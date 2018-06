Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender und 15 Branchenverbände haben eine unabhängige Vertrauensstelle gegen sexuelle Belästigung und Gewalt gegründet. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sagte, sie unterstütze das Projekt politisch und "vor allem auch finanziell". Es sei wichtig, angesichts sexueller Belästigung, Demütigungen und Gewalt in der Filmbranche und in anderen Kultursparten "eine Anlaufstelle zu initiieren, an die Betroffene sich vertrauensvoll wenden können". Die Zeit des Schweigens müsse vorbei sein.

Die Vertrauensstelle sei zunächst auf den Film-, Fernseh-, Theater- und Orchesterbereich beschränkt, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Branchenverbände. Sie könne aber durch Beteiligung weiterer Unterstützer auf die gesamte Medienbranche, den Musikbereich und andere Kulturzweige ausgeweitet werden. Das Projekt soll Beschwerden entgegennehmen und prüfen. Die Aufarbeitung und Prävention sexueller Belästigung und Gewalt stehen im Mittelpunkt.

Grütters steuert in der Aufbauphase für den Trägerverein 100.000 Euro bei, die ARD 40.000 Euro und das ZDF 15.000 Euro pro Jahr. Der Deutsche Bühnenverein beteiligt sich ebenfalls mit 15.000 Euro jährlich, der Verband Privater Medien mit weiteren 15.000 und die Deutsche Produzentenallianz mit 10.000 Euro.

In den vergangenen Monaten waren durch die MeToo-Debatte in der Medienbranche mehrere Fälle sexueller Übergriffe bekannt geworden. Der Branche sei klar geworden, dass insbesondere dort Handlungsbedarf bestehe, wo oft nur kurzfristige Beschäftigungsverhältnisse gelten würden, wo viele Selbständige arbeiteten

und wo starke Abhängigkeitsverhältnisse bestünden, heißt es in der Mitteilung.