Was soll er denn machen, der Ärmste? Ständig entscheidet sie, ohne ihn vorher zu fragen. Selbst in den allerehrenwertesten Familien läuft es so, dass die kleine Schwester erst zum Abi geht und fragt: "Abi, isch hol mir Ayran aus dem Späti, willst du auch?" Dann kann Horst Abi antworten: "Bring Prringels mit." Oder: "Halt die Fresse, setz dich hin."

Sie fragt ihn aber nicht. Sie geht alleine in den Späti und überhaupt überall hin. Er kriegt es nur über die Fotos in der Zeitung mit. Auch das damals, 2015. Da stand sie an der Grenze und winkte alles durch: "Hier, bitte schön, komm rein, du auch, und du auch, vallah, kommt alle." Er rief sie an und sagte: "Kızım, bist du verrückt geworden? Bist du jetzt Lady Angela, oder was? Erst Sachleistung, dann Piccolo oder was, tövbe tövbe?!"

Es ist ihm ohne Ende peinlich. Wem wäre das nicht peinlich? Man steht mit seinen Kumpels rum und irgendeiner dieser Idioten fängt natürlich immer an: "Horst, was los, dasdies, reinraus!?" Er nimmt sie einmal in Schutz, zweimal, aber wie oft noch? Beim ersten Mal kann man noch antworten: "Ein Wort gegen meine Schwestah, ich steck Gulasch in dein Gulasch, Viktor, vallah, ich schwör auf mein' Ader!!" Sie reden über ihn. Familie im Inland, Familie im Ausland, alle. Sogar der aus Polen. Wirklich alle.

Man kann einem Menschen nur einmal sagen: "Ich mach yufka aus dein' Gesicht", beim zweiten Mal muss man das Nudelholz mitbringen, sonst macht man sich lächerlich. So steht er mit dem oklava in der Hand vor ihr und versucht es im Guten: "Bis Obergrenze und keinen Schritt weiter! Vallah, ich brech dein' Fuß."

Der Horst Abi ist hartherzig

Sie aber steht immer noch im fırrfırr-Kleidchen an der Tür und winkt durch. Sie macht weiter, was sie will. Was soll er noch versuchen? Entweder sie spurt, oder er holt sie eigenhändig von der Straße. Daraufhin alle: Der Horst Abi ist hartherzig, der Horst Abi sei unnachgiebig. Aber das Gegenteil ist richtig. Der Horst Abi war grenzenlos geduldig, aber es hat eben auch alles seine Grenzen.

Es gibt noch ein Problem. Die ganze Verantwortung liegt auf ihm. Normalerweise läuft das so: Man berät sich mit den Brüdern, Alexander, Andi, Markus, spricht sich ab und nimmt die Schwester in die Mangel. Wenn man die Nerven besitzt, löst man das natürlich auf klassische Weise, und der Jüngste nimmt die Schuld auf sich. Aber die drei taugen nichts. Sind von Ehrgeiz zerfressen, typisch für ihr Alter, ständig neues Hemd, neuer Schal. Wie will man mit solchen Brüdern praktisch und unkompliziert handeln?

Er tat das einzig Richtige. Er nahm seinen terlik in die Hand, damit sie begriff, dass das jetzt wirklich kein Spaß mehr ist: "Vierzehn Tage, keine Minute länger." Sie kann überlegen. Entweder sie gibt ihm die Schlüssel freiwillig oder er nimmt sich den Schlüsselbund. Dann wird er von Tür zu Tür gehen und Deutschland abschließen. Er wird eigenhändig alles dichtmachen. Und was macht sie? Sie sagt: "Abi, isch hab Richtlinienkompetenz."