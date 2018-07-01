Köşe yazısının redakte edilmiş Almanca versiyonu için tıklayınız. // Hier geht es zur deutschen Fassung

Türkiye 24 Haziran gecesini, TV ekranlarının sol üst köşesindeki bir rakama bakarak geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranını gösteren o rakam, akşamın ilk saatlerinde yüzde 57 idi… Saatler içinde 56’ya, 55’e, 54’e, 53’e, 52’ye düştü. Erdoğan’ın hem taraftarları hem karşıtları, bu trendin devamını yüreği ağzında bekledi. Rakamın iki puan daha düşmesi, Erdoğan’ın da iktidardan düşmesi anlamına gelecekti. Fakat geceyarısı rakam orada durdu. Ve Erdoğan zaferini ilan etti.

Muhaliflerin hayal kırıklığı ve taraftarlarının zafer çığlıkları içinde fark edilmeyen bir muzafferi daha var seçimin:

Devlet Bahçeli…

Batı kamuoyu bu isme aşina değil. Ancak MHP lideri artık Erdoğan’ın iktidar ortağı…

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Adı, Türkçede "state" anlamına geliyor. Birçok insan, onun gerçek "derin devlet"i temsil ettiğine inanıyor. 70 yaşında, yüzü pek gülmeyen, hiç evlenmemiş bir siyasetçi Bahçeli… Eski bir akademisyen...1970’li yıllarda komünizmle mücadele için devreye sokulan Ülkü Ocakları’nın kurucularından… Kürt sorununda askeri çözümü savunan, idam cezasının tekrar getirilmesini isteyen, kimi zaman ırkçılığa varan radikal görüşleriyle tanınıyor. 20 yıldır Türkiye’nin aşırı milliyetçi partisi MHP’nin genel başkanlığını yapıyor. Partisi Meclis dışı kalsa da, bölünse de, iktidardan ayrılsa da onun tahtı hiç sarsılmadı. 1990’ların sonunda Başbakan Yardımcısı olduğu koalisyon hükümetini erken seçime zorlayarak Erdoğan’ı adeta iktidara taşıdı. Kürtlerle barış müzakereleri yaptığı dönemde Erdoğan’ın en azılı muhalifiydi. Erdoğan barış masasını devirdikten, 15 Temmuz darbe girişimini bastırdıktan ve Batı’yla bağları kopardıktan sonra iktidara koşulsuz destek vermeye başladı. Erdoğan’a başkanlık için yüzde 50 oy gerekiyordu, oysa partisinin oyu yüzde 40’larda görünüyordu. Bahçeli, bu açığı kapatmaya talip oldu. Bu işbirliğinden, müthiş bir milliyetçi rüzgâr doğdu. Ve Türkiye’nin sosyal demokrasiden beklediği dip dalga, umulmadık bir şekilde "İslamcı-milliyetçi" damardan yükseldi.

Seçim öncesi, MHP’den büyük bir ekibin kopmasından sonra, Bahçeli’ye tamamen bitti gözüyle bakılıyordu. Seçimde aldığı yüzde 11 oyla, bitmediğini gösterdiği gibi, Erdoğan’ın iktidarına da ortak oldu. Şimdi Meclis’te tek başına iktidarını kaybeden Erdoğan, her kararında Bahçeli’nin onayını almak zorunda…

Erdoğan’la nasıl geçineceğini bilemeyen Batı, bundan böyle radikal ortağıyla da muhatap olmak zorunda kalacak. Ve "Türkiye’nin yeni Devlet’i"yle diyalog, çok daha zor olacak.