Die Einsamkeit beginnt an einem Sommertag kurz vorm Mittagessen. Mir ist zu spät eingefallen, dass der Kollege, der gerade zum Supermarkt geht, mir einen Salat mitbringen soll. An sich ist das im Jahr 2018 eine unproblematische Situation: Wir besitzen ja beide ein Handy. Aber auf meinem Handy ist gestern diese SMS angekommen: "Für die aktuelle Laufzeit ihres Aldi-Talk-Pakets haben Sie alle Ihre Freieinheiten verbraucht."

Also klingle ich ihn an. Anklingeln, das ist für Prepaidkunden wie mich eine eigene Kommunikationstechnik – vor allem, weil sie umsonst ist. Anklingeln ist Reden ohne Worte, ein bisschen wie Lächeln oder Winken. Allerdings kann man nicht jeden Menschen einfach so anklingeln. Was mit dem Klingeln gemeint ist, verstehen nur Eingeweihte: Die Leute, mit denen man eine Verabredung hat, kennen den Plan. "Klingel mich an, wenn du im Bus sitzt", sage ich manchmal zu meinem Freund. Wenn dann mein Handy klingelt, weiß ich, dass er in 20 Minuten da ist. Und fühle mich wie ein Ehepaar, das sich schweigend ein Brötchen teilen kann – ohne darüber zu diskutieren, wer die obere Hälfte bekommt. Reden ist Silber. Anklingeln ist Gold.

Aber seit alle immer jederzeit ihre Handys in der Hand haben, den Daumen abnahmebereit, funktioniert Anklingeln nicht mehr so gut.

Schon beim ersten Tuuut hebt mein Kollege ab.

– "Ja?"

– "Mist, jetzt bist du rangegangen. Ich habe keine Freiminuten mehr! Ruf mich mal zurück!"

– "Freiminuten?"

Schon 15 Sekunden Telefonat. Und nur noch 1,57 Euro Guthaben. Wir müssen das jetzt schnell beenden. Sonst muss ich noch mal neun Cent für die nächste angebrochene Minute zahlen.

"Kannst du mir Mittagessen kaufen?", frage ich. Aber er geht nicht darauf ein, obwohl wir schon bei 28 Sekunden sind: "Warum hast du denn noch Prepaid?"

Die Antwort fällt mir leicht: Weil das, was ich und Aldi Talk haben, die einzige Langzeitbeziehung ist, in der ich jemals dauerhaft glücklich war.

Zugegeben, Freiminuten sind ziemlich 2008. Und trotzdem stehe ich alle paar Monate beim Aldi an der Kasse, mit einer orangefarbenen Karte, auf der "15 Euro Guthaben" steht. Dann telefoniere ich mit einer elektronischen Frauenstimme, um mir für 7,99 Euro ein neues Paket mit Internet und Freiminuten zu buchen. Und zwischen diesen Eineinhalbmonatsintervallen habe ich immer mal wieder diese Tage, an denen ich niemanden anrufen kann, keine SMS verschicke und mit gedrosselter Geschwindigkeit versuche, Instagram-Storys zu schauen.