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20 yıldır Erdoğan’ı izliyorum.

Geçtiğimiz 20 günde yaptığı hatayı, son 20 yılda yapmadı diyebilirim. Geçen hafta kürsüden taraftarlarına üç kez "Cevap ver Diyarbakır" diye bağırdı; "Niye cevap vermiyorsunuz" diye sordu. Cevap vermediler, çünkü aslında Bingöl’deydi. Zonguldak’ta şehrin ismini üç seferde söyleyemeyince "Niye böyle oldu" diye sordu. Bir TV programında, gün içinde gittiği illeri hatırlayamayınca suflörü kulağına fısıldadı; ama bu ses de ekrandan duyuldu. 80’lerdeki bir tartışmada "komünistlerin köprüleri satmak istediğini, başaramadıklarını" söyledi. Oysa gerçek, tam tersiydi. Tek parti döneminde 75 kişilik sınıflarda okuduğunu önesürdü; oysa daha doğmamıştı o dönemde… Rakibine, "Bay Muharrem" diyeceğine yanlışlıkla "Bay Erdoğan" dedi.

Herkes "Ne oldu Erdoğan’a" diye soruyor. Kimine göre bir sağlık sorunu var; kimileri ise sorun, "politik"… 16 yıllık iktidarın ardından çok kritik bir seçime giriyor. Kaybederse yargılanma riski büyük. Mitinglerine katılım düştü. Katıldığı programların ratingi de… Yegâne seçim vaadi mizah konusu oldu: "Her semte bir kıraathane açıp bedava kek dağıtmak…"

Öfkeli, yorgun, özgüvensiz görünüyor.

Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

Bütün bu tükeniş sinyallerine rağmen, kamuoyu yoklamalarında hala kendisi ve partisi önde gidiyor. Parlamenter sistemi kaldırdıktan sonra "Türkiye’nin ilk başkanı" olabilmesi için ilk turda yüzde 50’yi aşması lazım. Son seçimdeki oyu, yüzde 49,5’ti. Seçimi garantileyebilmek için yanına, son seçimde yüzde 11,9 oy alan Milliyetçi Hareket Partisi’ni (MHP) çekti. Bu rakamlarla seçimin çantada keklik olması lazım… Ancak MHP, neredeyse tükendi. Kendi partisi ise gerilemiş görünüyor.

Buna karşın karşısında, merkez sağ ve soldan oluşan dört partili bir ittifak var. Güvenilir bir anket, iki ittifakın oyunu (yüzde 44’ler düzeyinde) başabaş gösterdi. Sonucu, iki ittifakın da dışladığı solcu HDP’nin tavrı belirleyecek. HDP’nin başkan adayı Selahattin Demirtaş, 20 aydır tutuklu bulunduğu hücresinden inanılmaz bir seçim kampanyası yürütüyor.

Bu manzarada Erdoğan ilk turda yüzde 50’yi aşamazsa, ikinci turda tüm muhaliflerinin sosyal demokrat aday Muharrem İnce’de birleşip onu devirmesi mümkün… Ve bu ihtimal, büyük heyecan yaratmış durumda…

Yarışa 1,5 ay önce katılan İnce, beklenmedik bir rüzgâr yakaladı. Partisi CHP’nin yüzde 25 düzeyindeki oyunu aşmış görünüyor. CHP’nin uzak durduğu Kürtleri ve muhafazakârları da kucaklayan İnce, sadece Erdoğan’ın "alternatifsizlik" kozunu elinden almış olmadı, Erdoğan korkusuyla sinmiş kitlelere de özgüven aşıladı. Dillerde gezen bir klip şöyle diyor:

"Bıktık usandık yalanlarından… Sıkıldık. Artık tamam!"

Toplum, son 5 yılda dikilen korku duvarını aşmış görünüyor. Pazar günü, o duvar yıkılabilir.

Yıkılmazsa?

Erdoğan’ı, azınlığa düştüğü bir Meclis, dirilmiş bir muhalefet, kendisinden bıkmış bir halk, batık bir ekonomi bekliyor olacak. Ve bütün bunlarla, adını hatırlayamadığı kentlerde yerel seçime girecek.

Almanya’ya geldiğimden beri bir "öteki Türkiye"den söz ediyordum ya; işte o Türkiye kendini gösterecek şimdi…

