Umgang mit Frauen eingeräumt, gewaltsame Übergriffe und die Vorwürfe von nicht-einvernehmlichem Sex jedoch bestritten hat.



Ermittlungen auf gesamtes Bundesgebiet ausgedehnt

Nicht nur in New York, sondern auch in London und Los Angeles laufen schon länger Ermittlungen gegen den Produzenten. Am Donnerstag wurden sie außerdem auf das ganze Bundesgebiet der Vereinigten Staaten ausgedehnt. Nun ermittelt auch die Generalbundesanwaltschaft der USA gegen Weinstein. Es soll geprüft werden, ob Weinstein durch die sexuelle Belästigung Frauen dazu gebracht habe, über Staatsgrenzen hinweg zu reisen. Nach Informationen der New York Times wird zudem geprüft, ob Weinstein gegen Stalking-Gesetze verstoßen hat. Sollte der Tatbestand des Stalkings vorliegen, könnte das eine Anklage rechtfertigen.

Im vergangenen Herbst hatten zahlreiche Frauen, darunter Schauspielerinnen wie Salma Hayek, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow und Angelina Jolie, Weinstein sexuelle Gewalt und Übergriffe vorgeworfen.



Schauspielerinnen zeigen sich erleichtert

Mehrere Schauspielerinnen kommentierten die Nachricht von der anstehenden Verhaftung an diesem Freitag mit Erleichterung und Freude. "Heute sind wir der Gerechtigkeit einen Schritt näher gekommen", schrieb die Schauspielerin Rose McGowan auf Instagram. Möge Weinsteins Verhaftung allen Opfern, die ihre Erlebnisse schildern, Hoffnung machen, schrieb sie. Sie und andere Weinstein-Opfer hätten schon daran gezweifelt, dass er vor Gericht zur Rechenschaft gezogen werde. McGowan war im vorigen Herbst eine der ersten Frauen, die Weinstein Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe vorwarfen. In Folge dessen hatte war unter #MeToo eine weltweite Debatte über sexuelle Übergriffe ausgelöst worden.