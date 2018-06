Inhalt Seite 1 — Ein Land unter Trump ist ein Land unter Obama Seite 2 — Veränderung, die olle Konstante Auf einer Seite lesen

"Ich hasse diesen Scheißpräsidenten." Der junge Mann, als Casey hat er sich vorgestellt, lehnt sich an unsere Autotür und öffnet eine Dose Bier. Seiner Aussage nach die 35. heute. "Du hast keine Ahnung, wer der aktuelle Präsident ist", antwortet sein Freund. Casey lacht. Er weiß es sehr wohl, es ist ihm aber egal. "Ich hasse alle von ihnen." Die beiden kommen aus Kentucky, ein Motorradtrip hat sie an diesen Campingplatz an der nördlichen Küste Kaliforniens gebracht. Sie hassen nicht nur ihre Regierung, sie hassen auch alles andere: Kalifornien, ihre Heimat, ihre Eltern.

Caseys Mutter war pillenabhängig, als Obama regiert hat, Ben hat das erste Mal Crystal Meth unter den Demokraten geraucht, jetzt ist er halt Alkoholiker unter Trump. Am Ende ist ihm all das völlig egal. Das System sei kaputt, sie selbst seien kaputt, auf seine 35 Bier und auf seine Freunde zählt er heute. Es ist der siebte Tag meiner Reise entlang der Westküste.

Die Reaktion auf meine geplante USA-Reise war seltsam. "Viel Spaß im Trump-Land" hieß es, oder einfach sarkastisch: "Geile Zeit, da hinzufahren." Das Land habe sich schließlich verändert. Das sei nicht mehr das alte Amerika. Ob ich denn keine Nachrichten schauen würde? Mit Nachrichtenkonsum ist in diesem Fall die fast manische Beschäftigung mit dem Weißen Haus gemeint. Deutsche schauen plötzlich CNN, folgen amerikanischen Journalisten auf Twitter, sehen sich Late Night Shows mit Stephen Colbert an und sind im Vergleich zu den Menschen, auf die ich auf meiner Reise treffe, grotesk informiert über die Angelegenheiten der Vereinigten Staaten.

Man muss ja schließlich eine Meinung haben, immer, und zu allem, wir haben Internet, wir haben keine Entschuldigung mehr für Unentschiedenheit.

Wir haben ja Netflix

Es ist lange her, dass ich die USA zuletzt besucht habe. Das war, als Obama zum ersten Mal Präsident wurde. Ein Austauschjahr, tief im Süden, eine kleine Stadt in Mississippi. Ein Schwarzer wurde erstmals zum mächtigsten Mann der Welt gewählt. An meiner Parallelschule gab es trotzdem zwei Abschlussbälle. Inoffiziell, aber sehr real: ein Abend für Schwarze, einen für Weiße. Es gab kaum Kirchen, in denen sich Farben mischten. Eine andere Austauschschülerin bekam Hausarrest, weil sie mit einem dunkelhäutigen Jungen ins Kino gegangen war. Kein Mensch fragte damals: Was willst du in diesem Land? Es war schließlich eine neue Zeit angebrochen. In Deutschland jubelte man über ein Land, das es auch endlich rafft. Die deutsche Vernunft hatte scheinbar endlich auch den großen Bruder überzeugt.

Zurück in der Gegenwart, im "Trump Land" zeigt Casey uns derweil auf Google Maps eine große Crystal-Meth-Fabrik in seinem Heimatdorf. Er zoomt ganz nah heran, zwei Baracken erscheinen, irgendwo außerhalb einer zerfaserten Kleinstadt. "Hells Place", sagt er. Wir nicken. Was soll man dazu sagen, kennen wir ja aus Breaking Bad. Wir alle kennen die USA scheinbar so gut. Wir haben ja Netflix.

Das Internet hat einige unschöne Nebenwirkungen, von Datenschutzproblemen über FarmVille-Einladungen bis zu seltsamen E-Mails, in denen nigerianische Prinzen einem ein geiles Leben versprechen und dann nie, nie ihre Versprechen einhalten. Eine andere Nebenwirkung ist, dass das Netz suggeriert, alles zu wissen oder wissen zu können und dementsprechend zu allem sehr selbstbewusst eine Meinung zu äußern. Ein Leben reicht nicht, um all die Informationen allein zu Trumps letztem Regierungsjahr zu lesen, die Informationen sind ja überall da.

"Was wollt ihr denn da?", fragt mich ein Bekannter in einer Nachricht, gesendet von einem amerikanischen Telefon, über ein amerikanisches soziales Netzwerk. Und eigentlich will ich nur, was man früher immer vom Reisen wollte: Hinfahren, Leute gucken, versuchen, ein Land ein bisschen besser zu verstehen und einen dieser Zwei-Kilo-Cheeseburger in mich reinprügeln. Der Plan war zumindest nicht, dieses Land jetzt neu zu bewerten und jeden Kiosk-Verkäufer nach seiner politischen Haltung zu befragen.

Man spricht nicht mit Amerikanern über Politik, das war die erste Regel, die in meinen 15-jährigen Kopf gehämmert wurde, bevor ich zu meinem Austauschjahr aufbrach. Sie gilt auch für Amerikaner. Die Idee, die USA habe sich groß verändert, seit ein cholerischer Twitter-Bot regiert, ist naiv, genauso naiv wie die Idee einer Welt, in der Rassismus plötzlich verschwindet, weil ein Dunkelhäutiger regiert.