Der Journalistenverein Netzwerk Recherche hat dem MeToo-Rechercheteam der ZEIT und des ZEITmagazins den "Leuchtturm für besondere publizistische Leistungen" verliehen. Damit werden die Autorinnen und Autoren für ihre Texte geehrt, in denen sie über die Vorwürfe der Vergewaltigung und sexuellen Belästigung gegen den Regisseur Dieter Wedel berichtet haben. Er hat die Vorwürfe stets bestritten.

Wie das Netzwerk mitteilte, erhalten die Redakteure Jana Simon, Annabel Wahba und Christian Fuchs stellvertretend für das gesamte Team den mit 3.000 Euro dotierten Preis. Ausgezeichnet werde dabei auch der "vorbildliche Umgang mit den Regeln der Verdachtsberichterstattung". Anstatt Gerüchte zu verbreiten, hätten die Journalistinnen und Journalisten "akribisch über Monate hinweg die Vorwürfe der Vergewaltigung und sexuellen Belästigung" gegen Wedel recherchiert.



Die veröffentlichten Texte überzeugten durch ihre sachliche, an den Fakten orientierte Darstellung der Rechercheergebnisse, die "in ihrer Dichte eine immense Wucht" entfaltet hätten. Die Arbeit des Rechercheteams habe die in den USA gestartete MeToo-Debatte auch in Deutschland erstarken lassen. Auslöser in den USA waren die Berichte über den Vorwurf sexueller Übergriffe gegen den Filmemacher Harvey Weinstein gewesen.

Armin Wolf und Can Dündar unter Preisträgern

Den Rechercheuren sei zu verdanken, dass "ein altes Wertesystem ins Wanken geraten ist", sagte die Vorsitzende des Netzwerks Recherche, Julia Stein. Sexismus werde nun nicht mehr so hingenommen wie früher. Erfreulich sei, dass an der Recherche vor allem Frauen beteiligt waren, "die doch im Investigativen sonst meist leider unterrepräsentiert sind".

Die Berichte hatten eine intensive öffentliche Diskussion ausgelöst. Auch der Deutsche Presserat bescheinigte den Autoren eine vorbildliche Verdachtsberichterstattung. Er wies Beschwerden gegen die Berichte zurück.

Der Leuchtturm wird seit 2002 jährlich vergeben. Im vergangenen Jahr hatte ihn der österreichische TV-Journalist Armin Wolf für seine hartnäckige Art der Interviewführung erhalten. Im Jahr davor ehrte das Netzwerk den türkischen Journalisten Can Dündar für seinen Kampf für die Pressefreiheit in der Türkei.