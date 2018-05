Köşe yazısının redakte edilmiş Almanca versiyonu için tıklayınız. // Hier geht es zur deutschen Fassung



Türkiye’de karikatüristler genelde demokrasiyi bir güzellik kraliçesi olarak resmeder. Diri, alımlı, özgüvenli bir genç kadın … Huzurun ve bereketin tanrıçası … İnançlı ve savaşçı bir Jeanne d’Arc … Kılıcıyla terazisini elinden eksik etmeyen bir Themis … Çocukluğum boyunca demokrasi, zihnimde böyle şekillendi. Bugün, büyük savaşın üzerinden üççeyrek asır geçtikten sonra zihnimdeki güzellik kraliçesi yaşlı ve çelimsiz bir nineyi andırıyor. Batı’nın en doğusunda biri onun başını örtmeye çalışıyor, en batısında bir başkası onu mıncıklama telaşında … Huzursuz ve yorgun demokrasimiz, gelecekten umudunu kesmiş, can çekişiyor. O güzellik, ne zaman, nasıl böyle bir enkaza dönüştü? Neden birden böyle çöktü? Nerede hata yaptı?

Korku İmparatorluğu

İlk bakışta hepsi aynı despotun eseriymiş gibi görünüyor: "Korku imparatoru"nun …

Aniden bastıran ve geçtiğimiz asırda tutunduğumuz doğru-yanlış ne varsa silip süpüren global değişim fırtınası, hepimizi önce büyük bir belirsizlik ortamına, sonra ciddi bir kaygı iklimine sürükledi. Korktuk. Bize, bildiğimiz sınırlar içinde, iyi kötü tanıdık bir yaşam vaat eden ulus devlet, ansızın çekilmeye başladı sahneden … Silinen sınır çizgilerinden içeri, rengarenk ambalajlar içinde, süslü püslü laflar söyleyen, ulus aşırı örgütler, çok uluslu şirketler girdi. Sınır tanımayan rekabet, dilini bilmediğimiz teknoloji, kuralsız, düzensiz, arsız yeni düzenin yarattığı güvensizlik, güvencesizlik, dengemizi alt üst etti. İşyerimizdeki sendikayla, köşedeki manavla, okuduğumuz gazeteyle, para yatırdığımız bankayla, elimizdeki telefonla, oy verdiğimiz partiyle ilişkimiz hızla değişmeye, aile bağlarımız, iş ilişkilerimiz, televizyon haberlerimiz, ev taksitlerimiz, yaşam tarzımız, alıştığımız her şey başkalaşıp dönüşmeye başladı. Sosyal bir zelzelede, kuşaklardır üzerine bastığımız zeminin sarsıldığını, ayaklarımızın altından kaydığını hissettik. "The future", kapıya dayanmıştı.



Korktuk. Kimimiz kentlerimizin sokaklarını kana boyayan terörden, kimimiz sınırlarımızı zorlayan büyük göç dalgasından, kimimiz o dalgada işimizi kaybetmekten korktuk. Kimimiz "Din elden gidiyor" diye feryat etti, kimimiz "Din iktidara geliyor" diye … Kimisi nükleer silahları olanlardan kaygılandı, kimisi nükleer silahının olmamasından … Kimi tepetaklak olan borsadan, kimi global ısınmadan, kimi yaşlanınca sokakta kalmaktan, kimi böyle bir kaosa çocuk doğurmaktan, kimi çocuğunu öfkeli maceraperestlerin eline kaptırmaktan, kimi eşcinsellerin evlenmeye başlamasından ürktü. Yıkılan duvarın enkazından dalga dalga çevreye dağılan

korku bulutu, yerküremizin her köşesine yayıldı.



Yığınlar, ortak bir politik savunma hattında buluşup dayanışma içinde çözüm arayacaklarına, üstüste yığılan kaygılarını giderecek, sınırlarına yeni duvarlar örecek, işlerini ellerinden aldığına inandıkları yabancıları geri gönderecek, onlara yalnız olmadıklarını hissettirecek, yeniden büyük olmayı vaat edecek otoriter liderlerin koltuğu altına sığınma ihtiyacı hissediyor. Putin, Trump, Orban, Strache, Wilders, Erdoğan, Berlusconi, dünyayı esir alan global korkunun nedenleri değil, sonuçlarıdır.



Giderek gözden düşüyor diye, bütün defolarına rağmen elimizdeki en iyi model olan demokrasiyi tamamen korunaksız mı bırakacağız? Benim cevabım: Hayır! Demokrasi, kendini savunmalıdır. Bunun için demokratik güçlerin yenilenmesine, güçlenmesine, yeni yaklaşımlar ve çağdaş imkânlarla teçhiz edilmesine ihtiyaç var.

Aktif Demokrasi

Artık "demokrasi güçleri" deyince, arada bir sandığa giden pasif seçmenleri değil, her an, her zeminde, her düzeyde yönetime katılma iradesi gösteren aktif bireyleri anlıyoruz. Merkezi iktidarın ya da global tekellerin gün be gün artan gücüne meydan okuyacak örgütlü toplumu … Haklarına sahip çıkacak ve en küçük müdahalede ayağa kalkacak yurttaş inisiyatifini … Şeffaf bir yönetim için seferber olan, kendisine ait dataların siyasal amaçla pazarlanmasına karşı koyan kamu denetimini …



Demokrasinin çocukluk çağına özgü "çoğunluğun hükmetme hakkı"nın yerini günümüzde azınlığın, çoğunluk iradesine uymama, farklı olma, alternatif bir yaşam kurma mücadelesi aldı. Yüzde 99’a karşı yüzde 1’in varolma hakkının korunması, "demokrasi"nin olmazsa olmazı artık … Dört yılda bir oy veren bir seçmen olmayı değil, kendi geleceğine dair politikaların oluşumuna katılan bir yurttaş olmayı, karar mekanizmalarında iradesini ortaya koyan bir insan olmayı önemsiyoruz. Ben buna "aktif demokrasi" diyorum. 4–5 yılda bir sandığa gidip oy verip sonra "güç oyunu"nun seyirci koltuğunda oturmaktan bünyesi hantallaşmış kraliçemizin kan deveranını artıran, onu gençleştiren bir dinamizm … Bizi, seyircisi olageldiğimiz bu oyunun başrolüne çıkaran yeni bir yurttaşlık anlayışı …

Ayağa kalk!

Özgürlüklerimize karşı, global bir saldırıyla karşı karşıyayız. Buna karşı yerel ölçekte, tek tek direnme kudretimiz zayıf … Global taarruzu, ancak global bir direnişle püskürtebiliriz. Böylece globalizmin açtığı zehirli yaraları, yine globalizmin sunduğu şifalı ilaçlarla sarabiliriz. Globalizm, düşmanımız değil, istifade edebileceğimiz bir rüzgârın adı … Dünyanın tüm barınaklarını yerle bir eden o tufan, doğru kullanılırsa adalet, eşitlik, özgürlük çabamızın değirmenini döndürebilir. Gezegenimizin bambaşka köşelerinde özgürlük mücadelesi verenleri buluşturup haksızlığa, ırkçılığa, popülizme karşı birlikte direnmenin yollarını öğretebilir. İzole edilen, tek başına kaldığı duygusuna itilen insanlara, "Yalnız değilsin, biz varız" deme fırsatı yaratabilir.

