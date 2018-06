Mit etwa zehn Jahren habe ich mich mit einem Mädchen angefreundet. Julia. Sie war Scheidungskind, konnte Rhönrad fahren, und all das interessierte mich nicht, weil sie einen Fernseher hatte. Ein kleiner, rauschiger Kasten Glück in ihrem Kinderzimmer. Wir saßen auf ihrem Bett und stopften und Discounterchips in den Mund. Ab und zu lief Werbung, und manchmal fragte Julia, ob wir nicht mal rausgehen wollten, und ich sagte, dass ich zum Rausgehen auch zu Hause hätte bleiben können, und Julia nickte verständnisvoll und schüttete sich die letzten Chipskrümel in den Mund.



Wir schauten wahllos. Die erste Staffel Castingshows. Der Tigerenten Club. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wobei, eigentlich nur gute Zeiten. Alles wurde wahllos konsumiert: Die schönsten Bahnstrecken Europas, Schloss Einstein und irgendwann nachts mein erster Horrorfilm, ein völlig gestörter Splatter mit dem schönen Titel Der Staplerfahrer Klaus. Der Film erzählt die Geschichte von Klaus, der mit der Spitze seines Staplers die Eingeweide seiner Kollegen rammt. Am Ende fährt der Gabelstapler mit kopflosem Klaus und aufgespießten Lagerarbeitern dem Sonnenuntergang entgegen. Kein Buch, kein Urlaub, nichts hat mich je wieder so fasziniert wie dieser Film.

Fast 20 Jahre später verstaubt der Fernseher, den ich mir irgendwann mal gekauft und nie angeschlossen habe in der Ecke meiner Wohnung, neben einem Sack voller ausrangierter Klamotten, solche, die man immer mal wegbringen wollte und es jedes Mal vergisst.



Ich gehöre damit zu den Menschen, die offiziell "keinen Fernseher haben". (Aber immerhin noch nicht zu denjenigen, die damit auf Partys angeben.) Nachrichtenkonsum, Entertainment, all das erledigt mein Computer. Was gerade im Fernsehen läuft, bekomme ich höchstens mal über Twitter mit, und selbst dann ist es mir meistens so egal wie Ergebnisse der Stiftung Warentest über Jodsalz.

Conni ist doof

So geht es den meisten in meinen Bekanntenkreis. Niemand nennt als Hobby "Fernsehen", niemand verbringt seine Abende damit, sich stundenlang durch Sender zu zappen. Doch wir gehören wohl einer Minderheit an. Ganze 221 Minuten verbringen Deutsche täglich vor dem Fernseher. Noch immer ist das Fernsehen das Leitmedium Nummer eins. Und trotzdem habe ich keine Ahnung: Was schauen die da eigentlich? Gibt es noch Staplerfahrer Klaus? Und kann ich beim Fernsehen jemals wieder so glücklich sein wie damals?



Es ist Sonntagabend, ich schließe den staubigen Fernseher an, drücke irgendeine Zahl auf der Fernbedienung. Zappen, in die Willkürlichkeit der Programme fallen lassen. Als Erstes erscheint ein blondes Zeichentrickmädchen. Sie ist beim Zahnarzt und penetrant guter Laune. Aha, ich bin beim Kika gelandet. Das Mädchen heißt Conni und ist ziemlich doof. Ich kenne sie noch aus den Pixi-Büchern. Die Zahnärztin heißt Frau Blume und ist sehr nett, findet zumindest Conni, aber Conni scheint sich eh in einer chronischen Manie zu befinden und findet grundsätzlich alles und jeden nett. Frau Blume schenkt Conni eine Sanduhr. Dann darf sie nach Hause. "Du musst dir einfach immer nur die Zähne gut putzen", sagt Conni zu ihrem Vater, der Jürgen heißt. Klugscheißerin.



Junge Menschen auf Kuhwiesen

Ich schalte um: Galileo Big Pictures auf Pro7. Unten wird Werbung für die anschließende Sendung eingeblendet: Ebenfalls Galileo. Ohne Big Pictures. Eine Sendung, deren primärer Sendungsinhalt aus der Erschaffung der "größten Pizza der Welt", des "größten Burgers der Welt" und wahrscheinlich auch "des größten Mayotopfs der Welt" besteht. Ansonsten sieht man viele Reporter, die auf dem Marienplatz in München verzweifelt Stücke der größten Pizza der Welt unter Passanten verteilen. Auch in der heutigen Sendung scheint es um Essen zu gehen: Ein kurzer Werbetext wird eingeblendet: "Welche Grill-Hacks aus dem Internet taugen wirklich was? Harro will es wissen." Ronja nicht. Weiter.

Auf dem nächsten Sender läuft Werbung. Eine schöne Italienerin im roten Kleid will Zuschauer davon überzeugen, dass man selbst genauso schön sein kann, wenn man nur genug Martini trinkt. Ich weiß, dass man sich nach genug Martinis zumindest so fühlt. Danach kommt eine Werbung für Joghurt. Junge Menschen veranstalten lachend ein Picknick auf einer Kuhwiese. Eines der Mädchen bastelt einen Blumenkranz und setzt ihn einer Kuh auf. Sie scheint das gleiche Zeug geraucht zu haben wie Kika-Conni, aber das wird natürlich nicht beworben.