Cornelius Bischoff öldü geçen hafta… İki ülkenin yakınlaşmasına imza atanlardandı. "Türklerin en Almanı, Almanların en Türkü" demişti onun için Anadolu’nun büyük yazarı Yaşar Kemal…

Annesi İstanbullu bir Yahudi, babası SPD’li bir sendikacıydı.

1939’da tek bir bavulla Nazi Almanyası’ndan Paris’e kaçıp Türkiye’ye geldiler. Almanya, pasaportlarını iptal etti. Yeni yurtları İstanbul’du.

Her yıl yenilenen bir pasaportla ve her an Almanya’ya geri gönderilecekleri korkusuyla yaşadılar.

11 yaşındaki Cornelius, Avusturya Lisesi’ne yatılı yazıldı. Dülger olan babası bir mobilya mağazası açtı.

O dönem, genç Türkiye Cumhuriyeti, ihtiyacı olan yetişmiş insan kaynağını Türkiye’ye sığınan Alman bilim insanlarında bulmuştu. 500 kadar akademisyen Türkiye’ye iltica etmiş, üniversitelere yerleşmişti. Kimisi Ankara’nın şehir planını çiziyor, kimisi konservatuar kuruyor, bazısı köylerde sağlık taraması yapıyordu. "Türkiye’nin rönesansı" başlamıştı ve onlar Atatürk’ün aydınlanma devrimine ışık taşıyordu. Bir yandan da ülkelerini kurtarmanın yollarını düşünüyor, geleceğin Almanya’sını planlıyorlardı.

Savaşa girmeyen Türkiye, gizlice Alman silah endüstrisini besliyordu. Ama Stalingrad yenilgisinden sonra Almanya’yla ilişkiler kesildi ve Türkiye’de yaşayan 1400 Alman’a "Ülkeyi terk edin" talimatı verildi. Dönmeyenler, bazı Anadolu kentlerinde enterne edildi. Cornelius, ailesiyle orta Anadolu’daki Çorum’a sürüldü. Artık o bir "Haymatloz"tu.

Savaştan sonra Almanya’ya döndü. Ama Türkiye’yi hiç unutmadı. Sürgünde öğrendiği Türkçe ile ünlü Türk yazarlarını tercüme etmeye koyuldu ve iki ülke arasında kopmaz bir köprü kurdu.

Öyküsünü, bir belgesel hazırlığında kendisinden dinlemiştim. Onun yaşadıklarının benzerini bugün tersinden yaşayan biri olarak

Cornelius’u daha iyi anladığımı hissediyorum. İkimizin de yitik

pasaportunda acı çeken yurtlarımızın damgası var.

Bizim yeni pasaportlarımız, iki dilde basılan kitaplarımız…