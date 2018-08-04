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Berlin’e geleceğini duyduğumdan beri zihnimde onunla hesaplaşıyorum. Suriye’deki mücahitlere illegal silah sevkiyatını belgeleyen haberimden sonra, "Peşini bırakmam onun" demiş, yargılanmama, kurşunlanmama, sürgünüme neden olmuştu. Geliyor işte… Konuşabilsek nasıl bir sohbet olurdu acaba:

-Alman yöneticilere "Naziler" demiştiniz. Şimdi nasıl yüzyüze bakacaksınız?

-Onlar da Almanya’daki vatandaşlarımla konuşmama izin vermedi. Ama bak, sonunda beni davet etmek zorunda kaldılar.

-Bunu kerhen yaptıklarını, Almanya’da sevilmediğinizi biliyorsunuz değil mi? Gazeteci rehin almanız, çetelere para aktarmanız, camileri propaganda için kullanmanız… Birlikte fotoğrafınız, Mesut Özil’in kariyerini bitirdi. Mültecileri şantaj için kullanmasanız ve Türkiye, Alman sermayesi için bereketli bir pazar olmasa zordu bu ziyaret.

-Bize mecburlar. Başarımızı kıskanıyorlar. Berlin havaalanını 12 senede bitiremediler, biz İstanbul’unkini 4 senede bitirdik.



Can Dündar Can Dündar Özgürüz websitesinin Genel Yayın Yönetmeni’dir. Türkiye’nin güncel durumu ile ilgili haftada bir Die ZEIT gazetemizdeki köşesinde yazı yazıyor.

-Büyük ihaleleri aynı yandaş firmaların almasının sorgulanamadığı bir ülkeyi yönetmek kolay olmalı… Kuvvetler ayrılığını, önünüzde engel gördüğünüzü söylemiştiniz. Son anayasa değişikliğiyle kalktı o engel…

-Almanya bir koalisyonu 5 ayda kurabildi. Koalisyon ortaklarının anlaşmazlığı günlerce ülkeyi kilitledi. Hâlbuki biz, güçlü bir iktidarla anında karar alabiliyoruz.

-Meclis’in ve yargının devrede çıktığı, basını özgür olmayan, bir "tek adam iktidarı"ndan söz ediyoruz.



-Basın üzerinde hiçbir kısıtlama yok.

-Hepsini satın aldınız da ondan… Müdahalenize gerek kalmadı. Karşı çıkan meslektaşlarım da hapiste zaten…

-Sen dışardasın ya… O kadar ülkene düşkünsen dön o zaman…

-Bağımsız yargı olsa bir gün durmam. O haberi, ülkemi sevdiğim, gizlice savaşa sokulmasını istemediğim için yazdım ve doğruydu.

-O haber devlet sırrıydı. Almanya’da yazsan yine yargılanırdın.

-Almanya’da benzer bir suçlamadan en son 1962’de Der Spiegel’in editörü tutuklanmıştı. Sonunda hükümet çöktü. Burada da Meksika’ya hükümetin yasadışı silah satışını yazdığı için soruşturma açılan gazeteciler oldu, ama tutuklanan, kurşunlanan olmadı.

-Seni yargı tutuklattı, yargı bıraktı.

-Anayasa Mahkemesi’nin "Yaptıkları gazeteciliktir" diyerek bizi tahliye etmesinden sonra "Karara uymayacağım" demiştiniz. Nitekim 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk işiniz, o kararı veren yüksek yargıçları tutuklatmak oldu.

-Gülen’cilikten tutuklandılar.

-Çoğunu sizin iktidarınız göreve getirmişti.

-Çoğu Almanya’ya sığındı. Bunu da konuşacağım Berlin’de…

-Almanya’ya gelenlerin çoğu, barış bildirisi imzaladı diye üniversiteden attığınız akademisyenler… Gelmelerinin nedeni, 1930’larda Türkiye’ye sığınan Yahudi bilim insanlarıyla aynı…

-Onlar Hitler’den kaçmışlardı. Oysa Türkiye bir demokrasi…

-Yandaşlarınız için… Muhalifleriniz için ise dünyanın en büyük hapishanesi...

-Bir dönem ben de şiir okuduğum için hapse atıldım, çocuklarım başörtülü diye üniversiteye alınmadı.

-Ve o dönem biz, sizin ifade özgürlüğünüzü, çocuklarınızın eğitim hakkını savunduk. Ben Almanya’da konuşmanızın engellenmesine de karşı çıktım. Ama siz ailelerimizi rehin aldınız. Farkımız bu işte: Biz herkes için özgürlük istiyoruz; siz sadece kendiniz için…



-Halkın yüzde 52’sinin oyuyla seçildim ben…



-Evet, rakipleriniz hapisteyken, Olağanüstü Hal koşullarında, medyayı ve devlet imkânlarını kullanarak... Türkiye’yi asırlık Avrupa yolundan, parlamenter demokrasiden despotizme çevirdiniz. Ama daha maç bitmedi. Gelmişken Berlin’de müzeleri gezin; despotizmin –ne kadar zarar verse de- sonunda yenildiğini göreceksiniz.

